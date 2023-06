IdoBooking pokazuje, że w zmiennej koniunkturze może powstać produkt, który ma nieustanną, dobrą trajektorię wzrostu. W tym momencie IdoBooking działa na 21 rynkach, choć najwięcej klientów pochodzi z Polski. Produkt konsekwentnie się rozwija.

IdoBooking na początku obsługiwał tylko kilka obiektów noclegowych. W tym momencie wspiera ich kilkanaście tysięcy na całym świecie, w 21 krajach (m.in. w Meksyku USA, Islandii, Hiszpanii, Portugalii, Nowej Zelandii). Produkt został doceniony nie tylko przez klientów, ale też liderów rynku branży noclegowej. Jako jedyny w Polsce posiada tytuły partnerów preferowanych takich serwisów jak Booking.com i Airbnb.

Firmy, które przetrwały kryzys ostatnich lat wykazują większą otwartość na cyfryzację, automatyzację i wykorzystanie systemów takich jak IdoBooking. Ograniczone możliwości finansowe oraz trudności na rynku pracy zmusiły klientów do ograniczeń. Zauważyliśmy, że wielu przedsiębiorców oddało swoje obiekty pod opiekę firmom zarządczym, które z kolei zaczęły zgłaszać do nas zapotrzebowanie na automatyzacje pracy. W tym momencie apartamenty to rodzaj obiektów najczęściej obsługiwanych przez IdoBooking– mówi Agata Krężęl, Product Manager w IdoBooking.