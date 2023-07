Wg badań Kantar aż 94 proc. kupujących online jako formę dostawy wybiera Paczkomat InPost, a aż 82 proc. sprzedających online wybiera Paczkomat jako formę wysyłki.

Aż 82 proc. polskich internautów uważa, że Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna forma dostaw.

Badani uważają, że InPost wykorzystuje nowe technologie (81 proc.), dostarcza przesyłki na czas (82 proc.).

Na InPost można polegać (77 proc.) oraz że lubią markę InPost (78 proc.).

– Ocena użytkowników jest dla nas najważniejszym miernikiem sukcesu. Tak wysoki wynik pokazuje, że skutecznie odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania klientów na stale zmieniającym się rynku. Szczególną uwagę przykładamy do ekologii i ochrony środowiska – co jak widać jest doceniane przez Polaków. Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna opcja dostaw, która znacząco ogranicza emisję CO2 i buduje proekologiczne postawy. InPost bardzo dużo inwestuje także w nowoczesne, proekologiczne rozwiązania – jak elektryczna flota, zasilanie słoneczne czy antysmogowa kostka. Wyznaczamy nowe trendy na rynku, a konsumenci to dostrzegają i doceniają – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Badania konsumenckie potwierdzają także, że InPost jest najlepiej rozpoznawaną marką wśród internautów w Polsce. Znajomość wspomagana marki InPost wynosi aż 97 proc., a znajomość spontaniczna 83 proc.

InPost jest laureatem polskiej edycji nagrody Best Brands Award. InPost został nagrodzony w kategorii Best Life Changing Technology Brand – za innowacje i rozwiązania, które zmieniły życie konsumentów, dzięki czemu żyje się wygodniej i przyjemniej.

Ponadto InPost został w 2023 roku laureatem aż 4 nagród podczas Mobile Trends Awards 2022 i tym samym został najliczniej nagrodzoną firmą w tym prestiżowym konkursie. InPost zdobył statuetkę w kategorii „Usługi” za rozwój aplikacji InPost Mobile, a dodatkowo został uhonorowany nagrodami specjalnymi od internautów oraz od organizacji społecznej „Widzialni”.