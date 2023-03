W ciągu 15 dni marca 2023 r. sprzedaż kosmetyków w aptekach wzrosła wartościowo o 6,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Sprzedaż kosmetyków w aptekach rośnie wartościowo.

Zarówno w porównaniu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca – wynika z najnowszego raportu Pex PharmaSequence.

Rosły również inne segmenty rynku aptecznego. Suplementy o 10,1 proc. rok do roku i 4,9 proc. miesiąc do miesiąca. Sprzedaż leków bez recepty w pierwszej połowie marca była wyższa wartościowo o 7,3 proc. w porównaniu do pierwszej połowy marca 2022 oraz o 7,7 proc. w odniesieniu do pierwszej połowy lutego 2023.

Na wartości zyskuje cały rynek apteczny. Sprzedaż ogółem była wyższa o 6,9 proc. rok do roku i 5,2 proc. miesiąc do miesiąca.