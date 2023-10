Na rynku nieruchomości biurowych w Warszawie maleje dostępność powierzchni biurowej. Jak podaje firma doradcza Savills, współczynnik wakatów w całym mieście spadł do 10,6 proc., a w samym centrum do nieco ponad 9 proc.

Na większy wybór najemcy będą mogli liczyć wraz z odmrażaniem projektów kolejnych inwestycji biurowych.

Proces ten powoli się rozpoczyna.

Wskazuje na to wzrost ilości powierzchni w budowie.

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Savills, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie na koniec września 2023 r. wyniosły 6,2 mln mkw. Rynek biurowy w stolicy wzbogacił się o 20 300 mkw. powierzchni, która została dostarczona w czterech nowych projektach, z których największy to kolejny budynek w kompleksie The Park (White Star Real Estate, 11 000 mkw.).

W budowie znajduje się obecnie blisko 263 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z której aż 82 proc. znajduje się w centrum miasta. Zgodnie z planami deweloperów, 143 000 mkw. ma zostać wybudowane do końca 2024 r.

Po systematycznym spadku aktywności deweloperów, który trwał od wybuchu pandemii Covid-19 w 2020 r., obecnie obserwujemy stopniowe odwrócenie trendu. W 2023 r. w Warszawie rozpoczęto realizację pięciu nowych inwestycji biurowych. W dalszym ciągu część deweloperów wstrzymuje się jednak z uruchomieniem kolejnych projektów w oczekiwaniu na większy stopień komercjalizacji tych, które są obecnie realizowane – komentuje Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.

Do największych projektów biurowych, które zostaną dostarczone na rynek w latach 2025-2026 należą m.in. The Bridge (Ghelamco, 47 000 mkw.), Upper One (Strabag Real Estate, 35 500 mkw.) oraz Towarowa 22B (Echo Investment, 31 100 mkw.).

Całkowity popyt na powierzchnię biurową w Warszawie wygenerowany przez najemców między styczniem a wrześniem 2023 r. wyniósł 496 600 mkw., co stanowi spadek o około 18 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Mimo to eksperci Savills zaobserwowali delikatny wzrost popytu z kwartału na kwartał (157 400 mkw. w I kw., 165 200 mkw. w II kw. i 174 000 mkw. w III kw. br.).

Największy udział w popycie miały nowe umowy (52 proc.). Umowy przednajmu wygenerowały prawie 7 proc. całkowitego popytu, a ekspansje nieco poniżej 4 proc. Najemcy renegocjowali prawie 189 000 mkw., co oznacza 38 proc. udział w całkowitym popycie. Dla porównania w całym 2022 r. renegocjacje wyniosły 39 proc., nowe umowy najmu 43 proc., ekspansje 8 proc., a umowy przednajmu 10 proc.

Operatorzy elastycznych powierzchni biurowych w Warszawie wynajęli 10 600 mkw. w sześciu transakcjach, z których trzy dotyczyły nowych lokalizacji: OmniOffice w budynkach Warsaw UNIT (3200 mkw.) i Grzybowska Park (1400 mkw.) oraz Business Link w budynku Studio B (3000 mkw.).

Zgodnie z danymi Savills, na koniec września 2023 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Warszawie wyniósł 10,6 proc. i spadł o 1,5 pp. w ujęciu rocznym. Miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach strefy Centrum utrzymały się w przedziale 22,5-26 euro za mkw. miesięcznie, a na Służewcu na poziomie 13,00-15,00 euro za mkw. miesięcznie. Najemcy muszą się jednak liczyć z wysokimi kosztami związanymi z opłatami eksploatacyjnymi w budynkach.