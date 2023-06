Jak szacuje Polska Izba Turystyki, wyjazdy zagraniczne podrożały w tym roku już o ok. 30 proc.; tymczasem w Polsce ceny utrzymują się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku.

To jeden z powodów, dla których większość Polaków decyduje się na wypoczynek w kraju.

Rynek turystyczny podlega jednak ciągłym zmianom .

Hotelarze przekonują, że rezerwacje dokonywane z wyprzedzeniem mogą być dziś znacznie bardziej korzystne, niż tzw. last minute.

Wzrost cen biletów lotniczych wyraźnie dotknął branżę turystyczną. Koszty paliwa, dodatkowe regulacje i podatki, a wreszcie – w przypadku niektórych tras – zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i Rosją: wszystko to przełożyło się na większe koszty wakacyjnego przelotu. Jeśli dodać do tego inflację, która w kwietniu w krajach Unii Europejskiej wyniosła 8,1 proc., uzyskujemy wzrost kosztów średniej podróży zagranicznej aż o 30 proc. względem początku roku. To dane Polskiej Izby Turystyki.

Według danych statystycznych do najtańszych krajów w Europie pod względem cen noclegów i restauracji należą Polska, Rumunia, Węgry i Czechy. Oszczędności uzyskiwane na wakacjach w tych miejscach mogą być znaczne względem klasycznych wakacyjnych krajów południa, takich jak Hiszpania, Włochy czy Francja.

Między innymi dlatego Polacy często decydują się na spędzenie wakacji w kraju. Jak wynika z danych sieci Zdrojowa Hotels, ostatni rok wysokiej inflacji nie przełożył się negatywnie na liczbę rezerwacji nad polskim morzem i w górach. – Na podstawie analizy obłożenia ponad 2 tys. pokoi hotelowych i apartamentów wakacyjnych w kilkunastu polskich miejscowościach wypoczynkowych, mogę potwierdzić, że aktualne wyniki są dość optymistyczne – mówi Izabela Sikora, dyrektor sprzedaży w Zdrojowa Hotels. – Majówka była frekwencyjnie porównywalna do zeszłego roku. Obłożenie osiągnęło od 50 proc. do prawie pełnego obiektu, w zależności od klasy i lokalizacji hotelu. Równie dobrze wypadł też długi weekend czerwcowy – dodaje Izabela Sikora.

Podobne obserwacje mają operatorzy apartamentów wakacyjnych. Z danych VacationClub.pl wynika, że ceny noclegów w apartamentach utrzymują się na poziomie zbliżonym do zeszłego roku. To, w połączeniu z dobrą prognozą pogody oraz inwestycjami turystycznymi, takimi jak nowa promenada w Kołobrzegu czy otwarcie tunelu pod rzeką w Świnoujściu, pozwala z optymizmem patrzeć na sezon letni. Aktualne obłożenie w niektórych tygodniach wakacyjnych wynosi już nawet ponad 70 proc.

To wszystko nie oznacza, że inflacja nie ma swojego odbicia w turystycznych wyborach Polaków. Jak informuje Zdrojowa Hotels, goście więcej wydają na spa i usługi dodatkowe, a oszczędzają na gastronomii. W hotelach wysokiej klasy można zaobserwować trend rezygnacji z menu restauracyjnego na rzecz obiadokolacji.

Hotelarze zwracają również uwagę, że zmienia się dynamika dokonywania rezerwacji. Wydłuża się tzw. okienko rezerwacyjne, a ceny first minute zazwyczaj są dużo niższe niż na ostatnią chwilę. Im bliżej do pobytu, tym mniejsza jest dostępność pokoi – informują przedstawiciele branżyl