Bez eventów praca zespołowa kuleje. Odpowiedzią spotkania hybrydowe

Patronem raportu jest BRIEF.

60 proc. ankietowanych uważa formę spotkań in-person jako najlepiej oddziaływującą na chęć pracy przez pracowników, a 47 proc. wskazuje model hybrydowy.

Jaki wpływ wywarła pandemia na zaangażowanie wokół marki?

Wybuch pandemii miał ogromny wpływ na funkcjonowanie firm. Niemal wszyscy respondenci badania zauważyli wpływ pandemii na poziom zaangażowania pracowników, klientów oraz partnerów. Najczęściej wskazywane jest osłabienie relacji w środowisku pracy (65 proc.). Dlatego obecnie firmy kładą tak duży nacisk na budowanie zaangażowania, rozumianego jako relacja pracownika, klienta czy partnera z daną organizacją. Ankietowani menedżerowie zwracają uwagę też na konieczność przeformułowania celów i zadań dla pracowników (57 proc.) oraz utrudnioną współpracę.

- Pandemia na nowo zdefiniowała budowanie zaangażowania pracowników. Śmiało możemy powiedzieć, że ten obszar zyskał na ważności, od kiedy pracujemy zdalnie albo hybrydowo. Wcześniej w większości przypadków menedżerowie, liderzy lub współpracownicy mogli bez wahania podejść do innego pracownika i porozmawiać z nim. Dzisiaj w bardzo wielu organizacjach, które pracują zdalnie bądź hybrydowo, codzienne rozmowy twarzą w twarz przestały istnieć - komentuje Agnieszka Tymoszyk, Client Manager, Antal HR & Legal.

Częstotliwość organizacji eventów a budowanie zaangażowania

Główne cele organizacji spotkań i wydarzeń z perspektywy przedstawicieli HR to edukacja i szkolenia, rekrutacja oraz komunikacja wewnętrzna. Chęć rozwoju, poszerzanie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności wpływają na efektywność działań biznesowych, która decyduje o możliwości osiągania lepszych wyników przez przedsiębiorstwo. Działy zarządzania zasobami ludzkimi mogą oddziaływać na podniesienie jakości oferowanych usług i produktów, m.in. przez organizację szkoleń dla pracowników. Najczęściej spotkania są organizowane w obszarach HR oraz sprzedaży. W przypadku tych grup najwięcej badanych wybrało odpowiedź, że wydarzenia biznesowe organizowane są „kilka razy w tygodniu”, odpowiednio 73 proc. i 68 proc.

- Respondenci sądzą, że to wydarzenia in-person w największym stopniu budują zaangażowanie uczestników, w wypadku wszystkich grup docelowych – obecnych i potencjalnych klientów, pracowników i kandydatów. Wysoko oceniane są też możliwości spotkań hybrydowych, szczególnie w przypadku interakcji z pracownikami i obecnymi klientami – czyli de facto grupami, którym firma jest już dobrze znana. Wydarzenia online są przez jedną trzecią badanych wymieniane jako dobry sposób dotarcia do potencjalnych kandydatów. – komentuje Agnieszka Kapłon, Head of Customer Service w Eventory.