Średnio 34 proc. europejskich pracowników zdalnych ma możliwość pracy z zagranicy – tak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego przez firmę kadrowo-płacową SD Worx.

Wiodący europejski dostawca rozwiązań HR podąża za trendami na rynku pracy i wprowadza możliwość tzw. workation w całej organizacji.

Wszystko po to, aby zapewnić swoim pracownikom większą elastyczność w zarządzaniu równowagą pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Zyskujące na popularności tzw. workation to możliwość połączenia pracy i wakacji. Pracownicy mogą dobrowolnie zdecydować się na wykonywanie swoich obowiązków służbowych z miejsca wypoczynku – w ciągu dnia pracując zdalnie, a wieczorem i w weekendy ciesząc się wakacjami bez konieczności wnioskowania o urlop wypoczynkowy.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SD Worx wśród prawie 5 tys. pracodawców i około 16 tys. pracowników w 16 krajach europejskich, średnio 34 proc. pracowników wykonujących dotychczas swoje obowiązki zdalnie ma możliwość pracy zdalnej z zagranicy. W Polsce z tzw. workation może skorzystać blisko 40 proc. pracowników zdalnych. Dla porównania, wśród krajów europejskich Norwegia uzyskała najwyższy wynik – 51 proc., zaś Francja plasuje się na końcu zestawienia z zaledwie 20 proc.

- Jako pracodawcy w pełni rozumiemy i popieramy rosnącą potrzebę elastyczności. Wierzymy, że aby pracownicy mogli jak najlepiej rozwijać swój potencjał przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, niezbędne jest wsparcie pracodawcy. Obecnie elastyczność ma kluczowe znaczenie w szybko zmieniającym się świecie, dlatego uważamy, że tzw. workation to nietuzinkowa koncepcja, pozwalająca na pracę zdalną z dowolnego kraju, w którym firma posiada swoją filię. Zapewniamy ten benefit w zgodzie z naszym globalnym zobowiązaniem do tworzenia wspierającego i elastycznego środowiska pracy. Posiadamy zaufanie do naszych pracowników, wiedząc, że niezależnie skąd pracują, zachowują profesjonalizm i utrzymują produktywność na wysokim poziomie. Dzięki workation mogą cieszyć się korzyściami płynącymi ze zmiany otoczenia i możliwości poznawania różnorodnych kultur – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE, SD Worx.

W celu spójnego wdrożenia nowej możliwości i zachowania zgodności z lokalnymi przepisami,opracowało politykę workation, która pomaga zapewnić bezpieczne środowisko pracy oraz zagwarantować płynną kontynuację obsługi klienta i obowiązków służbowych.

Workation jest przyznawane przez bezpośredniego przełożonego na okres maksymalnie 4 tygodni w roku (20 dni roboczych) oraz realizowane jest w krajach, w których firma prowadzi działalność. Wybrane miejsce pracy za granicą musi zostać zorganizowane przez pracownika w taki sposób, aby było odpowiednie do swobodnego wykonywania obowiązków służbowych. Potrzebna jest niezbędna infrastruktura, taka jak sprawne połączenie internetowe, komputer, drukarka, biurko, itp. Po stronie pracownika leży również stworzenie spokojnej przestrzeni do pracy oraz sprawdzenie, czy lokalizacja pracy spełnia wymogi BHP. Czas pracy podczas workation nie różni się od klasycznego dnia pracy, który pracownik wykonywałby zgodnie ze strefą czasową swojego ojczystego kraju.

Ponadto, praca zdalna z zagranicy wymaga zgłoszenia do lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych (co najmniej 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia pracy). Pracownicy zobowiązani są także do złożenia odpowiedniego wniosku o workation, uwzględniając dokładne miejsce wykonywania obowiązków. Taki proces można usprawnić poprzez udostępnienie pracownikom możliwości elektronicznego składania wniosków za pośrednictwem narzędzia do rejestracji czasu pracy (Protime w aplikacji mysdworx).