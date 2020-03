Jak zmieniał się rynek nieruchomości handlowych w 2019 roku - raport PRCH Retail Research Forum

2019 rok to przede wszystkim wzrost powierzchni o 2,3 proc., która wynosi obecnie 12,4 mln mkw. Wzrósł udział powierzchni formatu parków handlowych, które na przestrzeni lat 2014 - 2019 zanotowały dynamikę wzrostu na poziomie 33 proc. W 2019 roku oddano do użytku 268 000 mkw. GLA nowej powierzchni handlowej. W sumie to 16 nowych obiektów handlowych w całej Polsce. Największym i najbardziej oczekiwanym otwarciem 2019 roku było otwarcie Galerii Młociny (76 000 mkw.). Wśród większych nowo wybudowanych obiektów handlowych wymienić należy także Starą Ujeżdżalnię w Jarosławiu (28 500 mkw.), Silesia Outlet w Gliwicach (12 000 mkw.), a także Tkalnię w Pabianicach (12 000 mkw.). Przedstawiamy coroczny raport PRCH Retail Research Forum.

W 2019 roku kontynuowany był trend związany z rozbudową istniejących już obiektów handlowych. Stanowiły one około 25 proc. całej nowej podaży oddanej do użytku w minionym roku. Dwie największe rozbudowy jakie ukończone zostały w 2019 roku to powiększenie Morskiego Parku Handlowego o 16 500 m2 GLA oraz Centrum Handlowego Janki o 12 000 mkw. GLA. Co ważne, oprócz dwóch wspomnianych rozbudów, w 2019 roku ukończono aż 15 innych modernizacji i przebudów obiektów - od 1000 do 9000 mkw. GLA.

Obecnie w budowie znajduje się około 420 000 mkw. GLA, z czego ponad 70% nowej podaży stanowią obiekty handlowo-usługowe w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. 95% tej powierzchni to obiekty nowe. W 2019 roku powitaliśmy ponad 20 nowych marek na rynku, m.in. takie jak Sloggi, MyShoes czy Under Armour.

Pożegnaliśmy za to m.in. marki Zarina, Cubus i New Look. Sytuacja wygląda również dość stabilnie w zakresie wskaźników odwiedzalności, a także obrotów centrów handlowych.

Średnia miesięczna liczba odwiedzin w centrach handlowych była o 4% wyższa od średniej z 2018 roku. Zgodnie z sezonową tradycją, rekordowym miesiącem był grudzień, kiedy to liczba odwiedzin w centrach handlowych była wyższa o 28% wobec średniej z całego roku.

Po trudnym 2018 roku, w którym weszło w życie ograniczenie handlu w niedziele, ustabilizowały się również wskaźniki obrotów. W 2019 roku notujemy średnio 1% wzrost wobec roku poprzedniego, który jest zróżnicowany w zależności od wielkości i usytuowania obiektów. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na dwie kategorie handlowe, które zanotowały największe wzrosty - kategoria rozrywkowa, po wyraźnych kłopotach w 2018 roku, zanotowała na koniec 2019 wzrost na poziomie 12%, a także gastronomia notująca w ubiegłym roku wzrost na poziomie 10%, co potwierdza trend.

Zmiany na rynku nieruchomości handlowych - inwestycje

W 2019 wartość transakcji inwestycyjnych w nieruchomości komercyjne wyniosła ponad 7,6 mld euro. W samym sektorze handlowym było to 1,9 mld euro. Zdaniem ekspertów, to dobry wynik, porównywalny do dobrze ocenianych lat 2015-2017.

Cykliczna publikacja PRCH RRF od wielu lat dostarcza cennych danych dotyczących branży handlowej. Informacje zawarte w w/w raporcie są doskonałym źródłem wiedzy na temat trendów i zmian na rynku w branży handlowej. Dane pochodzą z analizy porównawczej PRCH Database oraz są wypracowane we współpracy z ekspertami reprezentującymi firmy członkowskie PRCH: GfK, Knight Frank, Cushman & Wakefield, Cresa, BNP Paribas, Metro Properties i Savills są gwarancją rzetelności i niezależności.

Raport miał zostać zaprezentowany podczas zaplanowanej na 12 marca konferencji PRCH Retail Trends 2020, jednak Polska Rada Centrów handlowych zdecydowała jej przyłożeniu na 29 września, br. Powodem jest zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2.