Kraków z zasobami biurowymi na poziomie blisko 1,65 mln m kw. pozostał liderem ze względu na skalę rynku wśród miast regionalnych w Polsce. W III kwartale 2022 roku krakowski rynek biurowy nie wzbogacił się o żaden nowy budynek biurowych.

Na koniec września w budowie pozostawało ponad 152 000 mkw. powierzchni biurowej, która planowo zasili rynek w bieżącym i kolejnym roku. Jeżeli deweloperzy dotrzymają terminów to aż 92 proc. realizowanej powierzchni będzie dostarczone na rynek w 2023 roku, a pozostałe 11 000 m kw. zostanie oddane do użytku jeszcze w 2022 roku – komentuje Monika Sułdecka-Karaś , Partner i Dyrektor Regionalna w Knight Frank .

Największymi inwestycjami pozostający w budowie są Ocean Office Park B (26 500 mkw., Cavatina Holding) oraz Kreo (24 000 mkw. Ghelamco Poland).

Odnotowana w III kwartale roku aktywność najemców była najlepszym wynikiem spośród miast regionalnych. Od lipca do września najemcy podpisali umowy na łączną powierzchnię 25 000 mkw., co stanowiło ponad 23 proc. całkowitego wolumenu transakcji zawartych w miastach regionalnych. Optymistycznie wygląda również popyt zanotowany w trzech pierwszych kwartałach, który w Krakowie wyniósł niemal 134 000 mkw. powierzchni biurowej, co było wynikiem wyższym o 26 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.