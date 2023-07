Grupa Empik opublikowała raport finansowy za 2022 rok. Pokazuje on wzmocnienie we wszystkich obszarach działalności oraz konsekwentną realizację ambitnego planu inwestycyjnego.

W 2022 roku Grupa Empik zanotowała dalszy wzrost przychodów, napędzany rozwojem biznesów online i digital. Udział tych kanałów w łącznej sprzedaży Grupy przekroczył w ostatnim roku symboliczny próg 50 proc.

2022 to także kontynuacja rozbudowy unikatowego, omnikanałowego ekosystemu Grupy i realizacja założonej strategii ekspansji. Spółka zakończyła rok liczbą 343 salonów Empik i Papiernik by Empik, zwiększając geograficzny zasięg w Polsce.

Grupa Empik zamknęła rok dwucyfrowymi wzrostami sprzedaży. Wzrost zanotowały wszystkie spółki. Przychody Grupy na poziomie +15,5 proc., obrót GMV +22 proc. r/r. EBITDA ze wzrostem do poziomu 221 mln zł.

Przychody Grupy osiągnęły w 2022 roku poziom 2,46 mld zł, a wartość obrotu GMV wzrosła do 2,85 mld zł. To odpowiednio +15,5 proc. i +22 proc. rok do roku, co jest wynikiem wzrostu we wszystkich obszarach działalności Grupy. EBITDA Grupy Empik wyniosła 221 mln zł.

W 2022 roku wyniki finansowe wszystkich spółek z Grupy uległy znaczącej poprawie. Zanotowaliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów, mimo wymagającej sytuacji na rynku i szeregu niekorzystnych czynników, wywołanych m.in. wybuchem wojny w Ukrainie, inflacją i wzrostami cen energii. Mimo spowolnienia popytu w lutym i marcu 2022 roku, w kolejnych miesiącach wróciliśmy na ścieżkę szybkiego wzrostu i kontynuowaliśmy zaplanowane inwestycje. Omnichannel w wydaniu Empiku zapewnia nam stabilność mimo rynkowych zawirowań i otwiera drzwi na kolejne możliwości rozwoju – mówi Ewa Szmidt-Belcarz, Prezeska Grupy Empik.

Empik to omnikanałowy ekosystem, łączący sieć ponad 340 salonów stacjonarnych, odwiedzanych przez niemal 90 mln klientów rocznie oraz TOP3 platform e-commerce w Polsce, docierającej miesięcznie do ponad 10 mln użytkowników (Gemius/Mediapanel, XII 2022), co równa się zasięgowi 36 proc. polskich internautów. To także aplikacja mobilna utrzymująca się w TOP najlepiej ocenianych aplikacji zakupowych w Polsce i wiodący ekosystem kliencki - Empik Premium, do którego należy już ponad 8,5 mln klientów. Wreszcie, to dynamicznie rosnący marketplace jako element omnichannel, gdzie swoje sklepy prowadzą tysiące Sprzedawców zewnętrznych.

Wszystko to buduje unikatową pozycję Empiku na rynku jako jednej z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych marek o 75-letniej tradycji.

Dalszy dynamiczny rozwój platformy e-commerce to kluczowy element długofalowej strategii Grupy, zarówno na poziomie rozbudowy oferty, jak i rozwoju kanałów sprzedaży – z naciskiem na aplikację mobilną i funkcjonalności wielokanałowe. Kanał online, który przekroczył w 2022 r. 50 proc. udziału w sprzedaży Grupy, napędzany jest również przez dynamiczny rozwój platformy marketplace (EmpikPlace). Odpowiada już ona za 26 proc. GMV Empik.com, co czyni EmpikPlace kluczową dźwignią wzrostu online. Według konsumentów Empik.com to dziś druga najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce (OC&C Retail Proposition Index 2022).

W ciągu ostatniego roku do EmpikPlace dołączyło ponad 2200 nowych Sprzedających, a liczba ofert wzrosła do ponad 6 mln. Platforma przekroczyła również próg 6 mln zamówień realizowanych przez Sprzedawców zewnętrznych.

- W 2022 roku postawiliśmy na szereg inicjatyw rozwojowych EmpikPlace, które pozwoliły nam zamknąć rok z rekordowym tempem wzrostu w 5-letniej historii platformy. Koncentrowaliśmy się mocno na doświadczeniu Sprzedawcy oraz optymalizacji procesów ich pozyskiwania i wdrażania. Pracowaliśmy także dalej nad rozwojem komercyjnych możliwości współpracy ze Sprzedawcami i markami – tłumaczy Karol Ignatowicz, Członek Zarządu, Chief E-commerce, Customer Value & Supply Chain Operations Officer. - Kontynuowaliśmy również inwestycje w technologiczny rozwój i dalsze usprawnienia platformy Empik.com. Do kluczowych inicjatyw minionego roku należy zaliczyć m.in. nowe podejście do pricingu i rekomendacji w ramach marketing automation oraz kontynuację przejścia na nową architekturę mikro-serwisową. Bardzo duży nacisk został także położony na optymalizację i podniesienie efektywności działań performance marketingowych.

W 2022 r. Empik konsekwentnie realizował strategię rozwoju sieci fizycznej. Na mapie Polski pojawiło się 20 nowych salonów Empik, głównie w retail parkach, w mniejszych ośrodkach miejskich. To także dalsza koncentracja na zagęszczaniu mapy salonów oraz penetracji dużych miast, przede wszystkim w formacie convenience. Sieć powiększyła się również o 5 nowych lokalizacji Papiernik by Empik. Spółka zamknęła 2022 rok z 343 salonami w obu formatach.

Jednocześnie Empik kontynuuje cyfryzację procesów w sieci fizycznej i dalszy rozwój omnikanałowych funkcjonalności. Przez ostatni rok wzrost zanotowały wszystkie flagowe usługi łączące kanały online i offline, takie jak click&collect czy call&collect. Okazywalność aplikacji w salonach stacjonarnych wzrosła w ostatnim roku dwukrotnie – prawie połowa wszystkich transakcji w salonach odbywa się z użyciem aplikacji Empik. Synergia ta jest widoczna również w najchętniej wybieranych sposobach dostawy – prawie 70 proc. wszystkich zamówień na Empik.com w modelu sprzedaży własnej jest odbieranych w salonach Empik. Co istotne, większość takich zamówień pozbawiona jest opakowań i wypełniaczy, co w 2022 pozwoliło ograniczyć wykorzystanie kartonów, folii czy kopert o niemal 800 ton. Tą najbardziej ekologiczną formą dostawy w polskim e-commerce objętych jest już 90 proc. wszystkich zamówień odbieranych w salonach.

2022 to także rozwój omnikanałowej, multikategoryjnej oferty. Empik czerpie z synergii kanałów online i offline, m.in. tworząc nowe koncepty produktowe i rozszerzając ofertę znaną klientom z Empik.com w salonach stacjonarnych, a także stawiając na rozwój marek własnych.

Rozwój Centrum Dystrybucyjnego i logistyki centralnej zapewniają stabilność i realizację przyjętej strategii Spółki. W 2022 roku zakończył się rozpoczęty w 2018 r. projekt modernizacji centrum dystrybucji połączony z wdrożeniem nowego systemu informatycznego (WMS). Ponadto w maju 2022 r. nastąpiło przejęcie operacji magazynowych od dotychczasowego operatora logistycznego przez spółkę z Grupy - Empik Fulfilment. Miało to wpływ na wzrost efektywności operacyjnej magazynu oraz większą stabilność infrastruktury wspierającej operacje.

Pozostałe spółki z Grupy Empik również zanotowały bardzo dobre wyniki, napędzając rozwój całego ekosystemu. W obszarze digital content, dynamiczny rozwój kontynuowała aplikacja Empik Go, lider rynku treści cyfrowych. Rok 2022 to m.in. koncentracja na rozwoju oferty produkcji własnych – w minionym roku powstały 32 seriale i słuchowiska oraz 20 serii podcastów oryginalnych. Rozwój aplikacji wspierany jest przez bliską współpracę z Virtualo - czołowego dystrybutora produktów cyfrowych. Pod koniec 2022 roku w jego ofercie dostępnych było ponad 126 tys. ebooków oraz audiobooków i podcastów. Katalog powiększył się o 55 proc. względem 2021 r.

2022 w Grupie Wydawniczej Foksal był rokiem głośnych, popularnych premier, co poskutkowało wzrostem sprzedaży o 15 proc. To także wzrost przychodów spółki e-Muzyka o 67 proc. r/r., która utrzymuje pozycję lidera w obszarze dystrybucji cyfrowej muzyki i jest najważniejszym podmiotem agregującym kontent polskich niezależnych wytwórni muzycznych. Ścisła współpraca ze spółką Going., zajmującą się dystrybucją biletów na wydarzenia i event discovery, pozwala na budowanie unikatowej oferty w ramach Grupy. Rozwój sprzedaży biletów w modelu agencyjnym przez Going. (+127 proc.) i nawiązanie kolejnych strategicznych współprac wpłynęły istotnie na wzrost GMV sprzedaży detalicznej Grupy.

Również spółka Empik Foto kontynuowała dynamiczny rozwój na polskim i zagranicznym rynku, notując 15 proc. wzrost przychodów r/r. Udział sprzedaży na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja i Rumunia) osiągnął w 2022 już ponad 18 proc. Pod kątem dynamiki wyróżniał się rynek rumuński ze wzrostem na poziomie 347 proc. r/r.

Za rozwój Grupy Empik w segmencie hurtowym odpowiadają natomiast spółki Platon i Pol Perfect. W 2022 r. Platon kontynuował wzrosty sprzedaży, pozyskując nowych dostawców i zwiększając szerokość oferty oraz umacniając strategiczne współprace.