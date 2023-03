Lush stawia na współczesną technologie. Firma uważa, że powinna ona dawać od siebie więcej niż bierze. Dowodzi temu raport opracowany wraz z firmą konsultingową The Future Laboratory.

We współpracy z firmą konsultingową The Future Laboratory, Lush opublikowała raport Digital Engagement: A Social Future.

Zbadano w nim szybko zmieniający się krajobraz cyfrowy, jego wpływ na konsumentów oraz bariery, które stoją na drodze do digitalowej transformacji.

Dzięki temu marka kultowych kosmetyków przedstawiła swój rewolucyjny manifest dotyczący swojej przyszłości.

W badaniu wzięło udział pięciu czołowych ekspertów z branży technologicznej. Przebadano w nim ponad 12 000 konsumentów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Celem badania było zrozumienie ich cyfrowych potrzeb oraz tego, jakie mają wyobrażenie na temat przyszłości cyfryzacji oraz mediów społecznościowych.

Dlaczego firma kosmetyczna zaangażowała się w działania mające na celu poprawę etyki cyfrowej? Ponieważ dbanie o przyszłość naszej planety to nasz wspólny obowiązek.

W Lush gorąco wierzymy, że prawa cyfrowe to prawa człowieka, a bez świadomej zmiany na poziomie globalnym, te prawa mogą być zagrożone - komentuje Jack Constantine, LUSH CDO.

Annabelle Baker, Global Brand Director w Lush dodaje: - Naszym celem było zrealizowanie raportu, który pokaże optymistyczny scenariusz przyszłości social mediów. Chcieliśmy pokazać, że istnieje inna przyszłość, inna niż ta, którą widzimy teraz, gdzie ludzie mogą angażować się w bezpiecznych środowiskach online. Musimy być w stanie przenieść narrację z tego, czego nie możemy zrobić, na to, co możemy.

Według wyników badań, przyjazna przyszłość technologiczna to coś, na czym zależy globalnym konsumentom. Prawie siedmiu na dziesięciu dorosłych (69%) w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Japonii uważa, że jeśli platforma mediów społecznościowych jest nieetyczna, to marki powinny się od niej odsunąć, a sześciu na dziesięciu (62 proc.) szanuje markę, która bardziej dba o etykę platformy mediów społecznościowych niż o liczbę osób, do których może dotrzeć.

Jednocześnie coraz więcej konsumentów spędza mniej czasu na platformach społecznościowych. Ponad jedna trzecia (35 proc.) użytkowników META (Facebook i Messenger na poziomie 17 proc., a Instagram, 18 proc.), prawie jedna trzecia użytkowników Pinteresta (27 proc.), jedna czwarta użytkowników Twittera (24 proc.), Discorda (24 proc.) i Snapchata (24 proc.), ponad jedna piąta użytkowników BeReal (22 proc.), 18 proc. użytkowników TikToka i 16 proc. użytkowników Line’a, jest na tych platformach społecznościowych rzadziej niż rok temu.

Istotnym powodem tego może być fakt, że znaczna część (57 proc.) badanych przez nas konsumentów ma poczucie, że duże marki i korporacje dominują nad technologią i kulturą online, podczas gdy 55 proc. chce, aby Big Tech miał mniejszą kontrolę w sieci. Wiele osób martwi się o bezpieczeństwo - 70 proc. ankietowanych wzywa do wprowadzenia globalnej legislacji, która chroniłaby bezpieczeństwo użytkowników w trakcie ich cyfrowych doświadczeń. Szczególnie konsumenci z pokolenia Z (54 proc.) uważają, że wybrane grupy są marginalizowane lub ignorowane w przestrzeni cyfrowej.

Konsumenci oczekują, że marki pomogą w walce z tym problemem, a raport pokazuje, że 62 proc. badanych uważa, że to wszystkie firmy powinny zatroszczyć się o etyczność przestrzeni cyfrowych.

Pomimo rosnących obaw dotyczących wpływu istniejącej kultury cyfrowej, nadal dominuje entuzjazm związany z technologią. Platformy cyfrowe nadal oferują wiele korzyści, które konsumenci uważają za istotne, w tym łączenie się z innymi (33 proc.) i znajdowanie osób o podobnych poglądach (29 proc.). Większość (57 proc.) twierdzi, że technologia zwiększa ich produktywność, a 39 proc. twierdzi, że media społecznościowe pomagają im w wyrażaniu swojej tożsamości.

To pozytywne nastawienie jest dodatkowo podsycane przez szybko rozwijający się krajobraz technologiczny, ze sztuczną inteligencją (AI), metawersją i Web3 - kolejną, zdecentralizowaną iteracją Internetu - obiecującą nowy sposób robienia rzeczy.

Aby zapewnić, że innowacje technologiczne mogą tworzyć wykładniczy postęp w pozytywnym kierunku, niniejszy raport przedstawia manifest The SOCIAL Framework. Zestaw sześciu zasad dotyczących przestrzeni cyfrowych, platform i zaangażowania, zaprojektowany tak, aby umożliwić rozkwit techno-optymistycznej przyszłości.

Ramy uwzględniają takie aspekty jak:

(S) Zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko;

(O) Open-source i to, jak konkurencja musi być zastąpiona przez współpracę;

(C) Kontrolowana przez społeczność i zdecentralizowana własność danych

(I) Możliwość łatwej adaptacji w stale zmieniającym się krajobrazie

(A) Dostępność i integracja

(L) Afirmacja życia