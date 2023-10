Najnowszy raport przygotowany przez Accor bada trendy dalszej odbudowy sektora spotkań i eventów na całym świecie, podążając za zmianami, jakie branża przeszła w ostatnich latach. Wiodąca grupa hotelowa na świecie skupia się na podstawowych zjawiskach wpływających na transformację biznesu w 2024 i najbliższych latach.

- Strefa biznesowa na całym świecie przechodzi obecnie głęboką transformację. Nasze życie codzienne, praca i sposób, w jaki się komunikujemy, zostały ukształtowane na nowo w ciągu ostatnich kilku lat, a skutki tych zmian stworzyły nowe możliwości w branży spotkań i eventów – mówi Sophie Hulgard, Chief Sales Officer, Accor. – Okres pandemii był definiującym momentem dla całej branży turystycznej, hotelarskiej i światowego biznesu. Wirtualne spotkania stały się coraz bardziej powszechne, a przez krótki czas musieliśmy zapomnieć o eventach. Niemniej przez cały ten czas dostosowywaliśmy się do zmian i rozwijaliśmy się. Ta ewolucja trwa do dziś, a jednym wspólnym mianownikiem wszystkich przewidywanych trendów są wzajemne interakcje. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, chodzi o ludzką potrzebę spotkania się, dzielenia się i rozwoju.

Jedną z niedawnych obaw dla branży eventowej i spotkań biznesowych było zgromadzenie publiczności w nowych realiach. Dzisiaj mówi się o powrocie ludzi do tego typu wydarzeń i przewiduje się, że liczba uczestników eventów, konferencji oraz innych spotkań tego typu przewyższy szczytowy poziom z 2019 roku w ciągu najbliższych lat. Ta dobra z perspektywy branży wiadomość stawia jednak dodatkowe wyzwania i nowe możliwości, które zmienią sposób planowania, organizacji i realizacji wydarzeń. Dzieje się tak, ponieważ szczególnie dzisiaj wspólne celebrowanie chwil ma ogromne znaczenie i wartość – dodaje Hulgard.

Dane z badania przeprowadzonego przez Accor potwierdzają prognozowany wzrost – aż 78 proc. respondentów stwierdziło, że wydatki ich firm lub klientów wzrosły od 2022 roku, z czego 36 proc. przyznaje się do wzrostu o ponad 25 proc. W 2024 oczekuje się kontynuacji tego trendu – 80 proc. zbadanych ekspertów spodziewa się zwiększenia wydatków, z czego 30 proc. twierdzi, że wzrosną one o ponad 25 proc.

Według badań Accor, przewiduje się wzrost we wszystkich formułach spotkań i wydarzeń w 2024 roku. Trzy czwarte (78 proc.) oczekuje wzrostu liczby małych i średnich spotkań (poniżej 100 delegatów) w przyszłym roku, a tyle samo osób spodziewa się wzrostu liczby spotkań z ponad 100 delegatami. Ponad połowa (57 proc.) przewiduje wzrost liczby dużych spotkań (ponad 300 delegatów), a prawie dwie trzecie (78 proc.) stwierdziło, że będzie to "bardzo ważne" dla ich branży, aby uczestniczyć w wystawach, konferencjach i targach w 2024 roku.

Podkreślając wartość spotkań w realnym życiu (IRL), 33 proc. planistów oczekuje ponad 40 proc. więcej przychodów ze spotkań twarzą w twarz w porównaniu do tych wirtualnych, a większość, 80 proc., nie byłaby zadowolona z korzystania z wideokonferencji do finalizacji umów w 2024 roku. Nowy raport Accor, "SPEŁNIONE OCZEKIWANIA: PRZYSZŁOŚĆ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ", ujawnia pięć trendów, które kształtować będą rozwój branży.

1. "Softer Productivity" Dotychczasowe podejście "ciężko pracuj, mocno baw się" związane z biznesem i wydarzeniami zmienia się w zgodzie z wymaganiami nowych stylów życia.

• Kluczowe przesłanie: Zbalansuj cel i produktywność.

2. "Selling Belonging" Sektor spotkań i wydarzeń to jedno: ludzie. Relacje ludzkie i rozwijanie poczucia przynależności to podstawy udanego projektu wydarzenia.

• Kluczowe przesłanie: Świętuj relacje. Sprzedawaj przynależność.

3. "Designing Experiences" Organizatorzy wydarzeń szukają zwrotu z inwestycji, ale bardziej niż kiedykolwiek poszukują ROX, zwrotu z doświadczenia.

• Kluczowe przesłanie: Twórz niezapomniane doświadczenia, które łączą ludzi.

4. "Green Gatherings" Pozytywny wpływ jest różnicujący, a teraz, bardziej niż kiedykolwiek, sektor ma zielone światło do wprowadzenia zmian. Certyfikaty ekologiczne nie są już dodatkiem - staną się decydującym czynnikiem w wyborze kto zdobędzie biznes.

• Kluczowe przesłanie: Zrównoważony rozwój jest ważny.

5. "Disruptive Technology" Konferencje są teraz kluczowym sposobem łączenia ludzi, którzy mogą widzieć się tylko przez ekrany laptopów.

• Kluczowe przesłanie: Cyfrowo ma zasięg. Twarza w twarz ma wartość. Bycie w pomieszczeniu ma znaczenie.

Przemysł spotkań i wydarzeń udowodnił swoją odporność, innowacyjność, i zdolność do dostosowania się - podsumowuje Karelle Lamouche, Dyrektor Komercyjny w dywizji Accor Premium, Midscale & Economy. - Trendy przedstawione w tym raporcie wynikają z DNA sektora - biznes twarzą w twarz ma znaczenie. Ludzkie połączenie idzie w parze z sukcesem komercyjnym, sprawia, że biznes staje się silniejszy. W miarę jak przemysł kontynuuje globalną rekonwalescencję, to zaangażowanie w tworzenie znaczących połączeń, stanie się katalizatorem wzrostu komercyjnego i kulturowego oraz tworzenie poczucia przynależności zapewnią, że sektor przekroczy prognozowany wzrost. Podróże powracają, a dla sektora M&E to przynależność i równowaga będą napędzać wyniki w 2024 roku.