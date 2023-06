Zaczynają się wakacje, które poza domem planuje spędzić 65 proc. Polaków. Na szczęście po zeszłorocznych wzrostach ceny noclegów w Polsce wyhamowały, są o niespełna 4 proc. wyższe niż w zeszłym roku.

Wartość dokonywanych rezerwacji jest o 24 proc. wyższa niż w zeszłym roku – wynika z analizy serwisu Nocowanie.pl.

Jak podaje Polska Organizacja Turystyczna wakacyjny wypoczynek poza domem planuje 65 proc.Polaków.

To o 5 proc. mniej niż w zeszłym roku, ale jak wynika z danych Nocowanie.pl, branża nie ma jeszcze powodów do niepokoju.

– Na dziś liczba tegorocznych rezerwacji stanowi już 35 proc. wszystkich dokonanych w lipcu i sierpniu zeszłego roku. To pozwala być dobrej myśli, tym bardziej, że od kilku sezonów decyzję o wyborze noclegu Polscy turyści podejmują najczęściej w ostatniej chwili, więc jest szansa na powtórzenie zeszłorocznych, dobrych wyników – mówi Tomasz Zaniewski, wiceprezes serwisu Nocowanie.pl. – Powody do optymizmu mają też właściciele obiektów noclegowych, bo choć nadal wypoczywamy krótko, to jednak średnia długość rezerwacji wzrosła względem zeszłego roku o prawie 20 proc., co sprawiło, że średnia wartość dokonywanych rezerwacji jest wyższa o 24 proc. względem zeszłorocznej.

Bałtyk. Fot. Mat. pras.

Z kolei dla planujących wakacyjne wyjazdy w kraju dobra wiadomość jest taka, że wzrost cen wreszcie wyhamował, po gwałtownym skoku w zeszłym sezonie, gdy rynek odpowiedział na inflację. W tej chwili średnia cena za noc jest wyższa o niecałe 4 proc. w przeliczeniu na osobę i kształtuje się na poziomie 118 złotych.

Jak wynika z ankiety serwisu Nocowanie.pl przeprowadzonej wśród 2 000 turystów, jesteśmy przygotowani na takie wydatki. Na wakacyjny wyjazd do 200 złotych za osobę za noc chce przeznaczyć 34 proc. planujących wyjazdy rodzinne i 28 proc. osób zamierzających wyjechać tylko we dwoje. Blisko połowa – 49 proc. par i 44 proc. rodzin chce zamknąć wydatek na nocleg w kwocie do 100 złotych za osobę za noc.

Chociaż na liście najbardziej popularnych w okresie letnim miejscowości nadal niepodzielnie króluje Zakopane, to nie góry wybierzemy w tym roku najczęściej. Nad Bałtyk wybiera się 64 proc. podróżujących z dziećmi i 55 proc. urlopujących w parach. Jak pokazują najnowsze długoterminowe prognozy pogody będą mogli cieszyć się słońcem i upalnymi dniami na plaży. W województwie pomorskim wybór turystów pada najczęściej na Jastrzębią Górę, Gdańsk, Władysławowo, Łebę i Ustkę. W zachodniopomorskim największego ruchu trzeba spodziewać się w Świnoujściu i Kołobrzegu.

Z kolei górskie wędrówki przewiduje 31 proc. rodzin i co trzecia para, a co dziesiąty ankietowany wybiera się na Mazury.

- Trwa też moda na krótkie miejskie weekendowe wypady. Właśnie za sprawą city break na liście najbardziej popularnych wakacyjnych kierunków znalazły się Kraków, Gdańsk, Wrocław – podkreśla Zaniewski i dodaje, że trend ten wpisuje się w generalną tendencję do skracania wyjazdów, ale wyjeżdżania częściej. Wśród planujących wypoczynek we dwójkę dwutygodniowe wakacje ma w planach tylko 8 proc. par i 7 proc. rodzin.