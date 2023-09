InPost, platforma dostaw dla e-commerce w Europie, nadal płaci rekordowo wysokie podatki do polskiego budżetu.

W pierwszym półroczu 2023 roku firma wpłaciła 118,6 mln zł podatku dochodowego (CIT), prawie dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku (67 mln zł w H1 2022).

InPost płaci CIT większy niż wszystkie firmy kurierskie działające w Polsce razem wzięte.

W 2022 roku zapłaciły one CIT na poziomie 180 mln zł (co oznacza ok. 90 mln na półrocze).

– Zawsze podkreślałem, że jako polska firma czujemy się zobowiązani do płacenia podatków w Polsce i systematycznie jesteśmy liderem pod względem płaconych podatków, jeżeli chodzi o branżę logistyczną w naszym kraju. Niestety, zdecydowana większość podmiotów – zwłaszcza zagranicznych – najprawdopodobniej ucieka od opodatkowania w Polsce, nie deklarując zysków lub deklarując je na bardzo niskim poziomie. Sądzę, że tutaj jest miejsce na ruch polskiego parlamentu, gdyż podmioty zagraniczne także korzystają choćby z tej samej infrastruktury, systemów bezpieczeństwa czy dróg, które są finansowane z naszych podatków– podkreśla Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost.

- Delikatnie mówiąc jest to duże nieporozumienie, że międzynarodowe koncerny działające w Polsce korzystają z infrastruktury sfinansowanej m.in. z podatków płaconych przez InPost oraz inne firmy, które poważnie i odpowiedzialnie traktują swoje obowiązki podatkowe. My, od początku działalności, płacimy podatki w Polsce – aby wspierać Polaków, polskie szkolnictwo, ochronę zdrowia, rozwój infrastruktury oraz inicjatywy obywateli. Niezależnie od podatków, wspieramy także miasta i samorządy lokalne w licznych inicjatywach. My promujemy najlepsze standardy i szacunek do Polek, i Polaków, którym nasze podatki się po prostu należą - podkreśla Brzoska.

W 2021 roku InPost zapłacił 222 mln zł podatku CIT, podczas gdy konkurencja łącznie zapłaciła o 60 mln zł miej. Natomiast w 2022 roku InPost odprowadził 190 mln zł podatku, a cała jego zagraniczna konkurencja w sumie jedynie 180 mln zł. W tym okresie wszystkie firmy z branży logistycznej wygenerowały blisko 17 mld zł przychodów. InPost odpowiadał za 4,7 mld zł, a wszystkie pozostałe spółki niemal za 12 mld zł. Oznacza to, że podatek CIT stanowił ponad 4 proc. przychodu InPostu, a w przypadku pozostałych firm 1,5 proc.

Badania konsumenckie potwierdzają, że InPost jest najlepiej rozpoznawaną marką wśród internautów w Polsce. Znajomość wspomagana marki InPost wynosi aż 97 proc., a znajomość spontaniczna 83 proc.. Wg badań Kantar aż 94 proc. kupujących online jako formę dostawy wybiera Paczkomat InPost, a aż 82 proc. sprzedających online wybiera Paczkomat jako formę wysyłki. Ponadto, aż 82 proc. polskich internautów uważa, że Paczkomat InPost to najbardziej ekologiczna forma dostaw. Badani uważają, że InPost wykorzystuje nowe technologie (81 proc.), dostarcza przesyłki na czas (82 proc.), na InPost można polegać (77 proc.) oraz że lubią markę InPost (78 proc.).