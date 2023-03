76 proc. budynków biurowych w Europie do 2030 roku może być przestarzała, o ile właściciele nie zainwestują w rozwiązania mające na celu podniesienie ich jakości.

Aż 76 proc. zasobów biurowych w Europie jest zagrożonych utratą wartości, głównie z powodu wchodzących standardów zrównoważonego rozwoju.

Popyt najemców coraz bardziej koncentruje się na elastycznej i zrównoważonej przestrzeni biurowej, umożliwiającej realizację polityki firmy, ale też wspierającej zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Przewagę konkurencyjną zyskają ci wynajmujący, którzy inwestują w zrównoważony rozwój, udogodnienia i zaangażowanie społeczności lokalnej.

Jak wynika z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield Obsolescence = Opportunity: The next evolution of office space in Europe, w Europie do 2030 ponad trzy czwarte (76 proc.) budynków biurowych roku może być przestarzała. Kluczowe czynniki wpływający na ryzyka, na które narażone są aktywa biurowe, to zmieniające się modele pracy, rosnące wymagania najemców, coraz intensywniejsze działania legislacyjne ze strony rządów europejskich w zakresie minimalnych standardów zrównoważonego rozwoju, jak również niepewna sytuacja gospodarcza.

Postępujące zmiany legislacyjne w Unii Europejskiej dotyczące szeroko pojętych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz rosnące wymagania inwestorów i najemców związane z ESG są istotną przyczyną ewolucji na europejskich rynkach biurowych. Wynajmujący powinni podejmować konkretne działania w celu złagodzenia wpływu ich nieruchomości na środowisko. W Wielkiej Brytanii, na przykład, budynki komercyjne muszą do kwietnia tego roku uzyskać minimalną ocenę świadectwa energetycznego EPC na poziomie E, a w 2030 roku na poziomie B.

Ponadto, wdrożenie hybrydowego modelu pracy sprawia, że najemcy celują w biura o wyższej jakości, spełniające najnowsze standardy w zakresie ochrony środowiska, dobrego samopoczucia i cyfryzacji. To właśnie tego typu powierzchnie stanowiły ponad połowę (54 proc.) całkowitego popytu na biura w Europie w latach 2019-2022. Oczekuje się, że trend ten będzie się nasilał, zwłaszcza, że na największych rynkach, w tym w Pradze, Budapeszcie, Mediolanie, Warszawie, Madrycie, Barcelonie i Londynie, popyt przewyższa podaż.

Z kolei około połowa istniejących zasobów biurowych w Europie ma ponad 30 lat, a tylko 14 proc. zostało wybudowanych lub znacząco zmodernizowanych w ciągu ostatniej dekady, co powinno zmotywować właścicieli starszych obiektów do podniesienia standardu powierzchni lub w przeciwnym razie – narażenia jej na obniżenie klasy. Według analizy firmy Cushman & Wakefield istniejące budynki biurowe można aktualnie podzielić w następujący sposób:

Około 24 proc. zasobów zostało wybudowanych w ostatniej dekadzie, odpowiada potrzebom najemców i cieszy się dużym popytem,

Duża część powierzchni, bo aż 62 proc., wymaga repozycjonowania, aby uniknąć obniżenia standardu,

Pozostałe 14 proc. to starzejące się, niemodernizowane budynki.

Sektor biurowy stoi przed strategicznym rozdziałem w swojej historii. W całej Europie istnieje silny popyt na biura, ale rynek napędzają ci najemcy, którzy coraz bardziej koncentrują się na obiektach o najwyższej jakości. Dlatego dla właścicieli starszych, aktywów o niższym standardzie brak działania na pewno nie jest odpowiednią strategią. Te firmy, które zainwestują w zrównoważony rozwój, udogodnienia, stworzenie odpowiedniej atmosfery i zaangażowanie społeczności lokalnej, aby przenieść swoje budynki na najwyższy poziom jakości, zyskają przewagę konkurencyjną. Ci właściciele, którzy nie podejmą takich kroków, staną w obliczu malejących zysków – komentuje James Young, Head of Investor Services EMEA & APAC, Cushman & Wakefield.

Raport przewiduje rosnącą dysproporcję pomiędzy dostępną powierzchnią najwyższej klasy a wzrostem tych zasobów, które mogą być przestarzałe lub potencjalnie dołączą do tej grupy, jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe działania.

Na rynku istnieje jednak szeroki wachlarz rozwiązań, które mogą pomóc właścicielom nieruchomości sprostać wymogom zrównoważonego rozwoju i rosnącym potrzebom najemców. Strategie modernizacji, które sprawdziły się pod względem zachowania dochodu i wzrostu wartości kapitału, obejmują:

Zmianę pozycjonowania obiektu w celu podniesienia jakości udogodnień i wdrożenia narzędzi zrównoważonego rozwoju, jak wprowadzenie oferty i wydarzeń zorientowanych na społeczność.

Zmianę przeznaczenia całości lub części biura na inne cele, takie jak mieszkalne, magazynowe, związane z opieką zdrowotną.