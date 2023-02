W minionym roku pod względem wielkości zasobów biurowe regiony wyprzedziły stołeczny rynek.

Ponad 600 tys. m kw. – tyle nowoczesnej powierzchni biurowej wynajęto w całym 2022 roku.

Z tego ponad 170 tys. m kw. w samym tylko czwartym kwartale.

Autorzy raportu “At A Glance – Rynek powierzchni biurowych w miastach regionalnych IV kw. 2022” wskazują, że 2023 rok będzie stał pod znakiem m.in.: rosnących kosztów wynajmu, mocnych negocjacji i prób zoptymalizowania podwyżek.

Ważnym czynnikiem będzie też kształtowanie biurowej rzeczywistości przez hybrydowy model pracy.

Na koniec roku sumaryczne zasoby biurowe na ośmiu największych rynkach w regionie wyniosły 6,43 mln mkw. powierzchni. W ostatnim kwartale zostały uzupełnione nową podażą na poziomie 74 tys. mkw., a w całym 2022 roku powierzchnią wynoszącą nieco ponad 405 tys. mkw. To o prawie 80 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 1/4 mniej niż w rekordowym 2019 roku. Autorzy raportu podkreślają, że najwięcej nowych biur pojawiło się na rynku w pierwszym kwartale roku, kiedy to deweloperzy dostarczyli na rynek około 60 proc. całorocznej podaży.

Na podium znalazły się Katowice, Kraków i Wrocław na które przypadł procentowy udział w nowej podaży odpowiednio 32-, 25- i 16- proc. O tym, że stolica Górnego Śląska nie boi się dużych inwestycji świadczyć może otwarcie i z sukcesem przeprowadzona komercjalizacja Global Office Park. Kompleks wybudowany przez Cavatina Holding był największym debiutem minionego roku i powiększył zasoby biurowe Katowic o ponad 55 tys. mkw. Kolejnych 40 tys. mkw. pojawiło się w górującym nad Katowicami drapaczu chmur .KTW II. W ostatnim kwartale największe nowe budynki oddawano do użytku w Krakowie – budynki A i B w kompleksie Brain Park, który wybudowało Echo Investment.

Pod koniec roku w budowie znajdowało się prawie 620 tys. mkw. powierzchni. Najwięcej, bo nieco ponad 190 tys. mkw. we Wrocławiu. Sporą aktywność deweloperów dało się też zaobserwować w Katowicach i Krakowie, gdzie prace toczyły się przy 130 tys. mkw. i 104 tys. mkw. nowych biur. Na drugim biegunie znalazł się rynek lubelski, gdzie pod koniec grudnia nie była prowadzona żadna budowa. Znikomą aktywność i prace przy zaledwie 2 400 mkw. powierzchni odnotowano w Szczecinie.

W najbliższych trzech latach będziemy obserwować wyhamowanie dość wysokiej dynamiki nowej podaży w regionach. Jeśli dodamy do tego przewidywane spadki współczynnika pustostanów, a także utrzymujący się wpływ inflacji i wysokich kosztów fit-outu, to wynikową z pewnością będzie presja na wzrost stawek czynszowych. Ale nie tylko, innym ważnym argumentem będzie możliwość wyboru biura spośród nowszych, bardziej zielonych i efektywniejszych energetycznie budynków - twierdzi Dorota Mielke, Zastępca Dyrektora z Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych.

Z wyliczeń BNP Paribas Real Estate Poland wynika, że w 2023 roku w budowie będzie w sumie prawie 390 tys. mkw. biur, a w dwóch kolejnych latach po 144 tys. mkw. i 86 tys. mkw. Podobnie jak do tej pory, na czele stawki z łącznym, prawie 75 proc. udziałem we wszystkich nowopowstających biurach zaplanowanych na lata 2023 - 2025, stoją: Wrocław, Katowice oraz Kraków.

W 2022 roku całkowity popyt brutto na ośmiu najważniejszych rynkach wyniósł 623 tys. mkw., a 70 proc. wyniku wypracowały trzy największe rynki: Kraków, Trójmiasto i Wrocław. Małgorzata Fibakiewicz, dyrektorka Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych podkreśla, że biurowe regiony mocno pracują nad tym, żeby konsekwentnie umacniać swoją pozycję względem Warszawy. Jednym z dowodów jest powrót do wyników notowanych przed pandemią.

W regionach popyt za cały 2022 rok przekroczył poziom 600 tys. mkw. i był o 5 proc. wyższy niż rok temu. Największą aktywność najemców zarejestrowano w Krakowie, gdzie wynajęli oni prawie 200 tys. mkw. Warto również wspomnieć o Wrocławiu i Trójmieście, gdzie wynajęło się odpowiednio 137 tys. mkw. i 101 tys. mkw. Te liczby pozwalają nam mówić o stopniowym powrocie aktywności najemców w regionach do poziomu sprzed pandemii. Trzeba też podkreślić, że największy udział w popycie miały firmy z sektora IT oraz usług dla biznesu. Przypadło na nie odpowiednio 26 proc. i 19 proc. całkowitego popytu - mówi Małgorzata Fibakiewicz.

W 2022 roku dominowały nowe umowy i umowy przednajmu z 59 proc. udziałem w strukturze popytu. Renegocjacje i odnowienia umów stanowiły 30 proc., a ekspansje jedynie 6 proc.

Pod koniec grudnia czynsze za biura w regionach wahały się od 10 do 15 Euro za mkw., ale galopująca inflacja i wzrost cen energii odcisną piętno na ich indeksacji i poziomie opłat eksploatacyjnych.

W tym roku na wszystkich biurowych rynkach, w regionach także, optymalizacja kosztów będzie odmieniana przez wszystkie przypadki. Dodatkowo, utrzymujące się wysokie koszty wykończenia i jednoczesny wzrost zainteresowania rozwiązaniami z zakresu energooszczędności sprawią, że na podpisywanych umowach okresy najmu wydłużą się do 7 lat, czasem nawet 10 lat. Dotychczasowy standard najmu na 3 do 5 lat odchodzi w zapomnienie. Ma to związek z koniecznością zrównoważenia wyższych nakładów ponoszonych przez właścicieli biurowców, jak i rosnącą świadomością najemców w zakresie bardziej odpowiedzialnego korzystania z biur - twierdzi Agnieszka Witkowska, Konsultant, Landlord Representation, Office Sector.

Na koniec 2022 roku pustostany na ośmiu głównych rynkach regionalnych utrzymywały się na stałym poziomie około 15,3 proc., co daje wzrost o 0,1 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 1,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. Do wynajęcia od zaraz pozostawało 985 tys. mkw. biur. Po raz kolejny stawkę otwierała Łódź, w której wskaźnik pustostanów – mimo spadku o 0,1 p.p. kw./kw. – wyniósł 21 proc. Najmniej wakatów było w Szczecinie. Ich stopa na koniec roku wyniosła 5,8 proc., notując wzrost między trzecim a czwartym kwartałem o 1,9 p.p. Szczecin był jednym z pięciu rynków regionalnych, na których odnotowano wzrost wskaźnika niewynajętej powierzchni.