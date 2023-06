Do końca 2040 roku grupa Kingfisher, do której należy Castorama Polska, ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto.

Statystyki pokazują, że emisja dwutlenku węgla w zakresie całej Grupy zmniejszyła się o 52,6 proc. od 2016/2017 roku.

Opublikowano właśnie Raport Odpowiedzialnego Biznesu (ESG) grupy Kingfisher za rok 2022/23 z wynikami postępu w realizacji priorytetów odpowiedzialnego biznesu oraz planami na kolejne lata.

Sukcesy Grupy Kingfisher w realizacji priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju świadczą o zwiększonym zaangażowaniu społecznym, biznesowym i rządowym w promowanie zrównoważonych praktyk. – Najnowsze wyniki badań naukowych wskazują, że prawdopodobnie przekroczymy kluczowy próg 1,5°C w ciągu najbliższych pięciu lat. Jest to kolejny wyraźny sygnał, jak szybko postępują zmiany klimatyczne. Dlatego też nasza ambicja wyznaczania kierunku dla branży w zakresie odpowiedzialnego biznesu i efektywności energetycznej nigdy nie była ważniejsza i ma kluczowe znaczenie dla naszej strategii Powered by Kingfisher. – mówi Thierry Garnier, CEO Kingfisher.

Kluczowe osiągniecia grupy Kingfisher w roku 2022/23:

Redukcja emisji CO2 o 52,6 proc. w całej działalności

46,8 proc. całkowitej sprzedaży Grupy pochodzi ze zrównoważonych produktów dla domu

Wykorzystanie w produktach 94,5 proc. drewna i papieru, pochodzącego z odpowiedzialnych źródeł

31 proc. kupowanych opakowań plastikowych zawiera co najmniej 30 proc.materiałów pochodzących z recyklingu

Poprawa równowagi płci na stanowiskach kierowniczych – obecnie to 38,9 proc.

Wsparcie nowych pracowników na rynku poprzez organizację praktyk i staży - obecnie to już 4673 praktykantów w całej grupie.

Strategia odpowiedzialnego biznesu Kingfishera koncentruje się na czterech priorytetach, w których firma może wykorzystać swoją skalę i wpływy, aby wprowadzić pozytywne zmiany:

Wspierać w walce ze zmianami klimatycznymi i uzyskać status Forest Positive

Pomagać tworzyć zdrowsze i bardziej ekologiczne domy za przystępną cenę

Być jeszcze bardziej inkluzywną firmą

Współpracować z organizacjami charytatywnymi w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

Grupa pozostaje zaangażowana w osiągnięcie zerowej emisji netto w całej swojej działalności do 2040/41 roku. Kingfisher przekroczył wyznaczony na 2025/26 r. cel redukcji emisji dwutlenku węgla z działalności operacyjnej o 1,5°C. W roku 2022/23 emisja dwutlenku węgla była o 52,6 proc. niższa niż w roku 2016/17. Było to w dużej mierze spowodowane trwającym przejściem na w 100 proc. odnawialną energię elektryczną, znacznymi inwestycjami w środki efektywności energetycznej oraz testowaniem i wdrażaniem paliw alternatywnych we flocie aut dostawczych. W 2022 roku Castorama Polska poprawiła własną efektywność energetyczną, wykorzystując 100 proc. zielonej energii, pozyskiwanej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Kingfisher zmniejszył również emisje z łańcucha dostaw i użytkowania produktów przez klientów o 34,1 proc./1 milion funtów obrotu od 2017/18 r., pozostając na dobrej drodze do osiągnięcia celu 40 proc. do 2025 r.

Castorama Polska konsekwentnie instaluje w swoich sklepach fotowoltaikę – obecnie już . 25 sklepów posiada własne panele fotowoltaiczne. Zastosowanie w nich znajduje również system BMS (Building Management System) automatyzujący procesy sterowania i monitorowania urządzeń sklepowych, gwarantujący oszczędność energii i dokładne raportowanie jej zużycia.

Grupa nadal czyni postępy w realizacji celu, jakim jest wykorzystanie w 100 proc. odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna i papieru w swoich produktach i katalogach do 2025/26 roku. W tym roku w grupie 94,5 proc. drewna i papieru w artykułach, pochodziło z odpowiedzialnych źródeł, a w Polsce było to 92,8 proc. Udało się także uzyskać ze zrównoważonych zasobów 100% papieru katalogowego.

Wszyscy, jako ludzie borykamy się z poważnymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska i życiem na naszej planecie. Jako firma stale poszukujemy rozwiązań, które nie tylko dziś, ale i w przyszłości, uchronią nas od negatywnych zmian klimatycznych. Wiemy, że odpowiedzialność biznesu, to nie modny trend, ale obowiązek wobec naszych dzieci, wnuków i kolejnych pokoleń – mówi Sławomir Rogowiec, Dyrektor ds. Klientów Profesjonalistów i Odpowiedzialnego Biznesu Castorama Polska.

Jako członek-założyciel inicjatywy Rainforest Alliance Forest Allies, która powstała w 2021 roku, Kingfisher inwestuje w projekty w kluczowych obszarach leśnych na całym świecie, aby chronić i przywracać lasy oraz wspierać lokalne społeczności w regionach najbardziej zagrożonych wylesianiem. W tym roku uruchomiono cztery projekty w Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce, aby wesprzeć ochronę i odbudowę lasów.

Castorama Polska miała zatem również w tym swój udział. W 2023 roku ponad 100 wolontariuszy ze sklepów i biura Castorama oraz Grupy Kingfisher zasadziło w regionie Podlasia 7 tys. młodych sosen. Inicjatywa ta była jednocześnie jedną z największych akcji na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Castoramie. Firma zapowiedziała dalsze działania w ramach zalesiania terenów w Polsce.

Cała grupa jak i Castorama Polska stale pracują nad wyeliminowaniem odpadów z własnej działalności. Firma chce zapobiegać lub przekształcić je w użyteczny zasób poprzez znalezienie innowacyjnych sposobów przeprojektowania, ponownego użycia i recyklingu. Ambicją grupy jest wyeliminowanie składowania odpadów i osiągnięcie 90 proc. recyklingu.

Castorama Polska od wielu lat prowadzi akcję “Kwiaty za Elektrograty”, podczas której dwa razy do roku klienci mogą wymienić w sklepach sieci w całym kraju Castoramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na sadzonki kwiatów. W trakcie ostatniej, wiosennej edycji zebrano 497 ton elektroodpadów. Co ważne, przekazywane kwiaty pochodzą od polskiego producenta i są w doniczkach z recyklingu. “Kwiaty za Elektrograty” stała się już flagową akcją Castoramy, która angażuje klientów w działania proekologiczne i zwiększa świadomy recykling odpadów.

Ekologiczną wiedzę i postawy Castorama upowszechnia również wśród najmłodszych poprzez “Majsterkowo” - Istotą programu są warsztaty dla dzieci, które rozwijają zdolności manualne, umacniają poczucie samodzielności oraz edukują o ochronie środowiska.

W ciągu roku 46,8 proc. (6,2 miliarda funtów, GBP) całkowitej sprzedaży Grupy pochodziło ze zrównoważonych produktów dla domu i ogrodu (SHP: Sustainable Home Products), co stanowi ponad dwukrotny wzrost od czasu ustanowienia programu w 2011/12. Same tylko produkty oszczędzające energię i wodę stanowiły 10,6 proc. sprzedaży Grupy.

Zrównoważone produkty budowlane, które oferuje Castorama pomagają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne, pomagają oszczędzać energię i zasoby, ale często są też wyprodukowane z materiałów o mniejszym wpływie na środowisko, np. drewna z certyfikatem FSC/PEFC, kompostu bez torfu czy plastiku z recyklingu.

Najlepszym przykładem są wprowadzone w Castorama Polska ekologiczne doniczki, stworzone z recyklingu z folii LDPE, która jest wykorzystywana do zabezpieczania palet, kartonów i jednostkowych produktów w sklepach. Powstałe doniczki to propozycja cyrkularnego produktu, który wraca na półki sklepowe. Wytworzone doniczki mają wysoką jakość, a cały proces w 100% odbywa się w Polsce.

Kingfisher planuje, by do końca 2025 roku 60 proc. całkowitej sprzedaży pochodziło z SHP. Cel ten wynosi 70 proc. dla marek własnych. W Castorama Polska już teraz 39,1 proc. produktów pochodzi z SHP, a w markach własnych aż 50,4 proc.

- Wyzwania, które stoją przed nami w zakresie zrównoważonego rozwoju są ogromne, ale równie ogromne są rezultaty, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć, jeśli podejmiemy konkretne działania. - mówi Piotr Bober, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Castorama Polska.

Kingfisher czyni również postępy w budowaniu kultury inkluzywnej, w której każdy pracownik może odpowiednio wykorzystać swój potencjał. – Przekroczyliśmy nasze cele w zakresie pomocy lokalnym społecznościom i godzin nauki umiejętności życiowych (skills for life) i robimy duże postępy w realizacji naszych celów w zakresie reprezentacji płci, choć nadal jest to dla nas priorytet. – mówi Thierry Garnier, CEO Kingfisher.

Grupa chce, by do 2025 roku, na wyższych stanowiskach kierowniczych pracowało 35 proc. kobiet i na stanowiskach kierowniczych 40 proc. W tym roku 25,8 proc. liderów wyższego szczebla i 38,9 proc. menedżerów stanowiły kobiety. Celem Castorama Polska jest osiągnięcie wyniku 26 proc. kobiet na stanowiskach kierowniczych niższego i średniego szczebla do 2025 r. Firma chce również osiągnąć proporcję płci 40/60 w zespołach nowych sklepów w 2023.

Zauważalne są także postępy w rozwijaniu różnorodnej i inkluzywnej kultury organizacji. Zostały opracowane nowe programy rozwojowe dla pracowników sklepów, umożliwiające rozwój zawodowy. Ponadto, poszerzono programy praktyk zawodowych, dając młodym ludziom szansę na zdobycie doświadczenia. W Polsce w 2023 roku skorzystało z nich 550 uczestników.

Naszym celem jest stworzenie środowiska pracy, w którym każdy pracownik czuje się akceptowany i włączony, niezależnie od swojego pochodzenia, płci, wieku, orientacji seksualnej czy jakiejkolwiek innej różnicy. Chcemy stworzyć miejsce, w którym każdy ma szansę wykorzystać swoje umiejętności i talenty, niezależnie od tła czy hierarchii. Wdrożenie wymaga od nas wszystkich dużego zaangażowania, otwartości na różnice, zdolności słuchania i dzielenia się wiedzą. - podkreśla Michał Gutkowski, Dyrektor ds. Zaangażowania Castorama Polska.

Kingfisher pracuje również nad wspieraniem lokalnych społeczności i poprawą warunków mieszkaniowych. Od 2016/17 roku Kingfisher dotarł do 2,1 mln osób, przekraczając swój cel 2 mln przed terminem. W roku 2022/23 zainwestowano łącznie 5,4 mln funtów w projekty społeczne poprzez zbieranie funduszy oraz produktów.

Grupa nadal wspiera osoby emigrujące do Polski w wyniku wojny w Ukrainie za pośrednictwem swoich fundacji, w tym Fundacji Castorama. Działania te są koordynowane głównie poprzez partnerstwo grupy Kingfisher z Czerwonym Krzyżem, z łączną kwotą prawie 250 000 funtów przekazaną w roku finansowym 2022/23.

Fundacja Castorama już od 3 lat świadczy pomoc różnym ośrodkom społecznym i ludziom najbardziej potrzebującym w zapewnieniu im godnych warunków mieszkaniowych. Liczba wniosków w roku 2022 wzrosła aż o ponad 79,8 proc. względem poprzedniego roku. W 2022 roku Fundacja zrealizowała aż 80 wniosków, które wsparły o ponad 202,5 proc. więcej beneficjentów niż w zeszłym roku. Tym samym, pomoc uzyskało 29 rodzin i 51 ośrodków pomocy. W ubiegłym roku Fundacja Castorama przekazała łącznie ponad 2 miliony złotych na projekty pomocy lokalnym społecznościom, w tym uciekającym przed wojną do Polski Ukraińcom.

Ważnym wsparciem części realizowanych przez Fundację projektów byli i są wolontariusze, którzy w ubiegłym roku poświęcili 1203 godzin na prace remontowe w ramach projektów realizowanych przy wsparciu Fundacji. Łącznie w ramach wolontariatu pracowniczego Castoramy zrealizowano niemal 3000 godzin na wybraną indywidualnie przez pracowników firmy aktywność społeczną.