Warszawa znalazła się na liście TOP 5 najczęściej wybieranych kierunków przez Millenialsów z Hiszpanii i na 10 miejscu w zestawieniu globalnym.

Wedle analizy Kiwi.com, w tym roku najmniej za bilet lotniczy zapłacili słowaccy Millenialsi, średnio 100 EUR, a na drugim miejscu plasowali się Polacy i Rumuni, średnio 130 EUR.

Londyn kierunkiem #1 wśród millenialsów z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier i Hiszpanii

Millenialsi kochają city-breaki - większość z nich bez względu na kraj pochodzenia, w miejscu docelowym spędzała do 3 dni.

To, co niewątpliwie ich łączy to zamiłowanie do technologii oraz korzystania z aplikacji. Kiwi.com wskazuje, że większość Millenialsów zakupu biletu lotniczego dokonała właśnie za pomocą aplikacji. Wśród polskich użytkowników ponad 61 proc. zarezerwowało swoją podróż z poziomu smartphone’a, a w Rumunii ponad 66 proc. Jedynie czescy Millenialsi w bieżącym roku, częściej skorzystali z komputera (50,3 proc.) niż z telefonu (47,9 proc.).

Wśród użytkowników z Polski, Hiszpanii i Węgier króluje sezon tegorocznych wakacji, z czerwcem, lipcem i sierpniem na podium. W Rumunii i w Czechach zamiast sierpnia, Millenialsi chętniej wybierali maj.

Bezprecedensowe pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych destynacji zajmuje Londyn! Dalej, znalazło się nie tylko południe Europy, ale również Berlin czy Warszawa, na piątej pozycji top 5 destynacji wśród Millenialsów z Hiszpanii, i na 10 w zestawieniu globalnym:

mat. pras.

W tym roku za bilet lotniczy najmniej płacili Słowacy, średnio 100 EUR, najwięcej Czesi, średnio 176 EUR, a tuż za nimi Hiszpanie, średnio 162 EUR.

Millenialsi z Polski i Rumunii na połączenie lotnicze wydawali średnio około 130 EUR, a z Węgier 140 EUR.

Co trzeci z nich bez względu na kraj pochodzenia zakupu biletu dokonywał z wyprzedzeniem od 3 tygodni - 2 miesięcy. Słowacy rezerwują bilety lotnicze ze znacznym wyprzedzeniem – średnio 40 dni przed wylotem, Czesi 38 dni, Węgrzy i Hiszpanie 35 dni, Polacy 33 dni, a Rumuni 31 dni.

Zdecydowana większość Millenialsów korzystających z Kiwi.com na miejscu spędza do 3 dni, które w pełni wystarczą na udany na city-break.