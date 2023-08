W tym roku zakupu artykułów szkolnych Polacy dokonają głównie w dyskontach, a na całość wyprawki wydadzą więcej niż zazwyczaj ze względu na wzrost cen.

Agencja Inquiry już po raz kolejny przeprowadziła badanie dotyczące planów polskich rodziców co do wyprawki na kolejny rok szkolny.

Badanie wyraźnie pokazuje, że przed 1 września dzieciom Polacy kupują przede wszystkim podstawowe elementy wyprawki takie jak artykuły szkolne (78 proc. badanych) oraz podręczniki i książki (71 proc.).

Na kolejnych dwóch miejscach najpopularniejszych zakupów szkolnych znajdują się odzież i obuwie oraz wyposażenie sportowe.

Co piąty badany zainwestuje także w meble niezbędne dla dziecka, a 15 proc. w sprzęt komputerowy.

Większość rodziców deklaruje przy tym, że zdanie dziecka będzie miało duży wpływ na ostateczny wybór produktów związanych z powrotem lub pójściem do szkoły.

Zakupów artykułów szkolnych dokonamy najczęściej w dyskontach – deklaruje tak niemal połowa badanych. Pozycję lidera straciły księgarnie, których popularność z roku na rok maleje (42 proc. obecnie vs 53 proc. w 2021 roku). Na kolejnych miejscach pojawiają się sklepy internetowe (40 proc.), a także super- i hipermarkety (39 proc.).

W dalszym ciągu co trzeci badany planuje nabyć wyprawkę szkolną pod koniec wakacji. Choć 29 proc. Polaków rozkłada te wydatki na całe wakacje, widoczna jest tendencja do odkładania zakupów na później. Wzrost cen odczuwa się także w tej dziedzinie i 2/3 badanych spodziewa się, że na zakupy związane z powrotem do szkoły wydadzą więcej niż przed rokiem. W zdecydowanej większości wzrost wydatków uzasadniany jest przez badanych generalnym wzrostem cen w sklepach. droższych niż wcześniej.