Handel cross-border to dla polskich sklepów szansa na większą sprzedaż podczas Black Week – twierdzą eksperci. Gdzie polskie sklepy sprzedają najwięcej? Jakie kategorie cieszą się największą popularnością?

Black Week to jeden z najważniejszych okresów w handlu internetowym.

Wiele e-sklepów przygotowuje się do niego przez cały rok.

Na polskim, dość mocno wysyconym rynku, trudno jest odnotować znaczące wzrosty sprzedaży.

Według ekspertów dużo większe możliwości daje wyjście z ofertą na kolejne rynki. Szczególnie w obrębie CEE.

- Black Week jest popularne w większości krajów Europy i świata. W Rumunii np. zaczyna się już dwa tygodnie przed Black Friday. Konsumenci z kolei coraz częściej szukają konkurencyjnych ofert – nie tylko z krajów, z których pochodzą. To daje bardzo duży potencjał sprzedażowy – podkreśla Marta Masłowska, E-commerce Success Manager w IdoSell.

Podczas ubiegłorocznego Black Week merchanci, którzy korzystają z oferty platformy sklepowej IdoSell, sprzedawali najwięcej do Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier. Łączne GMV z przedostatniego tygodnia listopada z trzech pierwszych krajów wyniosło ponad 23,5 mln zł. Najwyższą sprzedaż polskie sklepy odnotowały w poniedziałek 21 listopada.

Dynamika wzrostu sprzedaży transgranicznej rok do roku jest dwukrotnie wyższa niż dynamika sprzedaży tylko na terenie Polski. Ten współczynnik cały czas rośnie. Polskie produkty cenią szczególnie konsumenci z krajów bałkańskich i rynków Europy południowo-wschodniej – wyjaśnia Bartosz Pasek, E-commerce Success Manager w IdoSell.

Jakie branże poradziły sobie najlepiej w czasie Black Week 2022? Z danych IdoSell wynika, że największe wzrosty odnotowały sklepy, które sprzedają telefony i komputery, odzież, artykuły zwierzęce i artykuły sportowe.

Badania IdoSell wskazują, że w każdym z najpopularniejszych rynków potrzeby konsumentów różnią się od siebie. Konsumenci z Niemiec najchętniej kupowali w sklepach z artykułami zwierzęcymi, kosmetykami, narzędziami, odzieżą oraz obuwiem. Czesi korzystali z oferty merchantów, którzy sprzedają odzież, artykuły zwierzęce, kawy i ekspresy do ich przyrządzania. Wśród kupujących ze Słowacji popularnością cieszyły się kategorie fashion, obuwie, drony i akcesoria, artykuły zwierzęce oraz orientalne artykuły spożywcze. W Rumunii z kolei odzież, artykuły rolnicze, zwierzęce i samochodowe. Do Węgier najwięcej sprzedawały sklepy z odzieżą, materiałami budowlanymi, artykułami zwierzęcymi i militariami.

- W sprzedaży cross-border liczy się nawiązanie do kontekstu kulturowego i przyzwyczajeń zakupowych konsumentów. Istotne jest dotarcie z odpowiednimi komunikatami do konkretnej grupy odbiorców. Każdy rynek charakteryzuje się czymś zupełnie innym. Czesi, jeśli nie wiedzą, że robią zakupy w zagranicznym sklepie, mogą odmówić przyjęcia towaru, a decyzje zakupowe podejmują często na postawie opinii i recenzji. Z kolei w krajach bałkańskich i Europy południowo-wschodniej, produkty z Polski są znakiem jakości same w sobie. Większość klientów na rynkach zachodnich bierze pod uwagę kwestie środowiskowe podczas zakupów i nawet 40 proc. z nich jest w stanie zmienić swoje przyzwyczajenia zakupowe w trosce o środowisko. W zależności od tego, na którym rynku chce sprzedawać sklep, musi prezentować inaczej swoją ofertę – tłumaczy Bartosz Pasek.

Sprzedaż cross-border podczas Black Week to zadanie wymagające. Sklepy internetowe muszą być znakomicie przystosowane technologicznie i przebić się marketingowo ze swoją ofertą do konsumentów. W tych procesach pomagają odpowiednio dobrane funkcjonalności. Według badań IdoSell, w przedostatni tydzień listopada 2022, sklepy internetowe, które sprzedawały najwięcej za granicę, korzystały z takich narzędzi jak: Reklamy Google od IdoSell (inteligentne algorytmy, które pozycjonują produkty w Google), IdoSell Broker (do zarządzania metodami dostaw), IAI Pay (do zarządzania metodami płatności), IdoSell RS (inteligentny system rekomendacji produktowych).

Eksperci podkreślają, że przygotowanie sklepu internetowego do sprzedaży cross-border w czasie Black Week ma ogromne znaczenie, przede wszystkim dlatego, że w tym okresie wymagania konsumentów są znacznie większe.