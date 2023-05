Miniony rok był dla polskiego oddziału firmy Deichmann szczególnie udany. Spółka zanotowała wzrost o 33 proc. zamykając rok 2022 z obrotem brutto przekraczającym 1 miliard złotych.

W minionym roku firma Deichmann sprzedała w Polsce blisko 9 milionów par butów.

Wynik ten został osiągnięty przez 266 sklepów stacjonarnych oraz sklep online.

Oznacza to wzrost względem 2021 roku o 1,3 miliona par butów.

Rok 2022 był dla nas zdecydowanie udany, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to jak trudny i pełen wyzwań był to czas. Rewelacyjny wynik, który udało nam się osiągnąć, to dowód na to, że stosunek jakości do ceny, czyli aspekt na którym tak mocno się koncentrujemy oraz wyraźne pozycjonowanie firmy Deichmann jest atrakcyjny dla Klientów nawet w czasach kryzysu. Z naszą ofertą dotarliśmy nie tylko do naszych stałych odbiorców, ale również udało nam się przyciągnąć do naszych sklepów nowych Klientów. Modna i stale poszerzana o kolejne, znane marki oferta z pewnością również miała wpływ na nasz wynik – mówi Mariusz Kulik, Prezes Zarządu Deichmann-Obuwie.

Miniony rok to również powrót do kampanii reklamowych dedykowanych rynkowi polskiemu. Spoty telewizyjne z udziałem jednej z najpopularniejszych wokalistek na polskiej scenie – Sylwią Grzeszczak – zostały świetnie odebrane przez Klientów, co zaowocowało kontynuacją współpracy również w tym roku. Świetnie przyjęte została również sama idea kampanii skupiona wokół hasła „Bądź wyjątkowa. Bo chodzi o to, żeby być sobą”.

Dbając o komfort swoich Klientów, a także odpowiadając na ich stale zmieniające się potrzeby, sieć Deichmann opracowała – w ramach międzynarodowej współpracy – nowy koncept sklepów, który sukcesywnie wdrażany jest w całym koncernie. Nowoczesny wygląd, efektowna ekspozycja asortymentu, kody kolorystyczne przypisane do poszczególnych działów i zastosowanie rozwiązań digital signage to tylko niektóre elementy, charakteryzujące koncept Deichmann 3.0. Ważnym elementem sklepów w nowej aranżacji jest dział sportowy, który pozwala na jeszcze ciekawszą prezentację butów sportowych takich marek, jak np. adidas, Nike, Puma, Fila czy Skechers. - Obuwie sportowe nadal stanowi dla nas jedną z najważniejszych grup towarowych - mówi Mariusz Kulik. - Znacznie zintensyfikowaliśmy naszą strategiczną współpracę z wiodącymi markami sportowymi, tak aby były one w zasięgu wszystkich naszych Klientów.

Rok 2022 był udany nie tylko w Polsce. W minionym roku obrotowym, Grupa Deichmann – obecna w 31 krajach - osiągnęła w sumie sprzedaż brutto w wysokości 8,1 miliarda euro (netto 6,9 miliarda euro). W 2019 roku - ostatnim, niepandemicznym roku obrotowym - sprzedaż brutto wyniosła 6,4 miliarda euro i była najwyższa w historii firmy. Wzrost o 23 proc. firma zawdzięcza stałemu wzrostowi sprzedaży w sklepach stacjonarnych, sklepach online oraz udanym przejęciom innych sieci (na przykład w USA). W 2023 roku firma Deichmann nadal będzie koncentrowała się na samofinansującej się ekspansji, modernizacji sklepów, konsekwentnym poszerzaniu portfolio marek i dalszym rozwoju strategii omnichannel.

Salon Deichmann w Warszawie. Fot. Mat. pras.

Jak dotąd dobrze przeszliśmy przez czasy kryzysu, wykorzystaliśmy nasze szanse i pozytywnie patrzymy w przyszłość. Szczególnie cieszy fakt, że w ubiegłym roku udało nam się osiągnąć silny wzrost w naszych sklepach w całej Grupie - podkreślił Heinrich Deichmann, Prezes Zarządu Deichmann SE. - Około 9-procentowy wzrost rok do roku w sklepach w całej grupie DEICHMANN to bardzo dobry wynik. Po dodaniu sklepów internetowych daje to wzrost o około 15 procent. W roku swojego 110-lecia Deichmann jest więc nadal dobrze funkcjonującym, stabilnym przedsiębiorstwem.

Sklepy stacjonarne i online należące do Grupy Deichmann sprzedały w 2022 roku ponad 178 milionów par butów. Grupa Deichmann wygenerowała 67 proc. swojej sprzedaży poza Niemcami. Na koniec 2022 roku firma prowadziła łącznie 4 565 sklepów i 41 sklepów internetowych oraz zatrudniała ponad 48 000 osób.