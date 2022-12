Wyniki badania Cisco AppDynamics ujawniają, co jest kluczowe dla klientów online w sezonie świątecznym.

Aż 95proc. konsumentów twierdzi, że w bieżącym okresie przedświątecznym, ważniejsze niż w poprzednich latach było znalezienie ofert najatrakcyjniejszych cenowo.

Mimo tego, aż 73 proc. ankietowanych przyznaje, że nawet najlepsze promocje nie przekonają ich do skorzystania z oferty sklepu, który posiada nieresponsywną platformę do zakupów online.

78 proc. konsumentów uważa przy tym, że odczucia związane z korzystaniem z aplikacji zakupowych w trakcie okresów podwyższonego ruchu w e-commerce są równie ważne jak oferta sklepowa.

Doświadczenia klientów są równie ważne jak niskie ceny, a na prowadzących e-sklepy spoczywa presja zapewnienia odpowiedniej wydajności aplikacji. Badania opublikowane przez Cisco AppDynamics pokazują, jak duże znaczenie dla kupujących online ma jakość dostępnej technologii podczas polowania na najlepsze okazje w okresie świątecznym.

Wyniki badań przypominają sprzedawcom o znaczeniu dostępności aplikacji sklepowej i jej wydajności w okresie zwiększonego popytu - dla większości firm święta są zdecydowanie najbardziej pracowitym okresem w roku.

Chociaż jest to teraz powszechne dla kupujących online, aby czekać do kluczowych dat zakupów i sezonu świątecznych wyprzedaży, rywalizacja sklepów jest jeszcze większa w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i wynikającej z niej presji finansowej. Aż 95 proc. konsumentów twierdzi, że w tym roku ważniejsze niż wcześniej jest dla nich znalezienie ofert z niskimi cenami ze względu na rosnące koszty życia i niepewne perspektywy finansowe.

Niezależnie od tego, czy kupujemy prezenty dla rodziny i przyjaciół, żywność i napoje na święta czy artykuły gospodarstwa domowego, konsumenci są zdeterminowani, aby w nadchodzących tygodniach znaleźć jak najniższe ceny. Ale oprócz tych wspaniałych ofert, ludzie chcą również doświadczeń cyfrowych najwyższej jakości.

Badanie Cisco AppDynamics, przeprowadzone wśród ponad 12 000 konsumentów w 12 krajach, podkreśla, że oczekiwania konsumentów dotyczące cyfrowych doświadczeń są jeszcze wyższe niż dotychczas. 95 proc. osób twierdzi, że ważne jest, aby aplikacje i usługi cyfrowe zapewniały szybkie i bezproblemowe doświadczenie bez żadnych opóźnień lub zakłóceń.

Osoby kupujące w sieci, które starają się znaleźć najlepsze oferty, nie mają czasu ani cierpliwości, aby zajmować się nieresponsywnymi aplikacjami i reagują natychmiast, gdy napotykają jakiekolwiek problemy. 63 proc. konsumentów twierdzi, że jeśli aplikacje i usługi cyfrowe, z których będą korzystać w celu znalezienia najlepszych ofert w tym sezonie świątecznym nie będą działać należycie, wywoła to u nich uczucie niepokoju i złości.

Mimo świątecznego ciepła, klienci nie wybaczają ani nie zapominają o sprzedawcach, którzy trafili na ich listę „niegrzecznych”. W tym środowisku jest wysoka presja i nie ma drugiej szansy dla sprzedawców. Na pierwszy znak problemu podczas korzystania z aplikacji, prawie trzy czwarte klientów odwróci się i odejdzie, prawdopodobnie nigdy nie wracając. 64 proc. konsumentów twierdzi, że marki dostaną jeszcze jedną szansę, aby zrobić na nich dobre wrażenie - jeśli ich usługa cyfrowa lub aplikacja nie będzie działać dobrze, już więcej z niej nie skorzystają.

Co ciekawe, odsetek ten wzrósł z 57 proc. od czasu ubiegłorocznej edycji badania. Wskazuje to, że odpowiednia jakość sklepów cyfrowych staje się coraz ważniejsza, nawet gdy ludzie przywiązują wagę do niskich cen.

Detaliści potrzebują nowoczesnych, natywnych rozwiązań w chmurze w zakresie obserwowalności, aby napędzać cyfrowe doświadczenia i zmaksymalizować możliwości sezonu świątecznego

Konieczność skupienia się na dostępności i wydajności aplikacji w sezonie świątecznym nie jest niczym nowym dla zespołów IT w firmach skupiających się na handlu detalicznym. Technolodzy większych organizacji są przyzwyczajeni do wzmożonej pracy o tej porze roku, aby zapewnić, że aplikacje i infrastruktura wspierająca będą w stanie poradzić sobie z dramatycznym wzrostem popytu.

Jednak zarządzanie dostępnością i wydajnością IT staje się coraz większym wyzwaniem, ponieważ detaliści przyspieszyli wdrażanie technologii chmurowych, takich jak mikroserwisy czy technologia Kubernetes, aby wspierać szersze cele transformacji cyfrowej.

Nowoczesne architektury aplikacji umożliwiają specjalistom IT zwiększenie tempa innowacji, ale budowanie aplikacji w środowiskach chmurowych sprawia, że optymalizacja dostępności i wydajności staje się dla zespołów IT większym wyzwaniem. Odpowiadający za technologię znajdują się w sytuacji, w której zarządzają ogromnie złożonymi architekturami aplikacji w chmurze, ale często nie są w stanie uzyskać widoczności i wglądu w swoje aplikacje oraz infrastrukturę działającą w chmurach publicznych – mówi James Harvey, EMEA CTO w Cisco AppDynamics.

Zespoły IT potrzebują zatem rozwiązania do obserwacji chmury, aby zarządzać coraz bardziej złożonymi i dynamicznymi aplikacjami i stosami technologicznymi. Rozwiązanie to musi działać obok istniejących tradycyjnych środowisk on-premise, aby umożliwić monitorowanie stanu kluczowych transakcji biznesowych rozproszonych w całym krajobrazie technologicznym.

Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym w dane telemetryczne transakcji biznesowych, technolodzy mogą szybko zidentyfikować pierwotną przyczynę problemów i przyspieszyć ich rozwiązanie, aby aplikacje działały przez cały czas z najwyższą wydajnością.