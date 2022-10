Dla branży handlowej, I półrocze br. to czas powrotu do wyników sprzed pandemiii i odrabiania strat. Powierzchnia handlowa wzrosła o 97 tys. mkw. GLA.

Raport Retail Research Forum za pierwsze półrocze 2022 r., przygotowany przez Polską Radę Centrów Handlowych, pokazał, że dla branży był to czas powrotu do wyników sprzed pandemii i odrabiania strat.

Powierzchnia handlowa wzrosła o 97 tys. mkw. GLA, a kolejne 390 tys. mkw. GLA było w budowie.

Sfinalizowano kilkanaście transakcji inwestycyjnych na łączną kwotę 800 mln Euro.

Jednocześnie obroty centrów handlowych były w tym okresie o 6,3 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2019 r., a odwiedzalność wyniosła 98,6 proc. tej z 2019 r.

Z analizy raportu Retail Research Forum wynika, że w I półroczu 2022 r. branża centrów handlowych odbudowywała swój potencjał, wracając do wyników i trendów sprzed pandemii. Poziomy obrotów przekroczyły, a odwiedzalność osiągnęła 99 proc. tej sprzed pandemii. Inwestorzy wydali blisko 2,9 mld Euro na nieruchomości komercyjne, w tym 800 mln Euro na obiekty handlowe. Z kolei dzięki otwarciu 11 nowych parków handlowych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców i rozbudowie 4 większych galerii powierzchnia handlowa osiągnęła 12,74 mkw. GLA – informuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W I połowie 2022 r. na rynku nieruchomości komercyjnych sfinalizowano blisko 60 transakcji o wartości przekraczającej 2,88 mld Euro. Za 26 proc. spośród tej kwoty, czyli 800 mln Euro odpowiadają transakcje dotyczące nieruchomości handlowych. W największym stopniu przyczyniły się do nich dwie duże transakcje dotyczące przejęcia 50 proc. udziałów portfela M1 przez PIMCO oraz 49 proc. udziałów portfela EPP przez I Group.

Dane z rynku inwestycyjnego pokazują przyrost nowej powierzchni handlowej GLA o 97 tys. mkw., czyli ok. 8 proc więcej niż w I półroczu 2021 r., gdy do użytku oddano ok. 90 tys. mkw. GLA. Dzięki otwarciu 11 nowych parków handlowych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców oraz rozbudowie 4 centrów handlowych, łączne zasoby powierzchni handlowej na polskim rynku osiągnęły poziom ok. 12,74 mln mkw., czyli 334 mkw. na 1000 mieszkańców (683 mkw. na 1000 mieszkańców w 8 największych aglomeracjach). W budowie pozostaje kolejne 390 tys. mkw. GLA, w tym 240 z przewidywanym terminem otwarcia w II połowie 2022 r. Najbardziej popularnym formatem pozostają centra handlowe, które stanowią 84 proc. zasobów handlowych w Polsce. Parki handlowe odpowiadają za 14 proc., a 2 proc. to centra wyprzedażowe (tzw. outlety).

Przedstawione dane wskazują, że po okresie pandemii rynek centrów handlowych wraca do dobrej kondycji. Należy jednak pamiętać o trudnym otoczeniu makroekonomicznym i politycznym.