W pierwszym kwartale 2023 r. grupa sprzedała 374 mieszkania i miała 2.863 lokale w budowie. W tym roku łącznie planuje start kolejnych 2,5 tys.

Echo Investment odnotowało w I kw. 2023 roku 11,5 mln zł zysku netto j.d. i 25,3 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Konsensus PAP Biznes zakładał 6,4 mln zł zysku netto (przedział od 2-8,5 mln zł zysku) i 14,8 mln zł zysku EBIT (przedział 11,1-19,1 mln zł)

Przychody w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosły 210,1 mln zł, w porównaniu do 196,8 mln zł konsensusu (przedział 194,5-199,8 mln zł).

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2022 r. Echo Investment miało 51,4 mln zł zysku netto j.d., 283,6 mln zł przychodów i 108,5 mln zł EBIT.

Zysk brutto ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2023 r. wyniósł 71,3 mln zł.

Jak podano w raporcie, Resi4Rent ma obecnie ponad 3,3 tys. gotowych i w pełni wynajętych lokali, natomiast ponad 5,8 tys. jest w budowie lub planowanych do rozpoczęcia jeszcze w tym roku. W pierwszym kwartale platforma uruchomiła nowy warszawski projekt przy Żwirki i Wigury z blisko 350 lokalami. Celem Resi4Rent jest posiadanie do 2025 r. 10 tys. lokali na wynajem.

- Wartość naszych aktywów to blisko 6 mld zł, a spółka utrzymuje wysoki poziom gotówki – na koniec marca 2023 r. było to 778 mln zł, co stwarza komfortowe warunki dla przyszłego rozwoju - ocenił, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes ds. fiansowych Echo Investment Maciej Drozd.

W kwietniu 2023 r. spółka Archicom zawarła wstępne porozumienie dotyczące wniesienia przez Echo Investment do Archicomu jego biznesu mieszkaniowego.

Obecnie Echo Investment prowadzi zaawansowane negocjacje o sprzedaży kolejnych budynków i przygotowuje nowe inwestycje, z czego projekty w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie mają wystartować jeszcze w tym roku.

* źródło: PAP, bankier.pl