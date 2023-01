Obroty najemców w centrach handlowych w październiku 2022 r. były o 16 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r.

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych.

W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 18,3 proc.

Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 17 proc., średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 9,2 proc., a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 8 proc.

Wzrost obrotów w podziale na kategorie: gastronomia o 34,3 proc., wyposażenie domu z RTV i AGD o 23,9 proc., odzież o 8,4 proc.

W październiku obroty centrów handlowych utrzymały pozytywny trend, rosnąc o 16 proc. w porównaniu do 2019 r. Widać jednak, że presja inflacyjna, rosnące koszty nośników energii i niestabilna sytuacja gospodarcza wpływają na ich dynamikę. Klienci oszczędzają pieniądze i dokonują bardziej przemyślanych zakupów, co wpływa również na liczbę wizyt w centrach handlowych. Z uwagą obserwujemy wpływ czynników makroekonomicznych na postawy konsumentów, zwłaszcza, że ostatni kwartał roku jest kluczowy dla wyników handlu - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Polacy w październiku nadal chętnie korzystali z oferty gastronomicznej w centrach handlowych. Wzrost w tej kategorii o ponad 34 proc. pokazuje, jak ważny dla klientów pozostaje aspekt społeczny galerii handlowych i potrzeba obcowania z ludźmi. To trend trwający niezmiennie od momentu zniesienia restrykcji sanitarnych w marcu 2022 r.

Klienci nadal chętnie kupują w sklepach stacjonarnych artykuły wyposażenia domu i sprzęt RTV/AGD, na co wskazuje blisko 24 proc. wzrost w tej kategorii w październiku. Z kolei moda odnotowała mniejszą dynamikę obrotów, wzrost w tej kategorii wyniósł 8,4 proc., w porównaniu do października 2019 r. W październiku 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 0,3 proc. wyższa niż w październiku 2019 r. Z kolei w listopadzie 2022 r. odwiedzalność centrów handlowych się zmniejszyła i była o 3,1 proc. niższa niż w listopadzie 2019 r.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98 proc. Dane są zbierane w ponad 120 obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi Polska Rada Centrów Handlowych / Polish Council of Shopping Centres.