Pomiędzy styczniem a grudniem 2022 roku liczba zwolnień na świecie wzrosła o 14 punktów procentowych – wynika z najnowszego raportu Deel.

Globalna sytuacja ekonomiczna doprowadziła do masowych redukcji etatów i zmniejszenia wynagrodzeń w bardziej rozwiniętych krajach.

Jednak tempo międzynarodowego zatrudniania zdalnego wzrasta.

Firmy, w celu zmniejszenia kosztów, rozszerzają swoje poszukiwania talentów na arenę międzynarodową.

Światowy rynek pracy odczuwa skutki spowolnienia. W styczniu ub.r. zwolnienia stanowiły 28 proc. wszystkich zakończonych umów, analizowanych w Raporcie o Stanie Globalnego Zatrudnienia Deel, a w grudniu 2022 liczba ta wzrosła do 42 proc. Pracownicy w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Hiszpanii, Portugalii i USA odnotowali największy procentowy wzrost liczby wypowiedzeń w całym 2022 roku. Wraz z ochłodzeniem rynku, firmy zaczęły oferować pracownikom niższe wynagrodzenia. Największy spadek pensji w skali globalnej odnotowano u księgowych, pracowników działu obsługi klienta, konsultantów, designerów oraz inżynierów oprogramowania.

Nasze dane na temat zwolnień potwierdzają informacje pochodzące od największych amerykańskich firm technologicznych. Pod koniec 2022 i na początku 2023 roku organizacje, takie jak Amazon, Mirosoft, Facebook i Twitter ogłaszały masowe zwolnienia – zlikwidowano ponad 150 tys. miejsc pracy. Przewidujemy, że w związku z próbami cięcia kosztów przez technologicznych gigantów, zagraniczne organizacje coraz częściej będą poszukiwać pracowników w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Według Raportu o Stanie Globalnego Zatrudnienia w 2022 roku polscy specjaliści pracowali zdalnie przede wszystkim dla organizacji ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Irlandii i Wielkiej Brytanii – mówi Liina Laas, Dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.

Nawet jeśli perspektywy gospodarki uległy pogorszeniu, zatrudnienie poza granicami nadal rosło, znacznie przewyższając wszelkie trendy związane ze zwolnieniami. Z Raportu Deel wynika, że model globalnego pracownika prężnie się rozwija i jest preferowaną opcją dla wielu organizacji, nawet w niepewnych czasach gospodarczych. Firmy wydają się lubić możliwość zatrudniania z szerszej puli talentów przy zachowaniu poziomu wynagrodzenia dostosowanego do ich potrzeb.

Raport Deel pokazuje, że w obecnej sytuacji gospodarczej firmy nadal potrzebują rozwijać swój biznes, przy jednoczesnych cięciach budżetu. Z kolei według badań Grant Thornton, obecnie w Polsce jest prawie pół miliona wakatów i to w działach gospodarki opartej na wiedzy. To oznacza, że od specjalisty po członka zarządu firmy wciąż mają problemy z przyciągnięciem najlepszych talentów. Podczas gdy polscy eksperci wybierają pracę w zagranicznych firmach oferujących im konkurencyjne wynagrodzenie, tutejsi pracodawcy muszą rozszerzyć poszukiwania talentów w krajach, w których koszty zatrudnienia są znacznie mniejsze – mówi Liina Laas, Dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.

Według danych firmy Deel polskie firmy zatrudniają zdalnie specjalistów z Meksyku, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Hiszpanii i Ukrainy, na stanowiska, takie jak Software Developer, Back-End Developer, czy Phyton Developer. Nie tylko pracownicy branży technologicznej mogą wykonywać swoje obowiązki zdalnie za granicą. Zgodnie z Raportem Deel globalne zatrudnienie staje się coraz bardziej zróżnicowane i popularne w branżach, takich jak edukacja, usługi finansowe i nieruchomości. Co więcej, międzynarodowi pracownicy stanowią kluczową siłę napędową dla krajów dążących do wzrostu gospodarczego.

Raport firmy Deel zawiera zagregowane dane z ponad 260 tys. umów z pracownikami i ponad 15 tys. klientów w ponad 160 krajach, a także ponad 500 tys. danych ze źródeł zewnętrznych, w tym Microverse. Organizacje ze wszystkich krajów, stanów i miast uwzględnionych w raporcie mają co najmniej 50 umów podpisanych z pracownikami (stan na grudzień 2022 roku). W przypadku danych dotyczących płatności we wszystkich krajach przeprowadzono co najmniej 100 wypłat dla pracowników na koniec grudnia 2022 roku, a zmiany procentowe odzwierciedlają nowe umowy. Ze względu na wojnę w Ukrainie, Deel nie przyjmuje nowych klientów z Rosji, dlatego też dane dotyczące Rosji zostały wyłączone z raportu.