Branża IT zaczyna tracić łatkę zmaskulinizowanej. Coraz więcej kobiet wiąże swoje życie zawodowe z nowymi technologiami. I znakomicie sobie z tym radzą.

Firmy, które zajmują się nowymi technologiami to w tym momencie jedna z najstabilniejszych gałęzi gospodarki.

Nie powinno więc dziwić, że coraz więcej osób chce wiązać swoją przyszłość właśnie z branżą IT.

Firmy technologiczne nadal kojarzą się z męskim światem. Trzeba jednak zauważyć, że zatrudnia się w nich coraz więcej kobiet.

Warto odejść od stereotypów. Kobiety po prostu zaczęły sięgać po takie zawody, które są przyszłościowe. O ile widać, że programowanie to nadal męska domena, o tyle na innych stanowiskach, kobiety mają chęć poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i jest to widoczne – mówi Aleksandra Grochala, Recruitment & Employer Branding Manager w IAI S.A.

Z raportu „Kobiety w IT w 2023” przygotowanego przez portal No Fluff Jobs wynika, że przygoda Polek, które pracują lub chcą pracować w IT, zaczyna się od przebranżowienia (42,8 proc.), większość z nich zaczyna od samodzielnej nauki (76 proc.). W raporcie czytamy również, że zawody, które najczęściej wybierają kobiety to Testing (15 proc.), Project Management (10 proc.) i UX/UI (8 proc.). Taką tendencję widać również w IAI S.A.

Procentowo w firmie zatrudniamy najwięcej testerek. Jest to praca, która polega głównie na byciu uważnym i dokładnym. Bardzo dużo kobiet się w tym doskonale odnajduje. Jest to również zawód, który pozwala zacząć pracę w IT i sprawdzić siebie. To początek drogi, która później ewoluuje w programistyczne stanowiska – wyjaśnia Łukasz Sokal People & Culture Manager w IAI S.A.

W ciągu ostatniego roku liczba zatrudnionych kobiet w IAI S.A. wzrosła z 48 (w marcu 2022 roku) do 74 (w marcu 2023 roku). To skok o ponad 50 proc. Ta dynamika jest zdecydowanie wyższa niż w poprzednich latach. Z kolei na stanowiskach headowskich funkcjonuje parytet.

Kobiet obejmujących ragę kierowniczą jest coraz więcej. W IAI S.A. stoją na czele działów, w których potrzebne są mocno rozwinięte kompetencje miękkie. W pracy z drugą osobą, empatia to przestrzeń, w której prym wiodą kobiety – dodaje Aleksandra Grochala.

IAI S.A. działa na polskim rynku od roku 2000. Firma oferuje produkty IdoSell (najbardziej dochodową platformę sklepową w kraju z GMV na poziomie 15 mld zł) i IdoBooking (channel manager dla branży najmu krótkoterminowego). W sierpniu 2021 roku spółka przejęła 51 proc. udziałów węgierskiego lidera e-commerce Shoprenter i tym samym rozpoczęła ekspansję zagraniczną. Pakiet większościowy IAI należy do MCI Capital. Jak wynika z raportu analitycznego Noble Securities DM S.A. (opublikowanego w październiku 2021 roku), spółka jest jedną z najbardziej dochodowych inwestycji w portfelu tego funduszu.