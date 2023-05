Przygotowując się do najgorętszego okresu w roku, branża turystyczna musi wziąć pod uwagę trzy ważne, ubezpieczeniowe kwestie.

Trzy kwestie to: podwyższony poziom popytu na ubezpieczenia, zwiększona niestabilność gospodarcza i geopolityczna oraz rosnące oczekiwania klientów.

To kluczowe wnioski płynące ze spotkania Global Travel Summit, zorganizowanego przez Allianz Partners w celu identyfikacji najnowszych trendów oraz oczekiwań klientów dot. rynku turystycznego w 2023 roku.

Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia był "brak ograniczeń" – odzwierciedlający wzrosty Allianz Partners oraz możliwości stojące przed całym sektorem ubezpieczeń. W szczycie na zaproszenie Allianz uczestniczyło ponad 200 gości na miejscu i dodatkowo 1500 osób on-line – łącznie z pięciu kontynentów. Gośćmi specjalnymi byli m.in. liderzy z branży turystycznej: Jeff Rosenblum, dyrektor generalny agencji reklamowej Questus i autor bestsellerów z listy Wall Street Journal, a także Tyler Brûlé, prezes i redaktor naczelny magazynu Monocle.

Liczba podróżujących w 2023 roku niezmiennie rośnie, a ich zainteresowanie ubezpieczeniami turystycznymi jest znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii. Dane Allianz Partners Customer Lab z Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch wykazały, że chęć zakupu ubezpieczenia podróżnego w przypadku podróży międzynarodowych wzrosła ponad dwukrotnie w latach 2019-2022 – z 21 proc. w 2019 r. do 55 proc. w 2022 r.

Wzmożony popyt przyczynił się do znacznego wzrostu w obszarze turystycznym Allianz Partners w 2022 roku, co przełożyło się na przychody w wysokości 3,05 mld euro. Oznacza to wzrost o 80 proc. rok do roku i najlepszy wynik firmy w historii. Liczba klientów przez pierwsze miesiące 2023 roku i w porównaniu do ub. roku nadal dynamicznie rosła.

Wysokiemu popytowi towarzyszy jednak znaczny wzrost oczekiwań klientów wobec wybranego ubezpieczyciela, w tym m.in. terminowość w obsłudze szkód i zwiększona responsywność. Podczas szczytu dyskutowano o potrzebie zwiększenia wydajności i pozytywnego doświadczenia połączonego z innowacjami technicznymi, które zapewnią większą ochronę i korzyści dla wygody klientów za pośrednictwem platformy Allianz.

Całość tych rozważań została odniesiona do bardzo złożonego tła gospodarczego i geopolitycznego. Wprawdzie popyt pozostaje bardzo silny, jednak koniec tanich kredytów i rosnące koszty utrzymania mogą wpłynąć na plany podróżnych – zwłaszcza jeśli chodzi o dodatkowe wydatki podczas wakacji.

Gwałtowny wzrost liczby wyjazdów wypoczynkowych zbiegł się ze wzrostem inflacji – zwłaszcza w obszarze transportu, żywności i rozrywki. Rozwój AI i nowych technologii odbywa się niezależnie od preferencji klientów dot. osobistego kontaktu w sytuacji wsparcia w krytycznych momentach. Jeśli dodamy do tego zmiany klimatyczne, niedobory pracowników w sektorze turystycznym oraz niestabilność geopolityczną, rok 2023 zapowiada się ciekawie - komentuje Joe Mason, Chief Marketing Officer ds. turystyki w Allianz Partners.

- Obecnie podróżni chcą mieć więcej spokoju, aby móc „bez ograniczeń” poznawać nowe miejsca, odkrywać kolejne aktywności oraz mieć do dyspozycji szeroki wachlarz usług od swojego ubezpieczyciela. Naszym zadaniem jest zapewnienie tradycyjnych produktów ubezpieczeniowych i rozszerzonych usług, dzięki czemu podróżni poczują się bezpieczniej i pewniej - dodaje Joe Mason.

Allianz Partners nadal odpowiada na rosnące zapotrzebowanie i tylko w 2022 roku obsłużył ponad 72 milionów spraw swoich klientów, co oznacza wzrost o prawie 13 proc. rok do roku. Wprowadzamy i inwestujemy w nowe platformy cyfrowe, aby codzienne doświadczenia klientów były prostsze i szybsze. Jednocześnie oferujemy specjalistyczne i osobiste wsparcie, którego klienci potrzebują w najtrudniejszych chwilach, zwłaszcza gdy musimy zareagować na nagły przypadek medyczny lub pomóc w podróży - mówi Joe Mason.

Cztery trendy, które ukształtują ubezpieczenia turystyczne w najbliższych latach: