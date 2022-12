Na koniec trzeciego kwartału br. całkowita podaż nowej powierzchni biurowej w regionach wyniosła 332 000 mkw. i była aż o 125 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała kolejny raport podsumowujący sytuację na największych rynkach biurowych w Polsce.

Wśród największych projektów ukończonych w pierwszych trzech kw. 2022 roku możemy wymienić katowickie wieżowce biurowe KTW II.

Łączna podaż powierzchni biurowej w Warszawie w pierwszych trzech kw. 2022 r. wyniosła 228 100 mkw.

W Q3 2022 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na największych rynkach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin i Szczecin) osiągnęły wielkość 12,7 mln mkw.

Według danych Moody’s Analytics średnioroczny wzrost PKB w 2022 r. wyniesie 3,7 proc. Prognoza na 2023 r. przewiduje natomiast wzrost gospodarczy na poziomie 0,9 proc., co wskazuje na spowolnienie. Niemniej jednak na rynku pracy cały czas obserwujemy zapotrzebowanie na pracowników, a stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wg GUS wyniosła we wrześniu 2022 r. 5,1 proc. Z kolei wskaźnik inflacji w październiku wyniósł 17,9 proc., co jest najwyższym wynikiem od 1996 r.

Zarówno ograniczenie wzrostu gospodarczego, jak i systematycznie rosnące koszty życia i prowadzenia działalności gospodarczej wskazują, że Polska gospodarka zaczyna funkcjonować w nowych, trudniejszych realiach ekonomicznych, czego głównymi przyczynami są rosnące ceny energii, niedobory w łańcuchach dostaw i pogłębiające się skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. – podsumowuje Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Jak podaje Cushman & Wakefield, całkowita podaż nowej powierzchni w Regionach od stycznia do września 2022 r. wyniosła 332 000 mkw. i była aż o 125 proc. wyższa, niż w analogicznym okresie 2021 r. Wśród największych projektów ukończonych w pierwszych trzech kw. 2022 roku możemy wymienić katowickie wieżowce biurowe KTW II (39 900 mkw. – TDJ Estate) oraz Global Office Park A1 i A2 (27 300 mkw. i 29 900 mkw.– Cavatina), Midpoint71 we Wrocławiu (36 200 mkw. – Echo Investment) oraz budynek D wchodzący w skład projektu Quorum Office Park we Wrocławiu (16 200 mkw. – Cavatina). Łączna podaż powierzchni biurowej w Warszawie w pierwszych trzech kw. 2022 r. wyniosła 228 100 mkw.

W ostatnim czasie widoczny jest postępujący spadek łącznej powierzchni realizowanych nowych inwestycji biurowych, zwłaszcza w Warszawie, gdzie obecnie w budowie znajduje się jedynie ok. 150 000 mkw. (dla porównania: na początku 2020 r. było to blisko 750 000 mkw.). W miastach regionalnych w realizacji jest 470 000 mkw., co stanowi spadek o 45% względem poziomu sprzed pandemii, wynoszącego 850 000 mkw.

Ograniczenie aktywności deweloperskiej wynika ze zmniejszenia się liczby budów rozpoczętych w ostatnich 24 miesiącach, a także wzrostu kosztów budowy i wykończenia powierzchni, niepewności spowodowanej wojną w Ukrainie oraz ogólnego pogorszenia koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie.

Nowa podaż na warszawskim rynku biurowym w całym 2022 r. wyniesie blisko 240 000 mkw. czyli będzie o 10 proc. niższa niż średnia z ostatnich pięciu lat. Z uwagi na niską aktywność deweloperów w latach 2023-2025 na warszawskim rynku obserwować będziemy znaczną lukę podażową. W miastach regionalnych łączna podaż w 2022 roku może wynieść 427 000 mkw., co jest wartością zbliżoną do średniej z ostatnich pięciu lat, jednak, począwszy od 2023 r., również ona zacznie spadać. – prognozuje Vitalii Arkhypenko Consultant, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Całkowita aktywność najemców w stolicy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wyniosła 608 100 mkw. i była wyższa o ponad 54 proc. niż w pierwszych trzech kw. 2021 r. oraz jedynie o 11% niższa niż w rekordowym 2019 r., tuż przed wybuchem pandemii Covid-19. Wysoki popyt w Warszawie był skutkiem zarówno kumulacji transakcji zawartych przez wielkopowierzchniowych najemców z sektora finansowego, usług dla biznesu oraz IT, jak również lepszej koniunktury na rynku najmu. Potwierdza to liczba transakcji zawartych w pierwszych trzech kw. 2022 r., która wyniosła 562, co stanowi wzrost o blisko 43 proc. względem analogicznego okresu w 2021 r.

Na rynkach regionalnych łączna aktywność najemców w analizowanym okresie wyniosła 450 600 mkw. i była wyższa o 19 proc. względem 2021 r. lecz o 12 proc. niższa względem 2019 r. Stopniowe wzrosty są efektem dalszego rozwoju branży usług dla biznesu, z której pochodzi znaczna część najemców w miastach regionalnych.

Stawki czynszu w Warszawie i miastach regionalnych znalazły się pod presją wzrostową wynikającą z rosnących kosztów budowy oraz wykończenia powierzchni biurowej. Dodatkowo w przypadku stolicy wzrost czynszów jest również wynikiem dużego zainteresowania nowymi powierzchniami w centrum miasta oraz ich ograniczonej dostępności. Stawki za najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum wynosiły przeciętnie 22-26 EUR/ mkw./ miesiąc, najwyższe osiągały poziom nawet 28 EUR/ mkw./ miesiąc, natomiast w lokalizacjach poza Centrum oscylowały w zakresie 13,50-16,50 EUR/ mkw./ miesiąc. W miastach regionalnych najlepsze biura w centrum były oferowane średnio w przedziale cenowym 12,50-15,50 EUR/ mkw./ miesiąc.