Polacy w większości udadzą się na wiosenny city break do jednego z europejskich miast. W czołówce najpopularniejszych krajów są Włochy, gdzie podróżnicy udadzą się do mniej popularnych miast niż Rzym.

Według cyklicznego badania Europejskiej Komisji Podróży Polacy są nacją, która deklaruje, że będzie sporo podróżować w pierwszej połowie br.

Około 60 proc. respondentów wybierze się w podróż zagraniczną.

W rankingu tym Polacy wyprzedzają Włochów, Hiszpanów, Brytyjczyków oraz Niemców.

24 proc. respondentów z Polski deklaruje, że wybierze się na city break – o 8 p.p. więcej niż wskazań dotyczących wakacji.

Potwierdzają to również wnioski z badania przeprowadzonego przez eSky.pl we współpracy z agencją badawczą GfK - Polacy częściej decydują się na city break i versus dłuższe wakacje.

W styczniu br. zanotowaliśmy ogromne zainteresowanie lotami wiosną, co przełożyło się na znaczący wzrost rezerwacji z datą wyjazdu w okresie marca-maja. Z pewnością zadziałał "odłożony popyt", a także bardzo duża chęć podróżowania wśród Polaków. Co więcej, wzrost zainteresowania city breakami widzimy zarówno na poziomie rezerwacji lotniczych, jak i również pakietów city break z lotem i noclegiem w cenie. Ten drugi produkt cieszy się szczególnie dużym powodzeniem wśród rodzin z dziećmi – komentuje Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy w eSky.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków wśród klientów eSky.pl otwiera wieloletni faworyt – Włochy. Polacy kochają ten kraj, bo ma wiele do zaoferowania, w tym przepyszną kuchnię, czy różnorodną architekturę. Najczęściej polscy podróżnicy wybierają stolicę – Rzym oraz Mediolan, który jest także idealną bazą wypadową nad jezioro Como. Zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym na popularności zyskują także inne, mniej odkryte przez Polaków, włoskie miasta, w tym malownicze Bari, miasto z najstarszą na świecie pizzerią – Neapol, zabytkowa Bolonia, czy słoneczna Sycylia.

Kolejno w rankingu Top 5 kierunków na wiosenny city break znajduje się Hiszpania – kraj idealnie nadający się na ucieczkę od chłodnej atmosfery panującej w Polsce na początku wiosny. Do najpopularniejszych hiszpańskich miast zalicza się Barcelonę, Madryt – idealnie nadające się na city break, jak również Malagę, czy Majorkę – miejsca świetne na dłuższy urlop w długi weekend majowy. Podium najpopularniejszych wiosennych kierunków zamyka Francja, gdzie Polacy w zdecydowanej większości udadzą się do stolicy – Paryża. Co więcej, na popularności zyskuje też południowe wybrzeże Francji, a w szczególności Nicea oraz Marsylia. Dalej w rankingu znajdziemy Grecję (Ateny) oraz Portugalię (Lizbona).

Eksperci eSky.pl wskazują, że chcąc podróżować tanio, należy starać się unikać najpopularniejszych terminów podróży – ceny w majówkę lub na Wielkanoc są zawsze wyższe niż kilka dni przed, lub po tych świętach. Kluczowym również jest zaplanowanie swojej podróży z 2- czy nawet 3-miesięcznym wyprzedzeniem, co pozwala zaoszczędzić niekiedy nawet 50 proc. wartości biletu.