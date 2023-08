Podczas gdy kolejny raz południe Europy z turystycznego raju zamienia się w piekło i niebezpieczną pułapkę, pojawia się pytanie, czy upały i ich konsekwencje nie zmienią turystycznych nawyków?

Słupki oscylujące w granicach 40 lub nawet więcej stopni Celsjusza, nie służą zarówno przyrodzie, jak i zdrowiu ludzi, zwłaszcza tych najmłodszych i najstarszych.

Zmienia się profil europejskiej turystyki.

Bałtyk zyskuje na popularności wśród zagranicznych turystów.

Coraz więcej turystów wybiera się na odpoczynek letni w chłodniejsze rejony Europy. Jest to szansa dla morza Północnego czy Bałtyckiego. Polskie szerokie, piaszczyste plaże doceniają coraz częściej zagraniczni turyści : Niemcy, Czesi, Norwegowie czy Duńczycy.

Sugerując się najnowszymi podsumowaniami GUS można stwierdzić, że coraz chętniej odwiedzają nas turyści zagraniczni. Wzrost rok do roku (dane z maja 2023) mówią o ponad 237 tys. więcej noclegów udzielonych turystom z zagranicy (a to przecież dane bez szczytu sezonu ). Jak potwierdza Krzysztof Kraskowski, dyrektor Bel Mare & Aqua Resort w Międzyzdrojach, obiekt cieszy się 87 proc. średnim obłożeniem latem i to również ze względu za zainteresowanie Gości z Niemiec i Czech. Niemcy stanowią 65 proc. wypoczywających osób z zagranicy. Niemcy nie koncentrują się jedynie na wypoczynku – zarabiają w Polsce, kupując apartamenty wakacyjne. W Bel Mare&Aqua Resort 30 proc. nabywców second home stanowią właśnie inwestorzy z Niemiec.

Zagraniczni turyści doceniają Polskę za dobrą infrastrukturę wypoczynkową i przystępniejsze w porównaniu z zachodem Europy ceny (wg. danych Eurostatu, polskie restauracje i hotele są przeciętnie o 25,1 proc. tańsze od średniej unijnej), a także za czynnik, który staje się również istotny - niską przestępczość. Czas na to, by przestać się wstydzić naszego wybrzeża, polskie kurorty w niczym nie ustępują innym w rejonie Europy środkowej i wschodniej.