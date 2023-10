Budimex opublikował dane finansowe za 3Q 2023. Przychody spółki wyniosły 2.676 mln zł,, a całość wyników jest lepsza, niż oczekiwania analityków rynkowych.

Przychody Budimeksu w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 2.676 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 209,1 mln zł.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 175,7 mln zł.

W trzecim kwartale 2022 r., Budimex miał 2.370,2 mln zł przychodów, 182 mln zł EBIT i 157,4 mln zł zysku netto j.d.

Rentowność sprzedaży brutto grupy wzrosła do 11,96 proc. z 10,79 proc. przed rokiem. Rentowność operacyjna wzrosła z kolei do 7,81 proc. z 7,68 proc., a rentowność brutto do 8,81 proc. z 8,62 proc.

Konsensus PAP Biznes zakładał 2.508,8 mln zł przychodów, 182,3 mln zł EBIT i 170,2 mln zł zysku netto.

Narastająco, po trzech kwartałach 2023 r. przychody grupy wynosiły 6,994 mld zł, EBIT 481,7 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 450,4 mln zł.

Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2022 r. grupa miała 6,37 mld zł przychodów, 416,7 mln zł zysku operacyjnego i 358,6 mln zł zysku netto j.d.

Zysk brutto Budimeksu ze sprzedaży w okresie I-III kw. 2023 r. wzrósł do 721,3 mln zł z 651,8 mln zł przed rokiem.

Przez trzy kwartały 2023 r. przychody segmentu budowlanego grupy wzrosły do 6,35 mld zł z 5,81 mld zł przed rokiem.

Zysk netto ukształtował się na poziomie 422,1 mln zł wobec 312,3 mln zł rok wcześniej.

- Wysoki portfel zamówień, relatywnie dobre warunki pogodowe oraz rozpoznanie pierwszych istotnych przychodów z działalności na rynkach zagranicznych pozwoliły zwiększyć skalę przychodów segmentu budowlanego o ponad 9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego - przekazuje Budimex w raporcie.

- Kluczowy wkład w poprawę rentowności operacyjnej grupy w pierwszych trzech kwartałach roku 2023 miała spółka Mostostal Kraków SA, która w analogicznym okresie poprzedniego roku odczuła negatywne skutki wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w postaci skokowego wzrostu cen stali i przerwania łańcucha dostaw. W bieżącym roku dostępność stali znacząco się poprawiła, a ceny poszczególnych asortymentów stalowych używanych przez Spółkę w procesie produkcyjnym zbliżają się do poziomów notowanych przed wybuchem wojny" - czytamy także w raporcie.

Przychody segmentu usługowego wyniosły w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. blisko 670 mln zł wobec 575,6 mln zł rok wcześniej, a zysk netto 39,9 mln zł, w porównaniu do 56,5 mln zł przed rokiem.

- Jednocześnie odnotowano wzrost wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał głównie z większej wartości realizowanych kontraktów w segmencie drogowym - dodano w raporcie.

Portfel zamówień grupy Budimex na koniec września 2023 roku wyniósł 12,04 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku wyniosła 4,51 mld zł. Po 30 września 2023 roku podpisane zostały umowy o wartości blisko 1 mld zł.

- Dodatkowo, wartość kontraktów, w których oferty spółek grupy są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej to ponad 12 mld zł, z czego ponad 8 mld zł przypadało na kontrakty na rynkach zagranicznych. Zapewnia to korzystne perspektywy utrzymania wysokiego portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz stabilizuje fundamenty działalności operacyjnej na lata 2024-2025 - oceniono w raporcie.

Jak podano, na koniec września 2023 r. pozycja gotówkowa grupy uległa zmniejszeniu w porównaniu do końca roku 2022, głównie za sprawą wypłaty dywidendy w kwocie ponad 459 mln zł.

Budimex ocenia, że portfel zamówień grupy jest rentowny i w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2024 r.

Struktura portfela w ciągu ostatniego roku nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastrukturalnych i kolejowych, stanowiących około 2/3 jego wartości.

W 2023 r. Budimex rozpoczął działalność operacyjną w ramach trzech nowych oddziałów zagranicznych, zlokalizowanych w Słowacji (w ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest kontrakt na budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina), w Czechach (gdzie uczestniczy w postępowaniach przetargowych na realizację kontraktów budowlanych w obszarach infrastruktury drogowej i kolejowej), a także w Łotwie (celem jest uczestnictwo w realizacji kontraktów kolejowych).