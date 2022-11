Od początku roku rynek biurowy powiększył się o blisko 58 400 mkw., co stanowiło 18 proc. całkowitego wolumenu powierzchni oddanej do użytku w miastach regionalnych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Warto podkreślić dwa wyróżniające się aspekty wrocławskiego rynku. Po pierwsze, Wrocław był jedynym miastem regionalnym, które odnotowało ukończenie nowych projektów biurowych. W III kwartale roku oddano do użytku dwie inwestycje: rewitalizowany nad Odrą obiekt L'UNI (3 950 mkw., L'UNI) oraz Quorum Office Park D (16 200 mkw., Cavatina Holding). Po drugie, aktywność deweloperów nie słabnie i w budowie pozostaje prawie 154 500 mkw. To największa powierzchnia w realizacji wśród rynków regionalnych, jak i w porównaniu z Warszawą – dodaje Maciej Moralewicz , Dyrektor Regionalny w Knight Frank .

Zakładając dotrzymanie terminów realizacji przez deweloperów, planowo 43 proc. powierzchni w budowie będzie dostarczone na rynek w 2023 roku. Inwestycjami pozostałymi w budowie są Infinity (22 000 mkw., Avestus) oraz Centrum Południe III (20 0000 mkw., Skanska Property Poland).

Za aktywnością najemców przemawia uzyskany w III kwartale wynik. Między lipcem a wrześniem podpisano umowy najmu na blisko 23 300 mkw., co stanowiło 22 proc. wszystkich transakcji zawartych w miastach regionalnych. Od początku 2022 roku najemcy wynajęli we Wrocławiu już ponad 84 200 mkw. powierzchni biurowej, co jest wynikiem o 13 proc. wyższym w odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 roku – komentuje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.