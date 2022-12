Szum komunikacyjny w firmie to sygnał, że brakuje komunikacji na linii pracodawca – pracownik. W komunikacji biznesowej ten "hałas" generuje błędy i opóźnienia.

Prowadzi też do konfliktów w zespole.

Konsekwencje szumu komunikacyjnego są ogromne. Firmy borykają się z trudną sytuacją ekonomiczną. Rosnące koszty utrzymania biznesów mobilizują do zmian, wpływają na ogólną niepewność. Ważne, by pracodawcy w tych trudnych czasach nie zapomnieli o pracownikach. To oni są motorem napędowym wszelkich biznesów - mówi Sebastian Kopiej, CEO agencji PR Commplace, która działa na rynku od ponad 25 lat.