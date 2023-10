Kim są najemcy w Polsce? Ile mają lat? Ile zarabiają? Jak długo wynajmują? Czy w przyszłości planują zakup mieszkania? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się w raporcie przygotowanym przez PFR Nieruchomości S.A. i Polityka Insight.

Raport „Dekada polskiego rynku najmu” po raz pierwszy koncentruje się na sytuacji i preferencjach osób korzystających z mieszkań niewłasnościowych.

Treść raportu została oparta na badaniu przeprowadzonym wśród osób zamieszkujących lokale socjalne i komunalne, korzystających z TBS oraz tych, którzy najmują od profesjonalnych funduszy inwestycyjnych i prywatnych właścicieli.

Wnioski obalają wiele mitów, które narosły wokół polskiego rynku najmu.

Premiera drugiej części raportu Polityki Insight i PFR Nieruchomości S.A. w Poznaniu. Od lewej: Szymon Błażek, członek zarządu w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych, Adam Czerniak, główny ekonomista, dyrektor ds. badań w Polityce Insight, Anna Błaszczyk, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A. Fot. PropertyNews

W raporcie „Dekada polskiego rynku najmu” PFR Nieruchomości S.A. i Polityka Insight zaprezentowały typologię najemców. Powstała ona na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej na zlecenie Polityki Insight przez firmę WiseRabbit. Prezentacja raportu odbyła się w Poznaniu. To miasto wybrano nieprzypadkowo. To tu PFR Nieruchomości będzie miało wkrótce ponad 700 mieszkań.

To pierwsze w Polsce tak kompleksowe badanie użytkowników mieszkań niewłasnościowych w podziale na formę zawartej umowy. Łącznie przebadano 603 respondentów, w tym 126 z umową najmu instytucjonalnego, 97 ze zwykłą umową najmu na czas określony, 90 z umową najmu komunalnego.

Myśląc „najemca” najczęściej przywoływanym skojarzeniem jest osoba młoda, student lub świeżo upieczony absolwent, który traktuje najem jako stan przejściowy między wyprowadzką od rodziców a zaciągnięciem kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na własność. Tymczasem najemcy w Polsce to dość różnorodna grupa pod względem wieku. Średni wiek respondentów przepytanych na potrzeby badania to 37 lat, ale - co ciekawe - w każdej z form najmu wygląda to inaczej. Najmłodszą z grup stanowią najemcy z umowami na czas określony. Tu najwięcej jest osób przed 30tką. W najmie instytucjonalnym (oferowanym przez profesjonalne firmy) dominują trzydziesto- i czterdziestolatkowie. Najstarsi są lokatorzy mieszkań komunalnych – tu średnia wieku to 45 lat.

Blisko co piąty z tej grupy ukończył 60 lat, podczas gdy tylko 15 proc. miało mniej niż 30 lat. Zbliżoną strukturę wiekową cechuje się grupa najemców socjalnych. Jedyna istotna różnica to zdecydowanie wyższy odsetek osób w wieku 30–39 lat. To jednak rezultat polityki mieszkaniowej samorządów, gdyż to właśnie w tej grupie wiekowej jest największy odsetek osób z grup zagrożonych bezdomnością i w szczególnie trudnej sytuacji, którym w pierwszej kolejności przysługuje najem socjalny.

Zwykło się myśleć, że tylko mieszkanie własnościowe daje prawdziwe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Z kolei z najmu korzystają jedynie ci, którzy cenią mobilność i życiową niezależność oraz ci, którzy założenie rodziny mają dopiero w planach. Raport obala ten powszechny mit. We wszystkich grupach najemców największy odsetek stanowią gospodarstwa domowe z dziećmi – najczęściej małżeństwa, ale też pary w nieformalnych związkach czy samotni rodzice. Osoby posiadające dzieci to średnio niemal połowa wszystkich badanych. Nawet w przypadku osób z umowami na czas określony jest to aż 1/3 najemców.

We wszystkich grupach najemców największy odsetek stanowią gospodarstwa domowe z dziećmi – najczęściej małżeństwa, ale też osoby w związkach nieformalnych czy samotni rodzice. W przypadku zwykłych umów najmu na czas nieokreślony, najemców lokali TBS/SIM, a także umów najmu dotowanych przez państwo (komunalnych i socjalnych), stanowią oni ponad połowę wszystkich najemców. Wyjątek stanowią jedynie zwykłe umowy najmu na czas określony, ale i w przypadku tej grupy odsetek osób z dziećmi stanowi aż 32 proc. Jest to kluczowa informacja z perspektywy rozwoju rynku najmu. Tego typu najemcy potrzebują bowiem zwykle większych mieszkań, co najmniej trzypokojowych, a także większej stabilności samych umów najmu, ponieważ konieczność przeprowadzki wiąże się dla nich z dodatkowymi kosztami ekonomicznymi i psychologicznymi, jak na przykład zmiana przedszkola czy placówki opieki zdrowotnej dla dziecka.

Inwestując w mieszkanie na wynajem wyobrażamy sobie przyszłych najemców jako młodych singli, ewentualnie pary. I pod takiego klienta kupujemy i aranżujemy mieszkania. W rezultacie oferta najmu nie jest dopasowana do potrzeb – mieszkania są zbyt małe, a czasem niedostosowane do wychowania dzieci czy posiadania zwierząt. To zniechęca najemców i wpycha ich na rynek własnościowy, nawet jeżeli początkowo nie mieli w planach zakupu lokalu. Dlatego potrzebujemy w Polsce inwestorów instytucjonalnych, którzy mają w ofercie zróżnicowany wachlarz mieszkań na wynajem. – komentuje Adam Czerniak, dyrektor ds. badań w Polityce Insight.

Najlepiej wykształconą grupą respondentów są najemcy zwykli z umowa- mi na czas określony oraz najemcy okazjonalni – w tych grupach około 85 proc. respondentów ma wykształcenie co najmniej średnie, przy czym w pierwszej grupie ponad połowa respondentów ma wykształcenie wyższe (licencjackie, magisterskie lub równorzędne). Dla porównania niecałe 82 proc. najemców instytucjonalnych i mieszkańców lokali z zasobów TBS/SIM ma wykształcenie co najmniej średnie. Najsłabiej wykształcone osoby znajdują się wśród badanych korzystających z najmu zwykłego z umową na czas nieokreślony (64,5 proc. osób z wykształceniem co najmniej średnim) oraz najemców socjalnych (67,5 proc. osób z wykształceniem co najmniej średnim).

Ile zarabiają najemcy w Polsce i jaka część ich dochodu jest przeznaczana na pokrycie kosztów związanych z najmem mieszkania? Z pozoru może się wydawać, że najwyższy jest koszt najmu mieszkania od firmy, a to oznacza, że najemcy instytucjonalny stanowią najzamożniejszą grupę spośród wszystkich badanych. Tymczasem, najwyższe dochody deklarują najemcy mieszkań TBS (powyżej 7 tysięcy złotych miesięcznie). Dochody osób najmujących od firm są porównywalne z sytuacją finansową osób najmujących od prywatnych właścicieli. Co więcej, najemcy instytucjonalni nie są nadmiernie obciążeni wydatkami mieszkaniowymi- na czynsz najmu przeznaczają od 20 proc. do 40 proc. swojego dochodu. Zaskakującym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że sytuacja finansowa badanych najemców mieszkań komunalnych jest nieco lepsza od najemców wynajmujących mieszkania na wolnym rynku i posiadających umowy na czas nieokreślony. To generuje pytanie o efektywność gospodarowania polskim zasobem komunalnym.

Choć przeważająca większość wszystkich badanych najemców preferuje posiadanie mieszkania niż jego najem, to aż 59 proc. boi się zaciągać kredyt na jego zakup. Nie tylko lęk przed dużym zobowiązaniem, ale także sama sytuacja finansowa przekierowała respondentów na rynek najmu. Badani najemcy nie tylko deklarują, że czują się w najmowanych mieszkaniach bezpiecznie, ale także decydują się przedłużać umowy z wynajmującym. Oczywiście najdłuższy okres najmu dotyczy osób korzystających z mieszkań pozostających w zasobach komunalnych oraz najemców TBS. Jednak, najem trwający kilka lat przeważa także na rynku komercyjnym. Wśród badanych najemców instytucjonalnych największą część stanowią (32,5 proc.) ci, którzy mieszkania od firmy najmują już ponad 5 lat. Co więcej, aż 15 proc. z nich traktuje najem instytucjonalny jako docelową formę zamieszkiwania.

Niezależnie od tego, że wśród badanych chęć posiadania mieszkania na własność nadal jest bardzo silna, ankietowani dostrzegają wiele korzyści płynących z najmu. Wyniki pokazały, że blisko 40 proc. badanych najemców instytucjonalnych planuje pozostawać w swoich obecnych miejscach zamieszkania przez co najmniej kilka lat, a 15 proc. z nich traktuje najmowane mieszkania jako docelowe miejsce zamieszkania. To stanowi pozytywny sygnał dla sektora najmu instytucjonalnego i stwarza perspektywy do jego dalszej profesjonalizacji – ocenia Anna Błaszczyk, członek zarządu PFR Nieruchomości S.A.

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że poszczególne grupy najemców różnią się istotnie między sobą. Różnice te nie obejmują wyłącznie rozbieżności między najemcami rynkowymi a użytkownikami mieszkań z zasobów spółdzielczych, komunalnych czy typu TBS/ SIM. W badaniu widać także przyczyny, dla których jedni najemcy wybierają zwykłe umowy na czas określony, a inni decydują się na umowy najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego. Jednocześnie widać też zaskakująco dużo podobieństw między użytkowanymi wspieranymi przez programy rządowe, a tymi, którzy wynajmują mieszkania po cenie rynkowej. Skala tych różnic i podobieństw jest na tyle znacząca, że należy ograniczyć stosowanie przestarzałego podziału na najemców rynkowych, z zasobu komunalnego oraz spółdzielczych, a skupić się na analizie najemców z perspektywy umowy, na podstawie której użytkują mieszkanie niewłasnościowe.

Na podstawie wniosków z badania można sformułować szereg rekomendacji w zakresie polityki mieszkaniowej. Po pierwsze, warto wspierać dalszy rozwój najmu instytucjonalnego, zwłaszcza poprzez jego promowanie wśród mniej doświadczonych użytkowników rynku najmu. Ich poglądy kształtowane są w większości przez media oraz opinie przedstawicieli starszych pokoleń, którzy nigdy samodzielnie nie wynajmowali mieszkania z najmu instytucjonalnego. Najem instytucjonalny stanowi bowiem najbezpieczniejszą formę użytkowania mieszkania niewłasnościowego – cechuje się niskim ryzykiem problemów ze zwrotem kaucji, nagłego wypowiedzenia umowy czy zmiany jej warunków, a równocześnie jest dostępny cenowo dla tej samej grupy najemców co najem okazjonalny czy na czas określony.

Po drugie, należy zadbać o większe bezpieczeństwo najemców w zakresie zwrotu kaucji i zabezpieczenia przed nagłą zmianą warunków umowy lub jej wypowiedzenia. W tym celu należy obniżyć dopuszczalną wysokość kaucji w umowach o najmie okazjonalnym i na czas określony, a także uregulować okres wypowiedzenia umów dla zwykłych umów najmu na czas nieokreślony. Osobnym, bardzo ważnym zagadnieniem, jest regulacja kwestii rewizji warunków umowy, w tym podnoszenia czynszów. Obecne liberalne przepisy generują niepotrzebną niepewność wśród najemców, zwłaszcza z umowami na czas nieokreślony, którzy nie wiedzą ani kiedy, ani o ile, mogą zostać podniesione ich czynsze. Jest to szczególny problem w okresach podwyższonej inflacji.

Po trzecie, należy zrewidować przepisy dotyczące zarządzania zasobem komunalnym i socjalnym. Obecne przepisy dają najemcom komunalnym nieuzasadnione społecznie, ani ekonomicznie przywileje w relacji z najemcami rynkowymi. Aby zapewnić sprawiedliwość prawa i zwiększyć dostępność środków na rozbudowę zasobu komunalnego, należy w większym stopniu uzależnić czynsz w najmie komunalnym od dochodów najemców. Rozbudowa zasobu komunalnego jest z kolei potrzeba do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa najemców socjalnych, których potrzeby mieszkaniowej są obecnie niedostatecznie zaspokajane.

Po czwarte, należy promować rozwój mieszkalnictwa spółdzielczego oraz typu TBS/SIM jako dobrych alternatyw dla zakupu mieszkań na własność. Rozpowszechnienie obu form użytkowania mieszkań niewłasnościowych powinno równocześnie prowadzić do obniżenia presji społecznej na posiadanie mieszkań własnościowych w Polsce. Jej obniżenie jest niezbędne, aby zwiększyć elastyczność popytu ograniczyć rynkowy wzrost cen mieszkań w okresach niskich stóp procentowych.