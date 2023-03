Według danych firmy doradczej McKinsey & Company, kobiety zajmują tylko 22 proc. ról technicznych w europejskich firmach.

Jedynie 23 proc. kobiet, które ukończyły kierunki z obszaru STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), pracuje w swoim zawodzie na technicznych stanowiskach.

Największy ich odsetek, czyli 46 proc., znajduje zatrudnienia w rolach dotyczących projektowania i zarządzania produktem.

30 proc. obsadza stanowiska związane z inżynierią danych, rozwojem

i analityką. Role obliczeniowe i operacyjne to kolejne 15 proc.

Najniższy odsetek Pań w branży, bo tylko 8 proc., znajduje zatrudnienie na stanowiskach DevOps oraz dotyczących rozwiązań chmurowych.

Choć trudno doszukać się globalnych i lokalnych danych dotyczących zatrudnienia kobiet w dystrybucji ICT, sytuacja w tym sektorze wydaje się znacznie lepsza. Przykładem firmy wcielającej w życie ideę „Girl Power” i walczącej ze stereotypami jest choćby KOMSA Polska. Kobiety stanowią u dystrybutora ok. 53 proc. wszystkich pracowników i zajmują 8 stanowisk managerskich.

Jako główne przyczyny dysproporcji płci (tzw. gender gap) w branży IT/ICT wskazuje się najczęściej kwestie kulturowe. Są to m.in. powielane z pokolenia na pokolenie stereotypy dotyczące ról kobiet (brak predyspozycji do kwestii technicznych). Mają one wpływ na wybory zawodowe kobiet czy nieobecność kobiecych, technicznych role models w mediach. Podejście to co prawda stopniowo się zmienia, jednak tempo jest nadal niewystarczające.

Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę zjawisko niedoboru talentów technicznych. Według prognoz McKinsey & Company nasila się ono i luka ta do 2027 roku może zwiększyć się z 1,4 mln do 3,9 miliona profesjonalistów. Większy udział kobiet to szansa na jej zamknięcie. O tym, że można i warto postawić na kobiety, wiedzą już niektórzy dystrybutorzy ICT.

Chief Financial Officer. Chief Accountant. Head of Logistics. Department Manager. Supervisor Business Support. Supervisor Customer Service. To między innymi na tych managerskich stanowiskach w KOMSA Polska zatrudnione są kobiety. Z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień? Dlaczego chcą pracować w obszarze nowoczesnych technologii? Czy są traktowane po partnersku przez mężczyzn z branży? Czy zauważają rosnącą rolę kobiet w sektorze dystrybucji i e-commerce? Opiniami i spostrzeżeniami na ten temat podzieliły się Patrycja Marchlewska, Department Manager – Reseller Account Management oraz Katarzyna Wyszyńska, Supervisor Customer Service, z KOMSA Polska.

Patrycja Marchlewska, Department Manager, Reseller Account Management w KOMSA Polska. Fot. KOMSA Polska

- Na tle moich 15 lat pracy zauważam, że rola kobiet w branży IT wciąż rośnie i jest to zdecydowanie pozytywne zjawisko. Oczekiwania rynku stale rosną w zakresie obsługi klienta, doradztwa, umiejętności łączenia zadań oraz odpowiedzialności przy powierzonych projektach. Często to właśnie kobiety wnoszą wartość dodaną do współpracy z Partnerami handlowymi dzięki tzw. umiejętnościom miękkim. Samo podejście do kobiet w sektorze ICT zależy od wielu czynników. Od osób które zarządzają danym obszarem w firmie, nastawienia klienta czy współpracowników. W naszej firmie działamy z kolegami po partnersku, chcemy razem działać i tworzyć coś dobrego. Moim zdaniem Panowie doceniają w nas nie tylko odwagę do pracy w branży IT, ale też większą otwartość na nowe zadania i chęć udzielenia wsparcia, kiedy jest to wymagane. Natomiast my, kobiety, doceniamy w Panach to, że są otwarci na nasze pomysły i czasem potrafią szybciej wskazać skuteczną drogę do osiągnięcia celu – mówi Patrycja Marchlewska, Department Manager – Reseller Account Management.

Managerka ma także wskazówkę dla każdej kobiety zainteresowanej rozwojem zawodowym w branży technologicznej.

Warto zrobić ten pierwszy krok w kierunku znalezienia pracy w ITi być cierpliwą. Z czasem możliwości same pokażą, który obszar jest dla Ciebie interesujący. W przypadku stanowisk liderskich związanych z handlem B2B, jak moje, warto nastawić się na multitaskowość i bycie łącznikiem pomiędzy działami. Dwie kluczowe umiejętności, które polecam rozwijać, to priorytetyzacja zadań i zarządzanie czasem - mówi Patrycja Marchlewska.

Katarzyna Wyszyńska, Supervisor Customer Service w KOMSA Polska. Fot. KOMSA Polska

Katarzyna Wyszyńska, Supervisor Customer Service, odpowiadająca w KOMSA Polska za e-commerce, wskazuje z kolei na czynniki mogące zachęcić ambitne kobiety do branży ICT.

Ostatnie lata sprawiły, że rynek pracy uległ znacznym zmianom. IT daje mi wiele możliwości rozwoju i wspaniale jest być częścią jednej z najbardziej rozwijających się branż. Różnorodność i dynamika, jaką stwarzają nowoczesne technologie, nie pozwalają dopuścić do siebie myśli, że mogłabym się kiedykolwiek nudzić. Myślenie strategiczne, planowanie i kontrolowanie procesów to nieodłączny element każdego dnia. Wyzwania pojawiają się znienacka, szczególnie kiedy prowadzę kilka projektów, a trzeba być w centrum każdego z nich - mówi Katarzyna Wyszyńska.

Jaką radę dla kobiet zainteresowanych pracą w e-commerce ma Katarzyna Wyszyńska? – Przede wszystkim trzeba odnaleźć w sobie zainteresowanie branżą, a także chcieć się stale rozwijać. E-commerce jest bardzo dynamiczny i zmienny, co wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy. Wewnętrzna potrzeba rozwoju i chęć ciągłych poszukiwań rozwiązań ułatwią pracę w tym sektorze.

Jak pokazuje przykład KOMSA Polska, w branży związanej z nowoczesnymi technologiami jest miejsce dla kobiet. Może stanowić on dobrą inspiracją dla innych firm z branży ICT, aby jeszcze szerzej otworzyć przed Paniami swoje drzwi.