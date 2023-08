Wyniki badania przeprowadzone przez Stemmark na zlecenie Kiwi.com, firmy traveltech i wyszukiwarki tanich lotów wskazały, że mimo wysokich cen i inflacji, Polacy nie rezygnują z podróżowania.

W tym roku ponad 53 proc. ankietowanych ma zamiar udać się w przynajmniej jedno miejsce za granicą, którego do tej pory nie mieli okazji zobaczyć.

Niemal co czwarty ankietowany (24,8 proc.) wyruszy w podróż mniej utartymi szlakami, z dala od tłumów turystów.

Zbliżający się długi weekend, wypadający w tym roku 15 sierpnia (we wtorek) to świetna okazja, zwłaszcza dla tych, którzy dłuższy urlop mają już za sobą, by udać się na city break.

Analiza Kiwi.com wskazuje, że niemal 30 proc. użytkowników, którzy wybiorą się poza granice kraju, na miejscu spędzi od 3 do 6 dni, za bilet lotniczy płacąc średnio 148 EURO, a na najkrótszych trasach 105 EURO.

11 sierpnia (piątek) to najczęściej wybierany dzień na początek podróży.

Wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, aby cieszyć się czterema pełnymi dniami urlopu. Długie weekendy to świetna okazja na city break, zarówno dla tych, którzy dłuższy urlop mają już za sobą, jak i tych, którzy wakacjami będą dopiero się cieszyć. Analiza Kiwi.com wskazuje, że w tym roku niemal 30 proc. użytkowników, którzy w tym czasie wybiorą się poza granice kraju, na miejscu spędzi od 3 do 6 dni. Kiwi.com wskazuje, że prawie co drugi użytkownik (49 proc.) sierpniowy wyjazd zarezerwował na 3 tygodnie - 2 miesiące przed planowaną podróżą, a 22 proc. nawet na 2-4 miesięcy wcześniej. Piątek, 11 sierpnia, to najczęściej wybierany dzień na początek weekendowej podróży.

Choć sezon wakacyjny w pełni, dokonując rezerwacji z tak dużym wyprzedzeniem, można było upolować bilety lotnicze w bardzo dobrej i przyjaznej dla portfela cenie. Wedle Kiwi.com polscy użytkownicy za bilet lotniczy na długi sierpniowy weekend zapłacili średnio 148 EURO, a na najkrótszych trasach 105 EURO.

Mimo fali upałów południe Europy nadal cieszy się ogromną popularnością i przyciąga turystów z Polski, którzy marzą o ciepłym morzu i solidnej dawce słońca. Co ciekawe, jak wskazuje Kiwi.com, wielu z nas postawi na kraje nordyckie, głównie Szwecję i Norwegię. To świetna alternatywa dla tych, którzy marzą o odpoczynku na łonie natury w łagodnym klimacie, z przyjemną temperaturą, ale przede wszystkim bez upałów.

Użytkownicy Kiwi.com w tym roku na sierpniowy długi weekend najczęściej wybierali:

1. Włochy

2. Hiszpanię

3. Grecję

4. Norwegię

5. UK

6. Szwecję

Wśród najpopularniejszych tras znalazły się:

1. Warszawa - Rzym

2. Warszawa - Budapeszt

3. Warszawa-Paryż

4. Gdańsk - Sztokholm

5. Kraków - Mediolan

6. Kraków - Oslo