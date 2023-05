Grupa CDRL, właściciel marek Coccodrillo, Buslik oraz MOKIDA, w I kwartale 2023 r. poprawiła wyniki finansowe zmniejszając stratę netto, która wyniosła 8 mln zł względem 11,1 mln zł rok wcześniej.

W sezonowo słabszym okresie roku, Grupa osiągnęła 89,9 mln zł przychodów (8 proc. mniej r/r) oraz 5 mln zł straty operacyjnej.

W minionym kwartale Grupa CDRL kontynuowała optymalizację stacjonarnej sieci sprzedaży, zarówno w kraju jak i na zagranicznych rynkach.

Również konsekwentnie rozbudowywała multibrandowy sklep internetowy MOKIDA.COM, wprowadzając w nim szereg ulepszeń.

Platforma ta zyskuje coraz większą popularność wśród klientów, a już jesienią MOKIDA zaprezentuje klientom swoje stacjonarne oblicze.

W I kwartale obniżyła się również wartość zobowiązań grupy CDRL z tytułu dostaw i usług o 10 proc. w stosunku do grudnia 2022 r. oraz zobowiązania związane z leasingiem.

Warunki, w jakich przyszło nam prowadzić biznes są wymagające. Mamy jednak wrażenie, że sytuacja społeczno-gospodarcza powoli się stabilizuje, co ma również odzwierciedlenie w wynikach naszej spółki. W I kwartale 2023 r. zmniejszyliśmy stratę netto r/r. W przeciwieństwie do pierwszego kwartału 2022 r. oraz całego 2022 r., Grupa CDRL w omawianym okresie wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i ujemne przepływy z działalności finansowej. Jest to potwierdzenie, że ogólna sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a spółki terminowo regulują wymagalne zobowiązania – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL.

Kontynuując rozwój własnych platform internetowych, w I kwartale, Grupa CDRL w porozumieniu z lokalnym dystrybutorem uruchomiła sklep internetowy Coccodrillo w Ukrainie. Ponadto na ukończeniu jest jego kolejna wersja językowa przeznaczona dla klientów w Armenii.

W minionym kwartale Grupa koncentrowała się na dalszej optymalizacji sieci sprzedaży w Polsce, ograniczając sieć sklepów własnych, na rzecz rozwoju sieci salonów franczyzowych. W rezultacie otwarto dwa nowe salony agencyjne w Miastku i Pleszewie.

W odniesieniu do rynków zagranicznych, w dalszym ciągu we współpracy z lokalnymi partnerami, prowadzona jest ekspansja na Bałkanach, w ramach której powstał nowy sklep Coccodrillo typu shop in shop w Kosowie.

Komentarza wymaga również sytuacja spółki zależnej na Białorusi, która przyczyniła się do spadku przychodów Grupy CDRL. Konsumenci w niestabilnym otoczeniu polityczno-gospodarczym ograniczają swoje wydatki. Obserwowana jest również emigracja młodej i wykwalikowanej części społeczeństwa, stanowiącej grupę docelowych konsumentów sieci Buslik. W tych trudnych warunkach, przychody ze sprzedaży marek własnych, znajdujących się w portfolio Grupy CDRL na tym rynku są stabilne, natomiast obserwowany jest spadek sprzedaży innych kategorii towarowych. W związku z powyższym, spółka białoruska prowadzi działania mające na celu przebudowę matrycy asortymentowej i optymalizację sieci stacjonarnej.

Równolegle, spółka rozwija nową markę MOKIDA, która dzięki niższym cenom skierowana jest do nowych grup odbiorców. Nowoczesny sklep internetowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów, dlatego też cały czas jest udoskonalany: w minionym kwartale wdrożono pliki wideo, co pozwala na lepszy odbiór prezentowanych produktów i ułatwia klientom podejmowanie decyzji zakupowych. Spółka planuje otwarcia sklepów stacjonarnych pod szyldem MOKIDA już jesienią br.