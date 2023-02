Agencja Inquiry już po raz czwarty przeprowadziła badanie sprawdzające obecne zachowania kupujących w internecie w zakresie zakupu produktów i usług.

W internecie najczęściej kupujemy obuwie dla dorosłych oraz kosmetyki i bieliznę.

Najczęściej kupowane usługi online to rezerwacje noclegów i bilety kolejowe.

Allegro liderem we wszystkich kategoriach produktów kupowanych online; usługi kupujemy na serwisach konkretnych usługodawców.

Na zakupy internetowe wydajemy coraz więcej.

Średnia kwota jednorazowych zakupów produktów wynosi 369 zł, a usług 306 zł.

Coraz większą popularnością cieszą się płatności mobilne, a w szczególności BLIK.

Paczkomat to ulubiona forma dostawy Polaków.

Polacy często kupują produkty przez internet (aż 80 proc. kupujących produkty robi to w ten sposób co najmniej raz w miesiącu), wyraźnie rzadziej decydują się na kupowanie w internecie usług (przynajmniej raz w miesiącu zakupy online w tej kategorii robi 60 proc. odpowiadających). W 2022 roku obserwujemy najwyższą średnią częstotliwość zakupu produktów w internecie w ciągu ostatnich czterech lat, podobnie jest w przypadku usług.

Najchętniej kupowane produkty w ciągu ostatniego roku (wskazywane przez połowę respondentów) to obuwie dla dorosłych, kosmetyki i perfumy, a także odzież i bielizna dla dorosłych. W porównaniu z rokiem 2021 istotnie wzrósł poziom wskazań dla kategorii obuwia dla dorosłych oraz żywności i napojów, z kolei wyniki spadły dla książek i gier oraz telefonów.

Jeśli chodzi o usługi kupowane online, największą popularnością (co najmniej 25 proc. wskazań) cieszą się rezerwacje noclegu, bilety kolejowe oraz płatne serwisy TV. W ostatnim roku spadła częstotliwość kupowania za pośrednictwem internetu usług takich jak rezerwacje noclegu, bilety kolejowe, płatne serwisy TV, gry komputerowe, muzyka, filmy, wycieczki, oprogramowanie oraz subskrypcje czasopism.

Najpopularniejszym sposobem zakupu produktów w internecie są platformy zakupowe (np. Allegro), usługi najchętniej kupowane są poprzez serwisy internetowe konkretnych usługodawców.

Porównując wydatki na produkty i usługi zakupione przez internet do poprzedniego roku, kupujący najczęściej twierdzą, że wysokość tych wydatków nie zmieniła się – w przypadku zarówno produktów, jak i usług, ponad 40 proc. konsumentów decydujących się na zakupy online deklaruje, że w tym roku wydało mniej więcej tyle samo. Niemniej w obu przypadkach co trzeci kupujący podaje, że zwiększył swoje nakłady finansowe – to o 13 p.p. więcej, niż kupujących, którzy wydają mniej niż przed rokiem.

Najczęściej wzrosły wydatki na produkty takie jak odzież i bielizna dla dzieci, sprzęt fotograficzny, żywność i napoje oraz obuwie dla dzieci, a wśród usług – na wycieczki i inne usługi turystyczne, bilety lotnicze, audiobooki oraz przejazdy taksówką lub samochodem prywatnym.

Odpowiadając na pytanie o jednorazowy koszt zakupu produktów w internecie, kupujący najczęściej wskazują przedział 100-200 zł (27 proc. odpowiedzi) oraz 50-100 zł (22 proc.) ze średnią na poziomie 369 zł. Wydatki na usługi często bywają niższe – tu najczęściej wskazywane przedziały to 50-100 zł, ale również 0-50 zł (23 proc. wskazań dla obu odpowiedzi). Niższa jest również średnia kwota jednorazowych zakupów usług, która wyniosła 306 zł.

Zarówno produkty, jak i usługi, są najczęściej kupowane za pośrednictwem telefonu (lub tabletu) – przy czym wyraźnie częściej za pomocą aplikacji mobilnej niż poprzez stronę www.