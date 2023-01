Ghelamco Poland jako pierwsza firma z branży nieruchomości w Polsce dołączyła do międzynarodowej inicjatywy Science Based Targets (SBTi).

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) wspiera najambitniejsze przedsiębiorstwa w walce z globalnym ociepleniem zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego.

To kolejny, istotny element strategii ESG dewelopera.

Science Based Targets initiative jest wspólnym projektem United Nations Global Compact, CDP (Carbon Disclosure Project), World Resources Institute (WRI) oraz WWF (World Wide Fund for Nature). Inicjatywa powstała w 2015 r., aby pomóc najambitniejszym firmom, liderom w swoich branżach, w definiowaniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami nauki o klimacie i Porozumienia Paryskiego. Działalność SBTi oparta jest o wiedzę naukową i promuje najlepsze praktyki w zakresie dekarbonizacji firm oraz ograniczenia średniego wzrostu temperatury na Ziemi.



Jako lider rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wyznaczamy sobie najambitniejsze cele w obszarze ESG. Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą z sektora nieruchomości i jednym z zaledwie 15 przedsiębiorstw w kraju, które dołączyły do tej zaszczytnej inicjatywy pod auspicjami cieszących się najwyższym zaufaniem międzynarodowych instytucji. Jednak przede wszystkim jest to przejaw poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest środowisko i nasza planeta – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

To kolejny ważny krok w ramach realizacji naszej strategii ESG. Dzięki przystąpieniu do inicjatywy Science Based Targets będziemy mogli jeszcze efektywniej działać na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i walki z globalnym ociepleniem, mając wśród sojuszników największe międzynarodowe organizacje. Do 2025 roku chcemy też osiągnąć neutralność energetyczną, w pełni wykorzystując potencjał czystej energii, którą sami będziemy produkować na naszych farmach fotowoltaicznych – mówi Jarosław Fiutowski, członek zarządu odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje w Ghelamco Poland.

Obecnie już ponad 4000 przedsiębiorstw na całym świecie, globalnych liderów w sektorach takich jak m.in. budownictwo, nieruchomości, energetyka czy transport współpracuje z inicjatywą Science Based Targets. Ghelamco Poland jest jedną z 15 firm, które wzięły udział w programie na rynku polskim i jedyną z sektora nieruchomości. Wśród przedsiębiorstw działających w Polsce, biorących udział w programie, są m.in. Allegro, Bank Ochrony Środowiska, Eurocash, InPost czy mBank.



Na wiosnę 2022 roku Ghelamco, jako pierwszy deweloper w Polsce, ogłosiło przełomowy projekt budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 10 MW. W ramach swojej strategii ESG firma dąży do tego, by energią produkowaną z odnawialnych źródeł zasilać całe biurowce, prowadzone aktualnie inwestycje oraz własną przestrzeń biurową. Do 2025 roku Ghelamco jako przedsiębiorstwo chce osiągnąć neutralność energetyczną.



Pierwszym budynkiem zasilanym w całości czystą energią elektryczną będzie ponad 200-metrowy Warsaw UNIT. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla biurowca w całym cyklu jego życia zostanie obniżona o ponad 50 proc., a w zakresie zużycia mediów aż o ponad 70 proc. Budynek Ghelamco już dziś jest jednym z najbardziej ekologicznych wieżowców w tej części Europy, pierwszym w Polsce z certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding. Każdego dnia 40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego systemu BEMS dba o optymalizację zużycia energii w Warsaw UNIT. Dzięki temu i wielu innym rozwiązaniom technologicznym, średnie zużycie jest w nim blisko o 30 proc. mniejsze niż w porównywalnych budynkach wysokościowych tego typu.