Grupa CA Immo odnotowała silny wzrost zysków w trzecim kwartale 2022 r. Skonsolidowany zysk netto grupy wzrósł aż o 40 proc. i osiągnął poziom 267,5 mln euro.

Przychody z najmu międzynarodowej grupy CA Immo wzrosły (+2,5 proc. do 158,1 mln euro), co odzwierciedla niedawne powiększenie portfela i wyższe przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych.

Stałe przychody (w ramach FFO I) wzrosły r/r o 2,4 proc. do 102,5 mln euro, a grupa potwierdza cel na ten rok na poziomie ponad 125 mln euro.

Spółka CA Immo w Polsce podpisała przez 3 kwartały umowy najmu na niemal 23 tys. mkw. Poziom wynajmu wzrósł o 2,8 proc. r/r.

Od maja br. do teraz spółka zawarła szesnaście „zielonych umów” zawierających proekologiczne zapisy.

Grupa CA Immo ma za sobą kolejny udany kwartał. Wywodzący się z Wiednia podmiot działa na kilku środkowo-europejskich rynkach. Podstawowa działalność grupy obejmuje wynajem, zarządzanie i rozwój wysokiej jakości budynków biurowych. W Polsce CA Immo aktywnie zarządza portfelem wysokiej jakości nieruchomości biurowych znajdujących się w centralnych rejonach Warszawy.

W trudnym otoczeniu rynkowym grupa CA Immo zdołała w trzecim kwartale zwiększyć swoje powtarzalne zyski (FFO I) o 2,4 proc. r/r do 102,5 mln euro. Przychody z najmu wzrosły o 2,5 proc. do 158,1 mln euro w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy. Niedawna rozbudowa portfela i wyższe przychody z najmu nieruchomości inwestycyjnych z nawiązką zrównoważyły skutki sprzedaży części aktywów. Skonsolidowany dochód netto wzrósł o 40 proc. do 267,5 mln euro, między innymi dzięki wysokiemu wynikowi z aktualizacji wyceny (180,4 mln euro). Pozytywny rozwój w trzecim kwartale wynikał głównie z dobrej koniunktury w zakresie wynajmu oraz przejęcia dwóch ukończonych projektów (we Frankfurcie i Berlinie) do własnego portfela. Po dobrych pierwszych dziewięciu miesiącach CA Immo potwierdza swoją prognozę zysków na rok 2022 i oczekuje powtarzalnych zysków (FFO I) na poziomie ponad 125 mln euro.



Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny program rotacji kapitału. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego udało nam się pomyślnie zakończyć zapowiadaną sprzedaż naszej rumuńskiej platformy. W efekcie możemy nie tylko mocniej skoncentrować się na naszym głównym rynku – niemieckim, ale także zwiększamy jakość naszego portfela i znacznie poprawiamy naszą pozycję płynnościową. Dzięki temu CA Immo jest jeszcze bardziej odporne w czasach szybko zmieniających się warunków dla sektora nieruchomości - mówi Silvia Schmitten-Walgenbach, prezes CA Immo.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku grupa CA Immo zawarła lub przedłużyła umowy najmu na łącznie ok. 112,8 tys. mkw. istniejącej powierzchni, co stanowi wzrost o około 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (bez Rumunii). Ponadto w ramach projektów deweloperskich przednajem wyn. Ok. 10,5 tys. mkw. powierzchni. Poziom wynajmu na dzień sprawozdawczy sięgał 89,3 proc. (31.12.2021: 88,9 proc., bez Rumunii: 88,5 proc.). Stopa zwrotu z nieruchomości wyniosła 4,3 proc. (31.12.2021: 4,6 proc., bez Rumunii: 4,4 proc.).

W Warszawie CA Immo przez pierwsze dziewięć miesięcy roku podpisało umowy najmu na blisko 23 tys. mkw. biur, w tym 27 proc. stanowiły nowe kontrakty. Przełożyło się to na wzrost poziomu wynajmu o 2,8 proc. do 93,2 proc. Na polski portfel nieruchomości CA Immo składa się aktualnie osiem budynków biurowych oferujących ponad 155 tys. mkw. GLA przede wszystkim w centralnych lokalizacjach w Warszawie.

Budujemy trwałe relacje z najemcami, o czym świadczy między innymi duża liczba odnowień umów na kolejne lata. Dbamy o utrzymanie nowoczesnego, zrównoważonego charakteru budynków rozlokowanych w dogodnych, centralnych dzielnicach stolicy. Nie tylko wprowadzamy prośrodowiskowe rozwiązania do biurowców, ale także zachęcamy firmy do bardziej przemyślanej, ekologicznej ich eksploatacji. W efekcie, w ramach zarówno nowych umów jak i odnowień, podpisaliśmy w tym roku już 16 najmów zawierających zielone zapisy - mówi Andrzej Mikołajczyk, Managing Director CA Immo w Polsce.

W ramach dalszego podnoszenia jakości i zrównoważenia inwestycji, CA Immo w Polsce zapowiada w dalszej części roku rozpoczęcie działań modernizacyjnych w jednym z najbardziej znanych, świetnie położonych biurowców Warszawy – budynku Saski Crescent.

Grupa CA Immo odnotowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. nieznaczny wzrost przychodów z najmu o +2,5 proc. do 158,1 mln euro. Rozwój ten związany jest głównie z oddaniem do użytku budowanych inwestycji i zakupem kolejnego projektu Kasernenstrasse 67 w Duesseldorfie (+7,7 mln euro rok do roku), a także wyższymi przychodami z najmu z nieruchomości inwestycyjnych (+2,3 mln euro rok do roku), które z nawiązką zrekompensowały spadek przychodów z najmu ze sprzedaży niestrategicznych nieruchomości (-6,2 mln euro rok do roku).

Inwestycje w jakość portfela i usprawnienia procesu realizacji nowych projektów

Latem oddano do użytku frankfurcki projekt wysokościowy ONE o powierzchni najmu ok. 68,5 tys. mkw. Natomiast w październiku – biurowiec Grasblau w Berlinie (13,35 mkw. GLA). Powierzchnie obu ukończonych projektów będą sukcesywnie przekazywane najemcom. Dzięki przejęciu tych dwóch budynków do własnego portfela grupa CA Immo, łączny wolumen inwestycyjny wszystkich projektów w budowie zmniejszył się w porównaniu z 31.12.2021 o ok. 50 proc. Pozostałe dwa berlińskie biurowce w budowie o łącznej powierzchnie ok. 58 tys. mkw., są już w 100 proc. objęte umowami przednajmu.

Strategiczny program rotacji kapitału w celu dalszej poprawy jakości portfela

W szczególności CA Immo poczyniła dalsze postępy w realizacji strategicznego programu rotacji kapitału, dzięki sprzedaży rumuńskiej platformy, podpisanej sprzedaży nieruchomości hotelowo-biurowej Mechelgasse w Wiedniu oraz planowanej sprzedaży Hamburger Bahnhof i Rieckhallen w Berlinie w związku z nabyciem atrakcyjnej działki budowlanej w bezpośrednim sąsiedztwie głównego dworca kolejowego w Berlinie. Sprzedaż portfela w Rumunii została zakończona wkrótce po podpisaniu umowy, zamknięcie kompleksu budynków w Wiedniu spodziewane jest w I kwartale 2023 roku. Przyczyniło się to do dalszego podnoszenia jakości portfela i znacznie wzmocniło pozycję płynnościową grupy. W trudniejszym otoczeniu rynkowym CA Immo znacznie zwiększyło swoją stabilność i odporność, a także zyskało dalsze możliwości rozwoju.

Trudne i niepewne otoczenie zmienia warunki ramowe dla sektora nieruchomości

Wysokie ceny energii w wyniku wojny Rosji z Ukrainą, szybko rosnące koszty budowy i znaczne podwyżki stóp procentowych przez banki centralne w celu zwalczania inflacji zmieniają obecnie w istotny sposób warunki ramowe dla sektora nieruchomości. W najbliższych miesiącach w Europie spodziewana jest recesja. Ponadto najemcy stawiają coraz większe wymagania w zakresie powierzchni biurowych na tle hybrydowych środowisk pracy i przejścia na zrównoważoną gospodarkę. CA Immo reaguje na te zmiany i postrzega je jako szansę. Jako wiodący gracz na rynku biurowym w segmencie prime office przede wszystkim na rynku niemieckim, ale także w Polsce i na innych, wybranych rynkach Europy Środkowej, grupa CA Immo zaspokaja popyt na wysokiej jakości, energooszczędne i innowacyjne biura w najlepszych lokalizacjach.