Sektor TSL ciągle ma opinię branży typowo męskiej, chociaż rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Prawie 40 proc. wszystkich pracowników DHL Parcel Polska to kobiety.

Kobiety w zarządzie, kobiety menadżerki, magazynierki, pracownice sortowni i kurierki.

Swoimi kompetencjami w niczym nie ustępują mężczyznom.

To one w coraz większym stopniu przyczyniają się do zmiany sektora logistycznego.

Przy tym budują wartość ekonomiczną przedsiębiorstw, co potwierdza przykład DHL Parcel.

Prawie 40 proc. wszystkich pracowników DHL Parcel Polska to kobiety. Panie zajmują blisko 50 proc. stanowisk menedżerskich i stanowią 40 proc. zarządu. Jak przyznaje kierownictwo DHL Parcel Polska, taka zróżnicowana struktura pozwala na twórcze dyskusje. Te z kolei przekładają się na lepsze efekty podejmowanych działań w porównaniu do tych podejmowanych w homogenicznym środowisku.

Dzisiaj rozróżnienie, która branża jest męska, a która damska, nie ma znaczenia. Zmiana zaszła w nas, kobietach. Jesteśmy silne, świadome swoich mocnych stron, łamiemy tabu. Kiedy patrzę na nasze wspaniałe kurierki i magazynierki, które doskonale radzą sobie w pracy, nasze menedżerki i koleżanki z zespołu zarządzającego, widzę, jak wielką siłę daje różnorodność. Inteligencja różnorodnych zespołów rośnie, dzięki czemu pracują one bardziej efektywnie. Kiedy podczas spotkania zarządu obradujemy nad strategią firmy, nikt nie zastanawia się, czy głos zabiera kobieta, czy mężczyzna, istotne jest to, co ma do powiedzenia – mówi Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska.

Łańcuchy dostaw to ogromne, złożone i dynamiczne ekosystemy, w których współpraca jest bardzo ważna. W takim środowisku kobiece kompetencje nabierają szczególnego znaczenia. Jak wynika z badania „Przywództwo kobiet w logistyce - gdzie jesteśmy i co dalej?”, przeprowadzonego przez Forum Kobiet w Logistyce, panie mają sporo do zaoferowania firmom z branży logistycznej. 86 proc. respondentek regularnie uzupełnia swoje wykształcenie w zakresie kompetencji miękkich, głównie w obszarach: leadership, mentoringu, komunikacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, znajomości języków obcych. 41 proc. badanych poszerza regularnie swoje umiejętności w zakresie rozwoju kompetencji twardych, takich jak: zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zmiany prawne, wiedza branżowa, jak np. szkolenia ze spedycji, operacji magazynowych.

Jednak, jak wskazuje badanie, kobiety wciąż mierzą się również z wieloma wyzwaniami, takimi jak pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, np. wychowywaniem dzieci (51 proc.), czy brak uznania kompetencji kobiet za równe kompetencjom mężczyzn (41 proc.). Trudności pojawiają się również wewnątrz firm i dotyczą strategii oraz polityki zarządzania zasobami ludzkimi, na co wskazuje aż 42 proc. ogółu respondentek. Dlatego tak ważna jest polityka promująca różnorodność i czerpanie z jej potencjału. Wśród firm, w których o sukcesie decydują kompetencje i wyniki, a nie płeć jest DHL Parcel.

DHL jest pierwszą firmą kurierską, która zaczęła świadomie budować ofertę dla kobiet w tym zawodzie. Są one obecne w filmach, wywiadach czy na zdjęciach w ofertach pracy. Firma docenia ich wiedzę, doświadczenie, talenty, pasje, charyzmę i charakter oraz przywiązuje dużą wagę do ich rozwoju, co wyraża poprzez specjalne programy. Przykładowo „Liderki w logistyce” to unikatowy projekt skierowany do pań na stanowiskach menedżerskich, ale także przyszłych liderek przygotowujących się do tej roli, w którym panie mogą wymienić się doświadczeniami, opiniami i wiedzą. Program służy wzajemnemu wsparciu i rozwojowi kobiet w DHL Parcel. Tylko w ostatnim czasie liczba uczestniczek zwiększyła się aż o 50 proc.

DHL Parcel wspiera również pracujących rodziców, np. poprzez projekt „Wonder Parents”, który pomaga łączyć role zawodowe i prywatne na różnych etapach życia.

DHL Parcel przekonuje, że logistyka to branża, dla każdego, kto wykazuje odpowiednie kompetencje, predyspozycje i zaangażowanie. To właśnie te czynniki, a nie płeć, powinny być zawsze decydujące.