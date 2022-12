Amazon inwestuje w Polsce w lokalną gospodarkę, cyfryzację oraz zrównoważony rozwój. Od 2012 r. firma zainwestowała ponad 18,5 mld zł.

Amazon skupia się na kluczowych obszarach: rozwoju infrastruktury, tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy, działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju czy uruchamianiu nowych usług i produktów, w tym rozwiązań dla klientów Amazon.pl oraz sektora MŚP.

Inwestycje Amazon w Polsce, w tym wytworzone produkty i usługi, wniosły od 2012 r. ponad 20 mld zł do polskiego PKB

Amazon dotychczas stworzył w Polsce łącznie ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

Wartość inwestycji Amazon w Polsce od 2012 roku systematycznie rośnie. Dotychczas, jak wynika z raportu niezależnej firmy konsultingowej Keystone, Amazon zainwestował nad Wisłą ponad 18,5 mld zł., co wpłynęło korzystnie na krajową gospodarkę. Kwota ta obejmuje zarówno wydatki kapitałowe poczynione na infrastrukturę, w tym m.in. centra logistyczne, biura korporacyjne i zaplecze technologiczne, jak i działalność operacyjną: wynagrodzenia oraz rozwój usług dla klientów. Amazon nieustająco dąży bowiem do tego, by być najlepszym pracodawcą, najbezpieczniejszym miejscem pracy oraz najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie. Jednocześnie, jak wskazuje Keystone, inwestycje Amazon w Polsce przekroczyły 20 mld zł wpływu do polskiego PKB.

Nasze inwestycje osiągają mierzalne efekty. To wkład w krajowy rynek pracy i wsparcie przedsięborców rozwijających swój biznes razem z Amazon w Polsce i poza jej granicami. Dzięki nim klienci Amazon.pl mają dostęp do ponad 250 mln produktów w 30 kategoriach. Nowe inwestycje to także szereg kontraktów z lokalnymi wykonawcami w całym procesie łańcucha dostaw i nowe miejsca pracy w innych sektorach, m.in. w logistyce. To również innowacyjna oraz inkluzywna kultura organizacyjna – mówi Mourad Taoufiki, Country Manager Amazon Poland.

Amazon stworzył dotychczas w Polsce łącznie ponad 70 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, w tym dla osób zatrudnionych w łańcuchu dostaw, wspierających operacje Amazon oraz przez polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą sprzedaż za pośrednictwem sklepu, docierając do setek milionów klientów na całym świecie.

Amazon zatrudnia zarówno wysokiej klasy ekspertów, w tym specjalistów IT, jak również pracowników o zróżnicowanych kompetencjach, tak do pracy w centrach realizacji zamówień i obsługi klienta, jak też w działach: finansów, zasobów ludzkich, zarządzania projektami, a także w Centrach Rozwoju Technologii.

Nowe obiekty, jak uruchomione we wrześniu 2021 roku robotyczne centrum logistyczne w Świebodzinie, to nowoczesne miejsca pracy, które zyskuje lokalna społeczność i znaczący impuls dla regionalnej gospodarki. Pracę w naszych centrach dystrybucji znajdują zarówno początkujący pracownicy, bez doświadczenia, kierunkowego wykształcenia czy specjalnych kompetencji, ale także branżowi eksperci. Zależy nam, aby rozwijali swoje kariery w Amazon. To wspólnie z nimi chcemy ułatwiać życie naszym klientom – Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon na region Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2021 r. liczba małych i średnich przedsiębiorstw sprzedających na Amazon znacząco wzrosła, bo o ok. 40 proc. w porównaniu z 2020 r. Tysiące MŚP z Polski zwiększa wspólnie z Amazon zasięg i skalę swojej działalności. W 2021 r. firmy te sprzedały ponad 25 mln produktów (średnio 50 co minutę) w porównaniu z 15 mln w roku poprzednim, osiągając łącznie sprzedaż eksportową o wartości ponad 750 mln euro. Wynik ten przełożył się z kolei na 25 proc. wzrost rok do roku.

Bez wątpienia polscy mali i średni przedsiębiorcy sprzedający na Amazon – eksportując produkty o wartości ponad 750 mln euro w 2021 roku i tworząc nowe miejsca pracy – stanowią ważny czynnik ekonomiczny. Lokalne MŚP dostarczają wielką wartość naszym klientom, a my będziemy je nadal wspierać i tworzyć społeczność biznesową, która sprzyja rozwojowi ich działalności i całej gospodarki – mówi Mourad Taoufiki.

Jak wynika z corocznego „Raportu o ochronie marek” (Brand Protection Report) liczba aktywnych firm w rejestrze Brand Registry Amazon w 2021 r. wzrosła do 700 tys, czyli o 40 proc. względem poprzedniego roku. Jednocześnie dzięki skuteczności zautomatyzowanych narzędzi, liczba zgłoszeń dot. nieuczciwych praktyk spadła o 25 proc. rok do roku. Dążenie do rozwoju MŚP, a co za tym idzie - dostarczanie zaawansowanych rozwiązań w zakresie ochrony marki i wartości intelektualnej - sprawiły, że Amazon wykrył, przejął i zutylizował ponad 3 mln podrobionych produktów, zapobiegając negatywnym konsekwencjom dla klientów lub ponownej sprzedaży w innej części łańcucha dostaw.

Zależy nam, aby każdy klient Amazon czuł się u nas bezpieczny. Nikt nie lubi być oszukiwany, dlatego partnerom handlowym dostarczamy narzędzia do ochrony ich marek, a klientów edukujemy i zachęcamy, aby kupowali mądrze i wybierali tylko oryginalne produkty. Dla nas jest oczywiste, że to kwestia odpowiedzialności – podkreśla Mourad Taoufiki.

Równolegle z rozwojem produktów, usług i technologii, Amazon równie mocno inwestuje w ochronę środowiska.We wrześniu 2022 Amazon podpisał jedną z największych umów w Polsce na zakup energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. MWh czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych rocznie.

Dzięki tej inwestycji Amazon wspiera realizację przyjętego przez polski rząd celu, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce do co najmniej 23 proc. do 2030 roku – podkreśla Anna Papka, menedżerka polityki publicznej Amazon ds. zrównoważonego rozwoju w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

To kolejna znacząca inwestycja w obszarze zrównoważonego rozwoju, po tym jak w 2021 roku Amazon uruchomił robotyczne centrum logistycznego w Świebodzinie, na którego dachu zainstalowano 3 900 paneli słonecznych o powierzchni 8600 mkw., których łączna moc wynosi 1 755 kWp, co pozwala na częściowe zasilanie budynku energią ze żródeł odnawialnych. Dodatkowo, na parkingu świebodzińskiego centrum zainstalowano ponad 40 podwójnych ładowarek do samochódów elektrycznych, z których jednocześnie może korzystać ponad 80 aut. Podobne rozwiązanie dostępne jest już również w centrum dystrybucji Amazon w Łodzi i Okmianach.

Amazon inwestuje w zrównoważony rozwój, ponieważ jest to korzystne dla wszystkich - dla planety, dla biznesu, dla klientów i dla lokalnych społeczności. Dlatego, zgodnie z rosnącymi oczekiwaniami klientów w zakresie proekologicznych rozwiązań, od 2021 roku Amazon w całej Europie, w tym w Polsce, stosuje torby papierowe, koperty kartonowe i kartony, które pochodzą i nadają się w 100 proc. do recyklingu.

Motorem napędowym wszystkich innowacji wdrażanych przez Amazon niezmiennie pozostają klienci i ich potrzeby. Od marca 2021 roku, gdy uruchomiony został Amazon.pl, firma koncentruje się na zapewnieniu klientom jeszcze szerszego wyboru produktów dostępnych w świetnych cenach i z wygodną, szybką dostawą. Przykładem jest subskrypcja Amazon Prime, która oferuje nielimitowane, bezpłatne dostawy milionów produktów do domu lub Paczkomatu, nawet następnego dnia i bez minimalnej wartości zamówienia, a także dostęp do rozrywki, w tym popularnych i nagradzanych filmów oraz programów telewizyjnych, jak Amazon Originals, darmowych gier wideo i treści w grach z Prime Gaming, jak również ekskluzywnych ofert Prime. Każdy może wypróbować Prime, zapisując się na bezpłatny 30-dniowy okres próbny na stronie Amazon.pl/prime. Po tym czasie subskrypcja Prime jest dostępna za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

W 2022 roku firma kontynuowała rozwijanie swojego portfolio, świętując równocześnie pierwszą rocznicę Amazon.pl wraz z uruchomieniem programu Amazon Super i pierwszym Amazon Prime Day w Polsce, a także inaugurując nową usługę druku na życzenie.

Naszym celem jest zapewnienie doskonałej obsługi, dalsze zwiększanie wyboru i dostępności oraz oferowanie szybkich i niezawodnych opcji dostawy. Inwestujemy w technologię i wiedzę, dzięki którym spełniamy potrzeby klientów, a sprzedającym umożliwiamy rozwój w oparciu o najnowcześniejsze narzędzia e-commerce. Wspólnie tworzymy zintegrowaą społeczność, w której każdy jest istotnym ogniwem – Mourad Taoufiki.

Budując biznes w Polsce, Amazon stał się integralną częścią życia Polaków. Polska jest hubem ambitnych, utalentowanych i pracowitych ludzi, stąd tak znaczące zaangażowanie Amazon w tej części Europy.