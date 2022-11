Aż 48 proc. badanych managerów nieruchomości komercyjnych przewiduje spadek przychodów w trakcie kolejnych 12-18 miesięcy. O połowę spadła liczba menadżerów, zakładających wzrost.

W branży nieruchomości komercyjnych przewiduje się spadek przychodów. Liderzy rynku z niepokojem patrzą w przyszłość.

Spadek tempa wzrostu światowej gospodarki, rosnące ceny oraz konieczność dostosowania działalności do wymogów ESG skłaniają jedną trzecią firm do ograniczania budżetów - wynika z raportu Deloitte.

Cięcia obejmą między innymi wydatki na technologiczne innowacje. To jednak może się okazać strategią krótkowzroczną.

Niepewność gospodarcza oraz rosnące ryzyko stagflacji mają negatywny wpływ na przewidywania dotyczące najbliższej przyszłości w sektorze nieruchomości komercyjnych (CRE).

Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Deloitte jasno pokazują pogorszenie nastrojów.

Rynek po pandemii

W ubiegłym roku branża nieruchomości komercyjnych zakładała powrót światowej gospodarki na ścieżkę rozwoju po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. Wydarzenia ostatnich miesięcy znacząco pogorszyły te nastroje.

W ankiecie badającej trendy rynkowe wzięło udział 450 dyrektorów finansowych z firm posiadających nieruchomości o wartości minimum 100 mln dol.

Aż 48 proc. z nich przewiduje spadek przychodów w ciągu kolejnych 12-18 miesięcy.

To pięciokrotnie więcej niż rok temu.

O połowę spadła liczba menadżerów zakładających wzrost wpływów.

To spadek z 80 proc. w 2021 r. do 40 proc. w roku 2022.

Obawy uczestników rynku mogą przełożyć się na zmiany w strategiach rozwoju firm, które zdają się nie być w pełni przygotowane na nadchodzące wyzwania. Świadczy o tym średnia samoocena badanych, szacujących swoją gotowość na 3,2 w 5-stopniowej skali. Oznacza to, że branża CRE z pesymizmem zapatruje się w najbliższą przyszłość – mówi Dominik Stojek, partner, lider sektora nieruchomości w Polsce, Deloitte.

Wpływ zmian klimatu

W zależności od obszaru funkcjonowania firmy różnie klasyfikują zagrożenia.

Obawy przed negatywnym wpływem zmian klimatu wskazuje przede wszystkim europejska część sektora CRE.

Konieczność dostosowania się do regulacji dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG) stanowi powszechne wyzwanie dla całej branży.

Jedynie 12 proc. ankietowanych przygotowała się na zmiany i jest gotowa w błyskawicznym tempie dostosować się do wymogów prawnych.

Co więcej, zaledwie 7 proc. podmiotów uwzględnia te czynniki w swoich decyzjach inwestycyjnych.

Brak wytycznych ESG to zagrożenie

Największym problemem dla branży jest brak wytycznych. Blisko połowa firm jest świadoma planowanych zmian, ale do ich wdrożenia potrzebuje dodatkowych rekomendacji.

24 proc. ankietowanych wskazało, że śledzi plany dotyczące nowych regulacji, ale nie ma jeszcze dostatecznej wiedzy, jak je zaimplementować.

Autorzy raportu Deloitte zwracają uwagę, że dużą rolę we wspieraniu uczestników sektora w procesie transformacji w stronę ESG mogą odegrać organizacje branżowe poprzez m.in. wydawanie zaleceń czy kodeksów dobrych praktyk.

Mimo spowolnienia dotykającego światową gospodarkę, w branży nieruchomości komercyjnych nadal funkcjonuje rynek pracownika.

Według raportu Deloitte firmy powinny dostosować sposób swojego funkcjonowania do oczekiwań kadry celem utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia.

Wyniki ankiety wskazują, że branża jest świadoma tego zjawiska – ponad 40 proc. ankietowanych przyznało, że ich pracodawca planuje w najbliższych 18 miesiącach zintensyfikować działania.

Projekty obejmują działania na rzecz różnorodności, inkluzywności i równości w miejscu pracy. Firmy wdrażają dodatkowe benefity zdrowotne i oferują możliwość regularnej pracy zdalnej.

Firmy z sektora CRE powinny uwzględnić te nastroje m.in. w sposobie organizacji funkcjonowania zespołów. Przekonanie pracowników do pracy z biura przynajmniej raz w tygodniu będzie z kolei wymagało inwestycji w uatrakcyjnienie biur. Już teraz część przedsiębiorstw decyduje się na zmiany wystroju lub otwieranie firmowych kafejek czy siłowni. Równie ważną kwestią dla utrzymania poziomu zatrudnienia pozostaje mentoring oraz zaoferowanie pracownikom możliwości rozwoju w ramach firmy – mówi Magdalena Topolska-Ziemak, senior manager, zespół doradztwa nieruchomościowego, Deloitte.

Doświadczenie pandemii trwale zmieniło oczekiwania kadry pracowniczej co do kwestii pracy na odległość.

Praca zdalna vs inwestycje w biurowce

Upowszechnienie pracy zdalnej na całym świecie zdaje się nie mieć wpływu na prognozy branży dotyczące przyszłych inwestycji.

Zdaniem badanych najatrakcyjniejsze w najbliższych miesiącach będą projekty związane z powstawaniem budynków biurowych.

w centrach miast - 36 proc. odpowiedzi,

na przedmieściach - 35 proc.

Eksperci Deloitte wskazują, że w czasach rosnącej popularności hybrydowego modelu pracy, biura o wysokim standardzie mogą okazać się czynnikiem pozwalającym zachęcić ludzi do pracy stacjonarnej.

Wpływ na kondycję sektora nieruchomości komercyjnych ma także digitalizacja światowej gospodarki.

Inwestycje w centra danych czy nadajniki sieci komórkowych zostały uznane za najatrakcyjniejsze przez 35 proc. respondentów.

Rozkład odpowiedzi różni się jednak w zależności od miejsca pochodzenia badanych.

Respondenci za najważniejsze uznają inwestycje w:

podmiejskie biurowce - 35 proc. managerowie Europejscy,

inwestycje w nieruchomości służące telekomunikacji- 43 proc. managerowie z Azji, dyrektorzy finansowi firm deweloperskich,

projekty dotyczące logistyki- 43 proc. zarządzający z krajów Ameryki Północnej.

Niepewna sytuacja gospodarcza, rosnące koszty funkcjonowania oraz zakłócenia łańcuchów dostaw skłaniają firmy z sektora CRE do redukcji planowanych wydatków, w tym inwestycji technologicznych.

Dyrektorzy finansowi planujący cięcia budżetowe w tym obszarze stanowili:

25 proc. ankietowanych pochodzących z Ameryki Północnej,

31 proc. zamieszkałych w rejonie Azji i Pacyfiku

31 proc. Europejczyków.

Inwestycje w proptech to priorytet

Zdaniem autorów raportu Deloitte branża nieruchomości komercyjnych nie powinna szukać oszczędności w sferze wydatków na inwestycje technologiczne, ponieważ może to utrudnić spełnienie oczekiwań najemców i inwestorów.

Rozwiązania z obszaru inteligentnych budynków pozwalają bowiem na efektywniejsze zarządzanie źródłami energii, co ma bezpośrednie przełożenie na komfort pracy w biurowcach.

O znaczeniu tego obszaru w ujęciu długofalowym wskazują także dane pochodzące z rynku: mimo że obecnie jedynie 9 proc. nieruchomości badanych firm zalicza się do kategorii smart, to według prognoz odsetek ten ma wzrosnąć do 15 proc. w przeciągu najbliższych czterech lat.

Firmy z branży CRE coraz większą wagę przywiązują do technologii określanych mianem proptech, czyli innowacji poprawiających efektywność zarządzania nieruchomościami.

Priorytety:

wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w procesie wizualizacji inwestycji - 33 proc. badanych.

automatyzacja procesów - 43 proc. ankietowanych,

obszaru zarządzania danymi - 35 proc. odpowiedzi.

Jasno widać, że wszyscy przedsiębiorcy z branży nieruchomości komercyjnych w swoich strategiach powinni uwzględnić współpracę z proptechowymi startupami.

Wsparcie takich podmiotów umożliwia skupienie się na podstawowej działalności. Daje szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji. Innowacje technologiczne, dotyczące m.in. metod zarządzania zużyciem energii w budynkach, umożliwiają dostosowanie się do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i ułatwiają firmom osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju – mówi Dominik Stojek.

I mimo popularności pracy zdalnej, za te najbardziej intratne sektor uważa inwestycje w biurowce.