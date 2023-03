Niepewność geopolityczna i inflacja coraz mocniej wpływają na procesy decyzyjne menedżerów łańcuchów dostaw.

Daleko idące konsekwencje wojny na Ukrainie pozostają wśród największych obaw ponad 2/3 (68 proc.) organizacji w regionie EMEA.

Wskazuje na to najnowszy raport JLLi Reuters Events: Supply Chain : „The State of European Supply Chains 2022”.

Badanie oparte na ankietach przeprowadzonych wśród 170 aktywnych najemców parków magazynowych, w tym operatorów logistycznych (TSL), producentów, dystrybutorów i przedstawicieli sieci handlowych, identyfikuje największe wyzwania dla sektora w bieżącym roku. Opracowanie wskazuje również potencjalne kroki, które należy podjąć aby ograniczyć wpływ rosnących kosztów, słabnącego popytu na towary i zwiększonego ryzyka związanego z zakłóceniami łańcuchów dostaw. Ponadto, przyjmując, że szczyt inflacji w strefie Euro osiągnięty został już w październiku 2022, raport dostarcza najemcom szeregu wskazówek, jak najlepiej poprawić odporność i wydajność w nadchodzących, bardziej sprzyjających warunkach.

Wyniki raportu wskazują na dwa główne czynniki wpływające obecnie na proces decyzyjny najemców sektora logistycznego i przemysłowego – wojna w Ukrainie oraz presja inflacyjna. Dotyczy to zwłaszcza obaw związanych z transportem oraz zużyciem energii, które wskazało odpowiednio 72 proc. i 63 proc. respondentów badania.

Ponad połowa biorących udział w badaniu najemców (51 proc.) wskazała, że planuje kolejne kroki zmierzające ku optymalizacji ich łańcuchów dostaw. Dotyczyć ma to przede wszystkim lokalizacji nowych magazynów, dla których priorytetem będzie bliskość do znaczących węzłów transportowych oraz rynków zbytu. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną dostępność gruntów w najlepszych lokalizacjach, spodziewać można się potrzeby modernizacji istniejących już parków magazynowych, tak aby spełniały nowe wymagania najemców w zakresie automatyzacji, zrównoważonego budownictwa, wykorzystania zielonej energii oraz jakości i standardu powierzchni.

Biorąc pod uwagę zakłócenia łańcuchów dostaw, z którymi europejski i światowy rynek mierzył się w ostatnich latach, możemy spodziewać się pewnej restrukturyzacji i zmian w strategiach dotyczących nieruchomości logistycznych i przemysłowych, szczególnie w zakresie lokalizacji, przeznaczenia i standardu magazynu. Kluczowe wydaje się zrozumienie wyzwań, zidentyfikowanie możliwości i przedstawienie rozwiązań, które pozwolą najlepiej wykorzystać poprawiające się perspektywy gospodarcze. Badanie przeprowadzone przez JLL i Reuters Events to nie tylko wskazówki dla najemców, ale również możliwość lepszego zrozumienia rynku dla deweloperów, inwestorów i innych graczy na rynku nieruchomości – mówi Tomasz Mika, Head of Industrial Agency, JLL.

Badanie potwierdza, że zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe pozostanie względnie stabilne w perspektywie sześciu-dziewięciu miesięcy. Pozwoli na to m.in. nieco złagodzony, jednak ustabilizowany popyt generowany przez najemców, którzy wypracowują nowe strategie dotyczące zarządzania zapasami. Co więcej, większość respondentów (81 proc.) przewiduje zaledwie częściowe przeniesienie rosnących kosztów na klientów w 2023 roku, co dodatkowo potwierdza oczekiwania związane ze słabnącą inflacją.

Prawie 50 proc. ankietowanych planuje zwiększenie poziomu zapasów w 2023 roku. Z drugiej strony 36 proc. przewiduje ich zmniejszenie. Przewaga pierwszych, wskazuje na potencjał dotyczący rynku nieruchomości i generowany przez nich popyt. Może to być szczególnie widoczne w przypadku Polski, która wyróżnia się doskonałym położeniem w regionie, rozbudowaną infrastrukturą transportową, rynkiem pracy, relatywnie niskimi czynszami oraz wciąż oferuje atrakcyjne lokalizacje pod budowę centrów dystrybucji i fabryk – zauważa Maciej Kotowski, Director, Research & Consultancy, JLL.

Zauważyć można także malejące obawy dotyczące przepustowości portów i skutków pandemii Covid-19 – wskazało je zaledwie 18 proc. respondentów. Niższe koszty transportu morskiego, większa dostępność i stabilizacja na rynku nieruchomości to kolejne czynniki wpływające na zmniejszenie napięcia europejskich łańcuchów dostaw w drugiej połowie roku.