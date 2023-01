Z najnowszego raportu Workthere.pl wynika, że od 2018 r. operatorzy powierzchni flex uruchomili ponad 239 tys. mkw. nowej powierzchni w 114 budynkach.

Workthere.pl to firma należąca do firmy doradczej Savills platformy umożliwiającej wyszukiwanie elastycznych biur.

Całkowite zasoby elastycznej powierzchni biurowej w Polsce to ponad 320 500 mkw.

Najwyższym udziałem powierzchni elastycznej w całkowitych zasobach nowoczesnej powierzchni biurowej charakteryzuje się Kraków.

Obecnie całkowite zasoby powierzchni elastycznej oferowanej przez międzynarodowych i polskich operatorów w nowoczesnych budynkach biurowych to ponad 320 500 mkw., z czego ponad połowa znajduje się w Warszawie (178 000 m kw.). Jak podaje Savills, najwyższym udziałem powierzchni elastycznej w całkowitych zasobach nowoczesnej powierzchni biurowej charakteryzuje się jednak nie stolica, a Kraków (47 100 mkw., czyli 2,9 proc.). Trzecim w kolejności miastem z wysokim udziałem powierzchni flex jest Wrocław (2,7 proc.), gdzie do dyspozycji najemców jest 36 100 mkw. Na uwagę zasługuje również Łódź, która pomimo mniejszej wielkości rynku biurowego, dysponuje wysokimi zasobami biur elastycznych (16 700 mkw., co stanowi 2,6 proc.).

Największą aktywność ze strony operatorów powierzchni elastycznych w pierwszych trzech kwartałach odnotowano w Warszawie. Popyt do końca września 2022 roku był prawie trzykrotnie wyższy niż w całym poprzednim roku i wyniósł blisko 25 000 mkw., na które złożyło się 11 transakcji. Jak wynika z najnowszego raportu Workthere, to wynik nadal poniżej rekordu z 2018 roku, choć całoroczny wynik może być zbliżony do drugiego najlepszego wyniku z 2019 roku, kiedy całkowity popyt wyniósł ponad 33 400 mkw.

Po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, udział transakcji flex na rynku biurowym w Warszawie wzrósł do 4,0 proc., znacznie powyżej poziomów z lat 2020-2021. To odzwierciedla trendy z Europy Zachodniej. Szacujemy, że transakcje najmu powierzchni elastycznych będą stanowiły 5 proc. całkowitego popytu w Europie w 2023 r. i wzrosną do 6 proc. w 2024 r. Udział tego typu powierzchni w całkowitych zasobach biurowych w przyszłości może wzrosnąć nawet do 20 proc. – komentuje Thomas Jodar, Associate Director w Savills, lider projektu Workthere w Polsce.

Pięciu największych operatorów powierzchni elastycznej odpowiada za 42 proc. jej zasobów. Pod względem liczby lokalizacji biur serwisowanych, zdecydowanym liderem jest Regus z ponad 20 lokalizacjami w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się CitySpace z 12 oddziałami, a ostatni stopień podium należy do Loftmill, z ośmioma oddziałami. Poza podium uplasował się Adgar z konceptem Brain Embassy – siedem lokalizacji, a tuż za nim WeWork, który oferuje ok. 31 800 mkw. w pięciu lokalizacjach.

Jak podaje Workthere na podstawie danych opracowanych przez analityków Savills, koszt jednego stanowiska pracy w biurze serwisowanym lub coworku w Warszawie to średnio 380 euro za miesiąc, podczas gdy w miastach regionalnych czynsze wynoszą 260-340 euro. Biorąc pod uwagę wysoki popyt na powierzchnię serwisowaną w połączeniu z utrzymującą się wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii, które wpłynęły na wzrost opłat eksploatacyjnych, Savills przewiduje, że operatorzy będą wkrótce zmuszeni podnieść ceny swoich usług w celu utrzymania rentowności biznesu.