Zmiany w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Obok zmian w krajowym reżimie podatku dochodowego od osób prawnych, koniec roku 2020 przyniósł także kilka zmian w zakresie umów o unikania podwójnego opodatkowania. Mianowicie 29 października br. podpisany został Protokół zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Holandią. Z kolei 1 grudnia 2020 MF poinformowało o podpisaniu Protokołu zmieniającego umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Maltą. Zmiany te są następstwem polityki podatkowej Polski, a także projektu OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) w zakresie uszczelniania międzynarodowego systemu podatkowego.

Katarzyna Nosal-Gorzeń, partner w dziale doradztwa podatkowego w zespole ds. fuzji i przejęć w KPMG w Polsce.

Kolejne zmiany do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania są wprowadzane na mocy konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r, – ale tylko w takim zakresie, co, do którego, państwa notyfikujące będą zgodne. Konwencja MLI stanowi główną podstawę do zmian w zakresie tzw. klauzul nieruchomościowych.

Co się zmienia w umowie z Holandią?

Zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią były dyskutowane na rynku od wielu lat. Po podpisaniu Protokołu, a następnie zakończeniu procesu ratyfikacji, wprowadzonych zostanie kilka istotnych zmian. Kluczową z nich, która w sposób bezpośredni dotyczyć będzie sektora nieruchomościowego jest wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej. Zgodnie z tym zapisem zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium danego państwa z tytułu przeniesienia własności udziałów, lub akcji, lub praw (takich jak prawa w spółce osobowej, lub w truście) mogą być opodatkowane w drugim państwie, jeżeli w jakimkolwiek momencie w okresie 365 dni poprzedzających przeniesienie własności tych udziałów, lub, akcji, lub porównywalnych praw ich wartość pochodziła bezpośrednio, lub pośrednio w więcej niż 75 procent majątku nieruchomego położonego na terytorium drugiego państwa. Innymi słowy opodatkowane w Polsce będzie zbycie udziałów spółki, której wartość w sposób bezpośredni lub pośredni wynikać będzie z nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. W Polsce w innej wersji klauzula nieruchomościowa istnieje w przepisach krajowych, natomiast do tej pory Holandia pozostawała jednym z nielicznych państw, o umowie o unikaniu podwójnego, które takiej klauzuli nie zawierała. Mając na uwadze struktury własnościowe funkcjonujące w sektorze nieruchomościowym, gdzie holdingi holenderskie były powszechnie wykorzystywanymi wehikułami (przede wszystkim z uwagi na przyjazny system podatkowy, prawny i regulacyjny), zmiana ta w sposób istotnie wpłynie na opodatkowanie w kontekście wyjścia z inwestycji.

