Jak pandemia wpłynęła na rynek BSS?

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 22 wrz 2021 15:58

Jak pandemia zmieniła sektor usług dla biznesu? W swoim najnowszym raporcie „Defining the New. New work models and approaches in the BSS sector” Colliers przedstawił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 76 członków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), należących do kadr kierowniczych firm z sektora BSS.