Spotkanie, zainicjowane przez Polski Holding Hotelowy, prowadziła Violetta Hamerska, ekspertka branży hotelowej Guest & Employee Experience. Jak podkreśliła, według raportu World Travel & Tourism, tylko w pierwszych miesiącach pandemii z branży hotelarskiej na całym świecie odeszło 55 milionów osób. W wyniku tego w Europie w hotelarstwie zostanie obsadzone zaledwie 1 miejsce na 8 wakatów. Dane te pokazują, jak dużym wyzwaniem jest utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych pracowników w tej branży.

Hamerska zwróciła również uwagę na największe wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się zespoły HR w hotelach. Mowa tu przede wszystkim o odejściu doświadczonych pracowników, pozyskaniu nowych i braku pracowników sezonowych, a także o zarządzaniu różnorodnością pokoleniową. Dodatkowo trzeba również mierzyć się z opinią, że hotelarstwo to ryzykowna branża, narażona na ciągłe zmiany.

Mimo tych różnych wyzwań, z którymi mamy do czynienia, nie można nie zauważyć, że nasza branża w ostatnim czasie, a zwłaszcza podczas pandemii, pokazała, że hotelarze potrafią stawić czoła największym trudnościom. Przetrwaliśmy ten trudny dla nas wszystkich okres i idziemy dalej. Teraz przyszedł czas współpracy, dlatego musimy łączyć swoje siły, żeby konkurować nie między sobą, ale z innymi branżami. Naszym celem jest pokazanie innym, że hotelarstwo to fascynujące miejsce, gdzie można pięknie rozwijać swoje kompetencje, wykonując prestiżowy zawód – powiedziała Violetta Hamerska.

Uczestnicy dyskusji podkreślili, że jednym ze sposobów zatrzymania najlepszych pracowników w organizacji jest odpowiednie i skuteczne zarządzanie talentami tak, by pracownicy mieli poczucie ciągłego rozwoju zawodowego i samorealizacji oraz jak najlepiej wykorzystywali w pracy swoje naturalne uzdolnienia i preferencje.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jak zapobiegać rotacji pracowników. Niezbędne do tego jest odczarowanie wizerunku branży. To wszystko powinno się dokonać poprzez współpracę, aby scalić branżę i budować pozytywną fasadę wizerunku hotelarza. Trzeba pokazać obecnym i przyszłym pracownikom, że hotelarstwo to miejsce, gdzie można awansować, rozwijać się i spełniać pasje – zaznaczyła Anna Chwałko, dyrektor hotelu Best Western Mariacki i Browaru Mariacki w Katowicach oraz Dyrektor Regionalna Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.