Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Empik zdecydowana większość kobiet, bo aż 85 proc., chce obchodzić święto 8 Marca. A aż 90 proc. z nich chciałoby otrzymać z tej okazji prezent.

W rankingu najbardziej pożądanych upominków wygrywa książka (blisko 60 proc. wskazań).

Prawie połowę pań ucieszą kwiaty.

Niemal 40 proc. kobiet chętnie skorzysta z zaproszenia do teatru, na koncert czy do kina.

Większość respondentek w badaniu Empiku zadeklarowało, że obchodzi Dzień Kobiet (85 proc.) i zazwyczaj otrzymuje tego dnia prezenty i życzenia (70 proc.). 8 marca to także okazja dla pań do zrobienia czegoś miłego dla siebie – aż połowa ankietowanych sama sprawia sobie jakiś upominek. Blisko co trzecia (28 proc.) świętuje w gronie bliskich kobiet, np. z przyjaciółkami, mamą czy siostrą, jednak tylko 15 proc. wręcza im prezenty. Co ciekawe, Dzień Kobiet raczej pozbawiony jest romantycznego charakteru – mniej niż 10 proc. ankietowanych chodzi z tej okazji na randkę.

A co z kobietami, które nie obchodzą tego święta (15 proc.)? Głównym powodem, który wskazały w badaniu, jest brak czasu lub ochoty (44 proc. wskazań). Niecałe 40 proc. ankietowanych z tej grupy odpowiedziało, że nie lubi Dnia Kobiet bądź go nie uznaje.

Z badania wynika, że 9 na 10 respondentek liczy 8 Marca na prezent. Empik spytał kobiety, co ucieszyłoby je najbardziej. Okazało się, że wcale nie zależy im na kosztownych czy wyszukanych niespodziankach – a bardziej na dopasowanych do potrzeb, nawet drobnych upominkach. Najlepszym pomysłem jest książka – wskazało ją prawie 60 proc. ankietowanych.

Na popularności nie tracą też tradycyjne bukiety – cięte kwiaty chętnie przyjmie co druga badana. Podium zamyka bilet na ciekawe wydarzenie, np. na koncert czy do teatru (prawie 40 proc. wskazań). Biżuteria znalazła się na czwartym miejscu – ex aequo z zabiegami SPA oraz zaproszeniem do restauracji lub na uroczystą kolację w domu (po 30 proc. wskazań). Na dalszych miejscach w zestawieniu znalazły się m.in. perfumy (27 proc.), karta podarunkowa do ulubionego sklepu (27 proc.) oraz kosmetyki (20 proc.).

Warto odnotować, że ponad połowa (51 proc.) ankietowanych pań przyznała, że ucieszy je każdy prezent – liczy się bowiem gest. Natomiast Empik zapytał kobiety również o to, jakich upominków raczej nie chciałyby dostać. Bezsprzecznym numerem jeden na tej liście zostały… rajstopy. Symbol minionych czasów wskazała ponad połowa respondentek (53 proc.). Powinniśmy być ostrożni także w przypadku słodyczy – aż 27 proc. badanych kobiet nie chciałoby ich otrzymać 8 Marca. Tuż za podium uplasowała się odzież, która byłaby nietrafionym prezentem zdaniem 1/4 respondentek.